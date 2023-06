Ein Kea in seinem natürlichen Habitat in Neuseeland. imago images/Westend61/Scott Masterton

Hinweise auf die Intelligenz von Kea-Papageien gibt es bereits viele: Sie kooperieren geschickt und können Wahrscheinlichkeiten abschätzen. Als "Spaßvögel", die die Neuseeländer sind, animieren sie mit ihrem ansteckenden Lachen sogar Artgenossen zum Spielen. Eine neue Studie von der Veterinärmedizinischen Universität Wien zeigt, dass sie offenbar auch bekannte und unbekannte Gesichter unterscheiden können: Sie erlernen die Differenzierung in "bekannt" und "fremd" als Regel und wenden diese in weiteren Versuchen an. Mit diesen Fähigkeiten zur abstrakten Kategorisierung und zur Differenzierung stehen die Bergpapageien in einer Reihe mit Menschenaffen und Tauben, schreiben die Fachleute im Journal "Open Science" der Royal Society.

Animal Minds

Elisabeth Suwandschieff und Raoul Schwing von der Abteilung für Vergleichende Kognitionsforschung am Messerli-Forschungsinstitut der Vet-Med-Uni Wien haben in ihrer gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen durchgeführten Studie mit einer Gruppe von zwölf in Gefangenschaft lebenden Keas (Nestor notabilis) gearbeitet. Bisher gibt es laut Schwing nur wenige Studien, bei denen die Fähigkeit von in Gefangenschaft gehaltenen Tieren getestet wurde, zwischen bekannten oder unbekannten Gesichtern von Menschen zu unterscheiden – etwa bei Tauben und bei Menschenaffen.

Papageien mit Touchscreen

Die Forscherinnen und Forscher untersuchten, ob auch Keas die Fähigkeiten besitzen, zwischen "bekannt" und "fremd" zu unterscheiden und eine übergreifende Kategorie dafür zu bilden. "Die Schwierigkeit der Aufgabe ist nicht zu unterschätzen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten anhand von Bildern des Kopfes unterscheiden, ob es sich dabei um einen vertrauten Vogel, den Sie zum Beispiel jeden Tag im Garten füttern, oder um einen fremden Vogel derselben Spezies handelt", erklärt Suwandschieff.

Für ihre Versuche unterteilte das Team die Vogelschar in zwei Gruppen und zeigte den Tieren auf einem Touchscreen Fotos von ihnen bekannten und unbekannten Gesichtern. Bei den vertrauten Gesichtern handelte es sich um Personen, die über fünf Jahre häufigen Kontakt mit den Vögeln hatten, die Fremden hatten sie dagegen nie zuvor gesehen. Die Personen auf den Fotos hatten alle die Haare nach hinten gebunden und waren in ein weißes Tuch eingehüllt, "damit nicht irgendein Kleidungsstil oder die Frisur bei der Wahl ausschlaggebend ist, sondern nur das Gesicht", sagt Schwing. Zudem waren die Fotos aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufgenommen.

Schnell gelernt

Die eine Hälfte der Keas wurde so trainiert, dass sie eine Erdnuss als Belohnung erhielten, wenn sie mit dem Schnabel auf das richtige Bild pickten. Dabei wurde ein Teil der Tiere belohnt, wenn sie das vertraute Gesicht erkannten, ein anderer Teil, wenn sie das unbekannte Antlitz wählten. Die andere Hälfte der Vögel erhielt als Kontrollgruppe völlig zufällig eine Belohnung – "und konnte dadurch auch keine übergreifende Regel erlernen", sagt Schwing.

Ob die Tiere diese Regel auch in weiterer Folge anwenden können, wurde in einem zweiten Durchgang mit neuen bekannten und unbekannten Gesichtern getestet. "Jene Keas, die zuvor nach klaren Regeln belohnt wurden, haben schneller gelernt, aus den neuen Fotos wieder 'bekannt' und 'unbekannt' richtig zu wählen, als die Kontrollgruppe, die zuvor zufällig eine Erdnuss als Belohnung erhielt", betont der Verhaltensforscher. Die Tiere aus der Kontrollgruppe mussten erst lernen, wofür sie belohnt werden – "es hat uns aber überrascht, wie unglaublich schnell sie das gelernt haben".

Die Studie zeige, dass "Keas übergreifende Kategorien formen können und sich auf dieser Basis auf neue Situationen einstellen können", sagt Schwing und wertet dies als "höhere Kognition". Für die Fachleute liefert die Studie "neue empirische Belege für die Fähigkeit der Keas zur abstrakten Kategorisierung". Ähnliche Kompetenzen zur Differenzierung kenne man sonst nur von Menschenaffen und Tauben. (APA, red, 24.6.2023)