Was ist das Ziel? Die neue Wohnung? Eine neue Einrichtung? Wer sein Ziel kennt, habe auch mehr Bereitschaft zur finanziellen Disziplin. IMAGO/photothek/Thomas Trutschel

Junge Menschen müssen nicht die Börse und das Geschehen an den Märkten verstehen. Aber sie sollen eine Idee davon haben, was sie im Leben erreichen wollen. So fasst Christoph Obererlacher, Chef von Swiss Life Select, den Ansatz zusammen, den er bei seinen Besuchen in Schulklassen wählt. "Finanzbildung hinkt im Lehrplan noch immer hinterher", sagt Obererlacher. Daher versucht auch Swiss Life Select, hier anzusetzen.

Die erste Frage, die der Finanzexperte den Schülern stellt, ist jene nach dem Auszug aus der elterlichen Wohnung. Wann soll dieser circa stattfinden? Wie will man dann wohnen? Wie groß soll die erste Wohnung sein? Wie ausgestattet?

Die Wünsche der Schüler liegen erfahrungsgemäß schnell auf dem Tisch. Dann kommt der Realitätscheck: Wer wird die Kaution für diese Wohnung bezahlen? Wie hoch wird die wohl sein? Wenn Obererlacher dann ein paar Zahlenbeispiele bringt, wird es schon ruhiger im Klassenzimmer. Vor allem, wenn danach gefragt wird, wer denn für solche Fälle schon anspart?

Ziele und Wünsche

"Das Wichtigste ist, dass man mit den jungen Menschen über ihre Ziele und Wünsche spricht", sagt Obererlacher. Dann würden viele auch anfangen, über Praktika im Sommer nachzudenken oder würden beginnen, mit dem Geld auf dem Konto sorgsamer umzugehen. "Hat man keine Ziele, gibt man sein Geld viel rascher für Dinge aus, die man gar nicht oder nicht unbedingt gleich braucht", sagt Obererlacher.

Beim Thema Finanzbildung glaubten viele, dass sie sich intensiv mit Produkten und Märkten beschäftigen müssen. Dabei seien das erst Schritte für die spätere Planung. "Sich mit dem eigenen Leben zu beschäftigen ist der erste wesentliche Schritt", sagt der Swiss-Life-Select-Chef. Wer sich frage, wie er seine Ziele erreichen wolle, komme automatisch zu den Themen Ausbildung und Berufswahl.

"Wir reden zu viel über die Steuererklärung, die Kapitalertragsteuer und diverse Produkte", sagt Obererlacher. Das seien zwar auch wichtige Themen. Aber über die persönlichen Ziele werde viel zu wenig gesprochen. Dabei seien diese der Antrieb für alles Weitere. "Sind die Ziele stark, dann gebe es auch die Bereitschaft für den entsprechenden Einsatz", sagt Obererlacher.

Eine gewisse finanzielle Planbarkeit sollten auch Jugendliche und Studenten haben. Studenten empfiehlt Obererlacher, sich darauf zu konzentrieren, was die kommenden fünf Jahre bringen könnten. Jedenfalls sollte begonnen werden, einen Notgroschen als Puffer anzusparen. Einnahmen aus Taschengeld, Praktika oder Zuschüsse aus der Verwandtschaft – daraus ergebe sich oft schon ein Betrag, von dem auch etwas beiseitegelegt werden kann.

Erste Schritte

Wer einen Notgroschen beisammen hat, könne an einen Sparplan denken – etwa Fonds oder ETFs –, um auch Kapitalgewinne zu erzielen. "Für Sparpläne sind viele offen", sagt Obererlacher. Es sei ein einfacher Schritt in den Kapitalmarkt und ein flexibler. Viele Sparpläne beginnen mit einer monatlichen Ansparsumme von 50 Euro und können flexibel erhöht werden.

Und welche Produkte kennen junge Menschen bereits? Von ETFs hätten einige schon gehört, die meisten wüssten aber nicht genau, was das ist. Über Fonds wüssten junge Menschen etwas mehr – das Interesse an dieser Assetklasse sei aber überschaubar. Keinen Hype stellt Obererlacher beim Thema Kryptowährungen fest. Davon gehört hätten zwar schon viele Jugendliche, aber so richtig verstanden hätten vor allem Schüler das Thema nicht. Zudem fehle hier auch eine Investmentstory. Die Kurskapriolen und Troubles im Sektor mit dem Fall von FTX und der Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen die Kryptobörse Binance lassen das Vertrauen in die Kryptowelt sinken.

Wer einen sorgsamen Umgang mit Geld vorgelebt bekommt, der geht auch später sorgsamer mit dem Einkommen um, erklärt Obererlacherer. Die Eltern hätten also eine große Vorbildwirkung. "Kinder merken, ob es den Eltern finanziell gutgeht oder nicht", sagt der Experte. Sie würden zwar nicht immer schon alle Zusammenhänge verstehen, hätten aber ein Gespür für die finanzielle Situation. Bekommen Kinder Taschengeld, sei das auch ein guter erster Schritt, das Auskommen mit dem Einkommen zu erlernen. "Es ist wichtig, dass Kinder vermittelt bekommen, dass nicht jeder Wunsch sofort erfüllbar ist", Obererlacher. Das schaffe für später auch mehr finanzielle Disziplin. (Bettina Pfluger, 22.6.2023)