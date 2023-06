Zum 40. Mal geht ab Freitag das Wiener Donauinselfest über die Bühne. In den vier Jahrzehnten konnte die "Insel" nicht nur – laut Veranstaltern – 60 Millionen Besucherinnen und Besucher begrüßen, sondern auch internationale Superstars wie die Beach Boys oder Gianna Nannini. Heuer stehen unter anderen RAF Camora und Bonnie Tyler auf dem Programm. Ein Überblick über Geschichte und Gegenwart.

Anfang: Begonnen hat alles im Jahr 1983 mit SPÖ-Politiker Harry Kopietz. Als "kulturelles Frühjahresfest" fand es im Bereich der Floridsdorfer Brücke auf der damals noch im Endausbau befindlichen Donauinsel statt. 15.000 Besucherinnen und Besucher wurden damals erwartet, 160.000 kamen zu den Konzerten von Minisex, Tom Pettings Hertzattacken und Heli Deinboek. 1984 gab es dann das erste "Donauinselfest".

Becher: 2005 wurden auf dem Donauinselfest zur Müllvermeidung Mehrwegbecher eingeführt. Rund eine Million Becher werden jedes Jahr ausgegeben, 98 bis 99 Prozent werden auch tatsächlich zurückgegeben.



Corona-Version: Im Jahr 2020 wurde das Donauinselfest aufgrund der Covid-Pandemie zuerst auf September verschoben. Doch im Juni des ersten Corona-Jahres wurde klar: Tausende Menschen auf einer Insel geht nicht. Stattdessen wurden 240 Pop-up-Konzerte über den ganzen Sommer und die Stadt verteilt abgehalten. 2021 gab es zwar Bühnen auf der Insel, allerdings wurden nur 42.000 Personen auf das Gelände gelassen. Zusätzlich wurde die Pop-up-Tour beibehalten.



2022 ging das Donauinselfest wieder ganz ohne Corona-Einschränkungen über die Bühne. APA/FLORIAN WIESER

Donauinsel: Die "Insel" der Wienerinnen und Wiener wurde zwischen 1972 und 1988 als Hochwasserschutz mit 21,1 Kilometern Länge und bis zu 250 Metern Breite errichtet. Zwischen der Neuen Donau und der Donau gelegen, ist sie aber mittlerweile weitaus mehr: Naherholungsgebiet für die Stadtbevölkerung. Um die Donauinsel zu begrünen, wurden rund 1,8 Millionen Bäume und Sträucher und damit etwa 170 Hektar Wald gepflanzt. Die 42 Kilometer Strand laden zum Baden ein.

Ermittlungen: Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Wien Ermittlungen zum Donauinselfest eingeleitet hat – diese dauern nach wie vor an. Im Raum steht der Vorwurf, dass der Veranstalter Fördergelder missbräuchlich verwendet hat. Die Wiener SPÖ veranstaltet das Fest unter anderem mit dem Verein Wiener Kulturservice. Vorsitzender ist laut Vereinsregisterauszug Kurt Wimmer, ehemals roter Bezirksvorsteher in Margareten. Der Verein erhielt vom rot regierten Rathaus die inkriminierten Förderungen für das Inselfest – und soll diese laut einer anonymen Anzeige missbräuchlich zugunsten der SPÖ verwendet haben. Die Anzeiger leiten dies aus einem Bericht des Rechnungshofs aus dem Jahr 2019 ab. Die Wiener SPÖ weist alle Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Freiwillige machen rund die Hälfte der insgesamt 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die an den drei Festtagen auf der Insel im Einsatz sind. Dazu kommen rund 600 Personen, die nur für den Aufbau benötigt werden.

Aufbauarbeiten für das Donauinselfest 2023: Am Mittwoch hatte die Hauptbühne bereits Gestalt angenommen. APA/FLORIAN WIESER

Gratis ist das Donauinselfest für seine Besucherinnen und Besucher schon seit seiner ersten Ausgabe. Allerdings lässt sich die Stadt das einiges kosten, denn das Budget für das Inselfest kommt zu gut einem Drittel von der Stadt: Allein für die heurige Jubiläumsausgabe steuert das Rathaus rund zwei Millionen Euro bei. Das sorgte bereits für Kritik des Rechnungshofs.



Headliner auf der Hauptbühne – und damit Hauptattraktion – am Freitag ist der in Wien aufgewachsene Rapper RAF Camora (ab 21.30 Uhr). Am Samstag sind Bonnie Tyler (ab 20.30 Uhr) und The Bosshoss (ab 22 Uhr) die bekannteren Namen, am Sonntag Silbermond (ab 21 Uhr) und Michael Patrick Kelly (ab 22.40 Uhr). Internationale bzw. bekanntere Künstlerinnen und Künstlern sind – und das ist ein immer wieder laut werdender Kritikpunkt an der Programmierung – in der jüngeren Vergangenheit immer weniger vertreten. Auf die Insel gewagt haben sich einst unter anderen die Beach Boys, Gianna Nannini, die Kelly Family, Ronan Keating, die Sugababes, The Rasmus, Sunrise Avenue oder Mando Diao.

