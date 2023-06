Der US-amerikanische Popstar feierte am Dienstagabend in Paris sein Debüt als Kreativchef bei der Luxusmodemarke

Pharrell Williams feierte bei Louis Vuitton sein Designdebüt. APA/AFP/STEFANO RELLANDINI

Die Pariser Männermodewoche hat gerade erst begonnen, doch die Louis-Vuitton-Show, sie war schon jetzt das Großevent der Fashion Week. Seit im Februar verkündet worden war, dass der Hip-Hop-Star, Musikproduzent und Streetstyle-Unternehmer Pharrell Williams nun auch als Kreativchef der Männermode bei Louis Vuitton tätig sein wird, galt die Besetzung in der Branche als Sensation. Und als richtungsweisende Entscheidung von Pietro Beccari, dem neuen, sendungsbewussten CEO bei Louis Vuitton. Viele fragten sich: Wird mit Pharrell Williams eine Ära der Promi-Designer eingeläutet? Immerhin wurde mit dem US-Amerikaner ein Quereinsteiger zum Kreativchef. Dieser war allerdings immer in der Welt der Streetwear zu Hause: 2003 hatte er mit seinem Kompagnon Nigo, heute Designchef bei der LVMH-Marke Kenzo, die Labels Billionaire Boys Club und Ice Cream gegründet.

VIDEO: Pharrell Williams gibt Debüt mit Louis-Vuitton-Show

AFP

Das Spektakel in Paris führte am Dienstagabend vor: Das Engagement des 50-jährigen Popstars markiert einmal mehr die Entwicklung der Modenschauen hin zu multimedialen Mega-Events. So ließ man für Williams' erste Louis-Vuitton-Kollektion die älteste Brücke von Paris in einen goldenen Laufsteg mit Schachbrettmuster verwandeln. Für die Location wurde die Umgebung abgesperrt. Unter den Gästen: Superstars wie der schwangere Popstar Rihanna mit ihrem Mann Asap Rocky, Zendaya, Beyoncé und Jay-Z – sie wurden mit Booten über die Seine zum Pont Neuf gefahren.

Schachbrettmuster von Kopf bis Fuß bei Louis Vuitton. EPA

Der Rummel verwundert nicht. Der US-Amerikaner, dessen Superhit "Happy" vor einem Jahrzehnt um die Welt ging, trat immerhin die Nachfolge des im November 2021 verstorbenen, gefeierten Designers Virgil Abloh an. Dessen Fußstapfen sind groß. Abloh hatte innerhalb weniger Jahre die Männermode der LVMH-Tochter Louis Vuitton relevant und für eine junge, Streetwear-begeisterte Klientel interessant gemacht. Er stand auch für eine Zeitenwende innerhalb der Luxusmodeindustrie: Abloh war der erste afroamerikanische Kreativchef bei Louis Vuitton und einer der wenigen schwarzen Designer an der kreativen Spitze eines Luxusmodehauses.

Louis Vuitton Men’s Spring-Summer 2024 Fashion Show by Pharrell Williams in Paris | LOUIS VUITTON

Men's Spring-Summer 2024 Show. Louis Vuitton

Der Neue interpretierte das traditionelle Damier-Muster der Marke als "Damoflage", eine Mischung aus Camouflage und Schachbrettmuster, neu. Es erstreckte sich über Gummistiefeln, die mit Anzügen und kurzen Hosen getragen wurden, Lederjacken und Mäntel.

Den genderfluiden Einflüssen seines verstorbenen Vorgängers Virgil Abloh folgend, zeigte Williams auch feminin geschnittene Blazer, lange Fellmäntel oder Wickelröcke. Begleitet wurde die Show von einem Orchester und einem Gospelchor, die den neuen, vor einer Woche veröffentlichten Song von Pharell Willams, "Joy (Unspeakable)", interpretierten.

Pharrell Williams hat keine Angst vor großen Logos. EPA

Die Models liefen über einen goldenen Laufsteg mit Schachbrettmuster. EPA

Am Ende kam der Kreativchef im pixeligen Damoflage-Outfit auf den Laufsteg. Er nahm den Applaus entgegen, bevor er seine Frau und seine vier Kinder umarmte. Und wenn ein Kreativchef auch noch Musik machen kann, dann reicht eine Modenschau natürlich nicht aus. Im Anschluss gab Williams zusammen mit Jay-Z auch noch ein kleines Konzert. (feld, APA, 21.6.2024)

Weiterlesen:

Pharrell Williams: Der neue Kreativchef bei Louis Vuitton (Kopf des Tages)

Krawatten und nackte Oberkörper bei der Männermodewoche in Mailand