Das Feuer brach ich einem Geschäft zur Wartung von Elektrofahrrädern aus. Insgesamt gab es dieses Jahr in New York schon über 100 solcher Brände

New York – In New York sind vier Menschen in einem durch Lithium-Batterien für Elektrofahrräder ausgelösten Feuer gestorben. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, als das Feuer in der Nacht zum Dienstag in einem Geschäft zur Wartung von E-Bikes und Scootern ausgebrochen sei, teilte die Leiterin der New Yorker Brandschutzbehörde, Laura Kavanagh, vor Journalisten mit. Die Zahl derartiger Brände ist in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt.

Der Brand brach in einem Reparaturgeschäft in Chinatown aus APA/SPENCER PLATT

Der Brand brach im Erdgeschoss eines Gebäudes in Chinatown aus. Vor dem ausgebrannten Geschäft lagen am Dienstag zahlreiche verkohlte Zweiräder, wie ein von der New Yorker Feuerwehr auf Twitter veröffentlichtes Foto zeigte.

Es sei "ziemlich klar", dass das Feuer durch Lithium-Ionen-Batterien und E-Bikes ausgelöst worden sei, sagte Kavanagh. Der Betreiber des Geschäfts sei in der Vergangenheit bereits wegen Missachtung von Sicherheitsvorschriften vorgeladen worden.

2023 bereits über 100 Brände durch E-Bikes in New York

Es handelt sich um den 108. Brand in diesem Jahr in New York, der durch Akkus für E-Bikes ausgelöst wurde. Mit dem jüngsten Feuer stieg die Zahl der Todesopfer auf 13, die der Verletzten auf 66, wie die Feuerwehr mitteilte. Im Jahr 2020 hatte es 44 derartige Brände gegeben, im vergangenen Jahr waren es 220. Immer mehr Bewohner der Stadt kaufen Elektroräder, vor allem für die in der Stadt beliebten Lieferdienste.

Lithium-Ionen-Batterien können leicht in Brand geraten, wenn sie älter oder von schlechter Qualität sind oder beim Aufladen die Vorschriften nicht eingehalten werden. Wenn sie sich entzünden, "entsteht so viel Feuer, dass es oft schon zu spät ist, wenn der Brand ausbricht", sagte die Feuerwehr-Chefin. (APA, 21.6.2023)