Inseln auf der Donauinsel gibt es genau 18, dazu kommen 13 Bühnen – all das gibt es in vier Areas. Was diese Inseln sind? Bereiche, wo es etwas zu sehen, tun, hören gibt. Heuer neu: die katholische und evangelische Festivalseelsorge (Stand 299), bei der Besucherinnen und Besucher Sorgen, Emotionen und Gedanken besprechen können, sowie eine Pop-up-Version des Edelstoff-Designmarkts (hinter der Hauptbühne).

Auf der Donauinsel gibt es während des Fests 18 sogenannte Inseln, 13 Bühnen und vier Areas. imago/K.Piles

Jung und Alt: Die Zielgruppe des Donauinselfests ist breit gestreut. Für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Von Schlager über Popmusik bis Rap sollen sich alle Wienerinnen und Wiener angesprochen fühlen. Aber nicht nur die Stadtbevölkerung kommt, auch aus den Bundesländern reisen die Menschen an. Offizielle Zahlen gibt es nicht, die Veranstalter sprechen von insgesamt rund 60 Millionen Besuchen in den vergangenen 40 Jahren.

Kulinarik: Rund 300.000 Paar Würstel werden laut Veranstaltern im Jahr verkauft. Dazu kommen 70.000 Portionen Pommes frites, 600.000 Liter Softdrinks und Säfte sowie 400.000 Krügerln Bier. Die Mitnahme von alkoholischen Getränken, Speisen, Dosen, Glasflaschen sowie nichtalkoholischen Getränken ist übrigens nicht gestattet. Eine Ausnahme sind PET-Wasserflaschen oder Trinkflaschen mit einer Größe von maximal 0,5 Litern.

Falco beim legendären Blitz- und Regenkonzert im Jahr 1993. Er spielte im strömenden Regen. imago images/Wolfgang Simlinger

Legendäre Auftritte gab es in der 40-jährigen Geschichte des Inselfests einige. 1992 trat Udo Jürgens auf dem Donauinselfest auf und begeisterte die Massen – er spielte rund vier Stunden lang. Im Jahr darauf fand ein legendärer Auftritt von Falco beim Donauinselfest statt, der von strömendem Regen beeinträchtigt wurde. Schließlich schlug sogar ein Blitz ein und setzte die Bühnentechnik kurzfristig außer Gefecht. Falco spielte weiter. 2007 trat Austropopper Rainhard Fendrich solo beim Donauinselfest auf. Es war einer der meistbesuchten Gigs in der Geschichte des Events. Zwei Tage zuvor war sein Freund und ehemaliger Austria-3-Bandkollege Georg Danzer verstorben.

Müll: An den drei Festtagen fallen um die 850.000 Liter Abfall an. Mehr als 1.000 Mistkübel werden dafür zusätzlich auf dem gesamten Gelände verteilt. Geleert werden sie von der MA 48, die Samstag, Sonntag und Montag frühmorgens mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 30 Fahrzeugen die Insel von den Festresten befreien.

1999 lockte eine blonde Frau in Flossenoutfit mit dem Slogan "Nix wie hin". Donauinselfest

Nixen waren bis in die 1990er-Jahre Bestandteil der Donauinselfest-Werbung. 1984 schwebte noch eine gezeichnete Nixe barbusig über der Insel, 1999 lockte wiederum eine blonde Frau in zugeknöpfterem Flossenoutfit mit dem Slogan "Nix wie hin".

Öffis: Um die Besuchermassen auf die Insel zu bringen und wieder weg, werden die Öffi-Intervalle angepasst. Freitag- und Samstagnacht fährt die U-Bahn wie an Wochenenden üblich durch, wobei die U1 und die U6 bis ca. 2 Uhr im Drei-Minuten-Takt verkehren. Danach wird wieder das normale Nachtintervall von 15 Minuten eingehalten. Die Straßenbahnlinien 25, 26 und 31 sowie die Buslinien 11A, 26A und 29A sind am Freitag und Samstag länger und verstärkt unterwegs, die Nachtbuslinien N41 und N43 fahren bis circa 3 Uhr im 15-Minuten-Intervall. Am Sonntagabend ist wieder regulär Betriebsschluss, lediglich die Linien 26, 31 und 29A sind etwas länger unterwegs als gewohnt.



Programm: Zusammengerechnet würde das Musikprogramm, das bisher auf allen Donauinselfesten abgespielt wurde, 118 Tage füllen. Mehr als 10.000 Künstlerinnen und Musiker traten insgesamt auf. Besonders oft auf dem Donauinselfest: STS, Rainhard Fendrich, Stefanie Werger und Jazz Gitti – Letztere ist heuer ebenfalls zu sehen. Heuer sind 1.000 Kunstschaffende mit dabei, 40 Prozent davon Frauen.

