Präsident Katzian beim ÖGB-Kongress: Markige Forderungen gehören zum Programm. Doch tatsächlich repräsentiert die Gewerkschaft einen immer kleineren Teil der Beschäftigten. APA /Helmut Fohringer

Der Bundeskanzler war wieder dabei. Hatte Sebastian Kurz vor fünf Jahren noch mit Abwesenheit geglänzt, ließ sich Nachnachfolger Karl Nehammer einen Auftritt beim am Dienstag gestarteten Bundeskongress des ÖGB nicht nehmen. Der Chef der von roten Arbeitnehmervertretern ausgiebig kritisierten ÖVP versuchte sogar einen Brückenschlag. Als ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian für den Fall weiterhin hoher Energiepreise im Herbst neue Staatshilfen forderte, kam ihm Nehammer entgegen: In dieser Frage gebe es eine "klare Allianz".

Dahinter steckt mehr als nur eine freundliche Geste. Unter der türkis-grünen Regierung genießt die sozialdemokratisch dominierte Gewerkschaft zwar noch lange nicht jenen Einfluss, den sie sich selbst wünscht. Aber die Rolle des Paria, der aus dem politischen Getriebe gedrängt werden soll, bleibt ihr erspart.

Das war schon einmal anders. Von der angedrohten Kürzung der Mitgliedsbeiträge für die Kammern bis zur Entmachtung in der Sozialversicherung hatten die Ende 2017 angetretene türkis-blaue Koalition und Kurz einiges auf der Agenda, was die Gewerkschaft zurückdrängen sollte. Weil die Regierung Wirtschaftswünsche ohnehin erfüllte, schien auch die Arbeitgeberseite das Interesse am sozialpartnerschaftlichen Interessenabtausch zu verlieren. Als ÖVP und FPÖ die tägliche Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden ausdehnten, brandmarkte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer die protestierenden Arbeitnehmervertreter gar als "Gegner der Republik".

Behaupteter Klassenkampf

Die Wende setzte mit dem neuen Jahrzehnt ein. Erstens kam mit den Grünen eine Partei mit Verständnis für die Gewerkschaft in die Regierung. Zweitens ließ die Corona-Krise auch die ÖVP den Wert der Kooperation wiederentdecken. Für den "Schulterschluss" in der Pandemie brauchte es die Arbeitnehmervertreter, bei Maßnahmen wie der Kurzarbeit war sozialpartnerschaftliche Expertise gefragt.

Dass Türkis-Grün den von Kurz begonnenen "Klassenkampf" fortsetzt, wie Josef Muchitsch, neu gewählter Chef der sozialdemokratischen GewerkschafterInnen, am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal" behauptete, wird hinter den Kulissen nicht bestätigt. Die Beziehung zur Regierung sei weitaus besser als in den türkis-blauen Jahren, ist vielmehr zu hören, auch Arbeitsminister Martin Kocher geriere sich keinesfalls als Hardliner. Allerdings verliefen Gespräche oft zu unverbindlich, so die Kritik, und in einer Kernfrage der Teuerungskrise fühlt sich die Gewerkschaft schlicht überhört: Schon früh hat sie auf Preiseingriffe statt bloß Kompensation gedrängt.

Ein Auf und Ab erlebt die Gewerkschaft nicht zum ersten Mal: Schon auf die heftigen Attacken zu Zeiten der im Jahr 2000 angetretenen ersten schwarz-blauen Regierung war ein Comeback unter damals rot-schwarzen Vorzeichen gefolgt: In der 2008 ausgebrochenen Finanzkrise sollten wieder alle Kräfte an Bord sein.

Stolz auf Lohnverhandlungen

Das Kerngeschäft der Sozialpartner – das Aushandeln der jährlichen Lohnerhöhungen – hat diese "Wellenbewegungen" (Politologe Ferdinand Karlhofer) ohnehin überdauert. Stolz verweisen die Gewerkschafter darauf, bei den jüngsten Runden trotz Rekordteurung echte Steigerungen erreicht zu haben. Geschickt sei das Mittel des Streiks dort eingesetzt worden, wo es maximalen Effekt erreicht, sagt Karlhofer: bei der Eisenbahn.

Die Zukunft verheißt weitere Chancen. Wenn Unternehmen händeringend nach Arbeitskräften suchen, kann eine Gewerkschaft hohe Forderungen stellen. Führt der am Donnerstag zur Wiederwahl stehende Präsident Katzian also eine immer schlagkräftigere Organisation an?

Erosion des Rückhalts

Dagegen spricht der Trend bei den Mitgliederzahlen. Zwar hat der ÖGB die Mitte der Achtziger eingesetzte Erosion gestoppt und liegt nun seit zehn Jahren mehr oder minder stabil bei 1,2 Millionen. Doch weil die Zahl der unselbständig Beschäftigten im gleichen Zeitraum um 300.000 gestiegen ist, weiß die Arbeitnehmervertretung einen immer kleineren Anteil der Belegschaften hinter sich.

Zu schaffen mache dem ÖGB der Umstand, dass mit den Babyboomern jene Generation in Pension gehe, die noch den klassischen Vollzeitjob gewohnt war, analysiert Karlhofer. Jüngere Beschäftigte hingegen lebten in einer anderen Realität: Sie seien von atypischen und geringfügigen Arbeitsverhältnissen geplagt, hätten andere Vorstellungen von Work-Life-Balance und politischem Engagement. All das mache die Anbindung an eine traditionelle Gewerkschaft schwieriger, so der Experte: "Es ist kaum vorstellbar, dass sich jemand von Fridays for Future in gewerkschaftliche Gremien setzt."

Es gebe durchaus Bemühungen, sich auf diese Veränderungen einzustellen, erkennt Karlhofer an: "Aber der Gewerkschaft geht es so wie dem Hasen in der Fabel mit dem Igel. Sie ist immer hinten nach." (Gerald John, 22.6.2023)