OpenAI stuft seine Dienste naturgemäß nicht als Hochrisikosysteme ein. Wer hätte das gedacht? IMAGO/Luka Stanzl

OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, hat sich offenbar aktiv dafür eingesetzt, die geplante KI-Regulierung der EU, den sogenannten AI Act, abzuschwächen und somit auch die Auflagen für sich selbst zu reduzieren. Dies geht aus einem Lobbydokument des Unternehmens hervor, das dem "Time"-Magazin exklusiv vorliegt. Mehrere Änderungen, die das EU-Parlament in seiner Position zur Gesetzesinitiative übernommen hat, dürften demnach von OpenAI stammen.

Laut dem siebenseitigen Dokument, das an EU-Politiker gerichtet war, behauptete OpenAI, dass das aktuelle große Sprachmodell GPT-3 an sich kein Hochrisikosystem sei. Es habe allenfalls Fähigkeiten, die möglicherweise in Anwendungsfällen mit hohem Risiko genutzt werden könnten. Das Unternehmen zeigte Bedenken, dass die vorgeschlagene Formulierung zu KI-Allzwecksystemen dazu führen könnte, dass alle Modelle von OpenAI standardmäßig als hochriskant eingestuft werden. Auch plädierte OpenAI dafür, bestimmte Anwendungen generativer KI im Bildungs- und Beschäftigungssektor zu ermöglichen. Die EU-Kommission betrachtete dieses Einsatzgebiet ursprünglich als pauschale Hochrisikoanwendungsfälle für KI.

Sicherheitsvorkehrungen umgehbar

Ende März sollen Vertreter von OpenAI bei einem Treffen mit EU-Gesetzgebern und Regulierungsbehörden versichert haben, dass die Gefahren, die von dem Chatbot ausgehen, überschaubar seien. Anweisungen an die KI könnten angepasst werden, um beispielsweise die Weitergabe von Informationen über die Herstellung gefährlicher Stoffe zu verhindern. Die Praxis zeigt allerdings, dass Sperren dieser Art bislang durch spezielle Fragestellungen und Anweisungen zum Hineinversetzen in bestimmte Rollen leicht umgangen werden konnten. Dennoch soll sich OpenAI zuversichtlich gezeigt haben, dass ihr Ansatz zur Risikominderung aufgrund der Allzweckbeschaffenheit ihrer Systeme führend in der Branche sei.

Gemäß der von den EU-Abgeordneten vereinbarten Position soll ChatGPT und ähnliche KI-Software nun nicht von vornherein als Hochrisikotechnologie eingestuft werden. Falls KI-Modelle mit nichtkategorisierten Daten trainiert worden und für eine allgemeine Nutzung ausgelegt sind, müssen sie einer Prüfung unterzogen werden – und gegebenenfalls muss nachkorrigiert werden. Fallen sie in die Kategorie der generativen KI wie ChatGPT, müssen sie zusätzliche Transparenzanforderungen erfüllen und angemessene Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Erzeugung von Inhalten zu verhindern, die gegen EU-Recht verstoßen oder Fake News verbreiten.

Widersprüchliches Vorgehen

Gegenüber "Time" zeigten sich Experten irritiert über die Vorgehensweise des Unternehmens und nicht zuletzt auch den Erfolg, den sie damit offenbar verbucht haben dürften. "Was sie sagen, ist im Grunde: Vertraut uns, dass wir uns selbst regulieren", sagt Daniel Leufer, ein leitender Analyst von Access Now, einer gemeinnützigen Organisation für digitale Bürgerrechte. "Es ist sehr verwirrend, weil sie zu Politikern sagen: 'Bitte regulieren Sie uns', und damit prahlen, was sie alles tun – aber sobald man sagt: 'Wir wollen Sie beim Wort nehmen und das als regulatorische Untergrenze festlegen', sagen sie Nein."

Auch Sarah Chander, politische Beraterin bei European Digital Rights, zeigt sich gegenüber "Time" enttäuscht. "Sie haben bekommen, was sie wollten", sagt sie und ergänzt, dass das Dokument zeige, dass OpenAI das Argument des öffentlichen Nutzens in den Vordergrund stelle, um das eigene finanzielles Interesse an der Verwässerung der Regulierung zu verschleiern. OpenAI-Chef Sam Altman hatte sich in der Vergangenheit wie das Unternehmen auch für eine Regulierung von künstlicher Intelligenz ausgesprochen. Vor der Abstimmung im EU-Parlament drohte er allerdings medienwirksam damit, das Geschäft aus Europa abzuziehen – nur um sich dann schnell wieder von dieser Aussage zu distanzieren. (red, 21.6.2023)