In 40 Jahren Donauinselfest kamen insgesamt 118 Tage Musikprogramm zusammen. APA/FLORIAN WIESER

Qualifikation: Im Rahmen des "Rock The Island Contest" können sich Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchsmusiker jedes Jahr im Vorfeld des Fests für einen Auftritt auf der Donauinsel bewerben, eine Fachjury entscheidet, wer auftreten darf. Heuer haben sich Rahel, Ktee und Felicia Lu qualifiziert. Sie eröffnen die große Festbühne am Freitag, Samstag und Sonntag.

Regenschirme sind beim Donauinselfest verboten. Bei Schlechtwetter erhalten die Gäste vor Ort kostenlose Regenschutz-Ponchos, solange der Vorrat reicht. Außerdem auf dem Festivalgelände untersagt: Fahrräder und E-Scooter. Zu große Rucksäcke und Taschen (ab A3-Format) dürfen nicht auf das Gelände mitgenommen werden. Verboten sind auch Waffen und Gegenstände, die als Waffe Verwendung finden könnten, sowie pyrotechnische Gegenstände jeder Art. Hunde oder andere Tiere sind ebenfalls verboten. Ausgenommen sind Blindenführ- und Partnerhunde mit entsprechender Ausbildung.



Sicherheit steht an erster Stelle. Besonders nach dem möglicherweise geplanten Anschlag auf die Regenbogenparade. Unter anderem sind 300 Security-Kräfte, die anlassbezogen aufgestockt werden, unterwegs. Dazu kommen Teams der Polizei und der Feuerwehr sowie rund 250 Rettungs- und Notfallsanitäter sowie sieben Notfallmedizinerinnen des Arbeiter-Samariterbundes. Seit 2018 gibt es auch die Kampagne "Ich bin dein Rettungsring": Ansprechpersonen tragen den Slogan auf einem Anstecker und sollen bei Belästigung Frauen und Mädchen zur Seite stehen. Wer Hilfe benötigt, kann auch den Insel-Notruf 01/270 04 20 wählen.



Teams der Polizei und der Feuerwehr sowie rund 250 Rettungs- und Notfallsanitäter sowie sieben Notfallmedizinerinnen des Arbeiter-Samariterbundes sorgen auf der Insel für Sicherheit. APA/FLORIAN WIESER

Toilettenanlagen werden für das Fest massiv aufgestockt: Zusätzlich zu den 25 fixen WC-Häuschen, die sich das ganze Jahr über im Bereich des Festgeländes befinden, werden 29 WC-Container und 150 mobile Toilettenkabinen aufgestellt. Deren Benutzung ist gratis, bei den Containern werden 50 Cent fällig.

Unfälle mit tragischem Ausgang passieren beim Donauinselfest jedes Jahr: Der Erfahrung der Wasserpolizei zufolge kommen an den drei Festtagen ein bis zwei Personen bei Badeunfällen ums Leben. Gemessen an der großen Besucherzahl passiere aber wenig. Die Ursache für gröbere Vorkommnisse sind laut Polizei Leichtsinn, Übermut und Alkohol.

Vierzig Jahre gibt es das Wiener Donauinselfest bereits. Einmal fand es Corona-bedingt in völlig anderem Format statt. Nur ein einziges weiteres Mal wurde es in den Herbst verschoben. Das war 2008. Damals war Wien einer der Austragungsorte der Fußball-Europameisterschaft. Das Event nahm praktisch die ganze Stadt in Beschlag, weshalb man das Donauinselfest in den Herbst verlagerte.

Wettertechnisch hatte das Donauinselfest im Lauf seiner Geschichte schon so gut wie alles zu bieten. Am kältesten war die Ausgabe im Mai 1987, bei der es frische 11,7 Grad hatte. Am meisten geschwitzt wurde im vergangenen Jahr – bei heißen 32,1 Grad. Die Durchschnittstemperatur über alle 40 Jahre hinweg betrug 24 Grad.

Der bisherige Temperaturrekord beim Donauinselfest wurde im Vorjahr erreicht: 32,1 Grad. APA/FLORIAN WIESER

Xtasy: Illegale Drogen sind natürlich auf dem Donauinselfest verboten – die Beratungsstelle Checkit!, die Freizeitdrogenkonsum und damit verbundene Wirkungen, Nebenwirkungen, Risiken, Konsumreflexion und Veränderung thematisiert, wird vor Ort sein, um Präventionsarbeit zu leisten. Sowohl in mobilen Teams als auch an einem Stand kann man Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden, um auch über Alkoholkonsum und Co zu reden.

Yoga kann man am Sonntagvormittag beim Festival machen. Auch sonst widmet sich das Donauinselfest mittlerweile nicht mehr ausschließlich der Musik. Auch ein eigenes Sportprogramm gibt es. Neben Yoga finden Tanzkurse, ein Paddel-Tennis-Turnier, ein Basketball-Turnier und Beachvolleyball-Teachings für Kinder und Jugendliche statt.

Zelten ist auf dem Donauinselfest nicht erlaubt. Ausweichen kann man auf offizielle Campingplätze abseits des Festivalgeländes. (Oona Kroisleitner, Stefanie Rachbauer, 23.6.2023)