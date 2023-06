Gerösteter Dinkel mit Jungzwiebel

von Jonathan Wittenbrink

Eigentlich sei Nudelsalat sein Picknick-Favorit, sagt der Chefkoch des veganen Fine-Dining-Lokals Jola im ersten Bezirk. "Viel spannender aber ist dieser Dinkelsalat, vor allem im Frühling mit dem ersten Sauerklee und selbstgemachtem Holundersirup und -essig."

Dinkelsalat: 75 g Dinkel, 50 ml Verjus, 15 ml Sojasauce, 100g Mandelfrischkäse, 15 g Sauerkleestiele (optional: Schnittlauch, Sauerampfer), 2 Stangen Jungzwiebel, Zitrone, etwas Olivenöl

Zubereitung: Den Dinkel über Nacht in Wasser einweichen, am nächsten Tag mit 1 Liter Wasser sowie einer Prise Salz 30–40 Minuten kochen, bis er weich ist. Abgießen, zurück auf den Herd stellen und mit Öl bei mittlerer Hitze anrösten. Mit Verjus ablöschen. Abkühlen lassen. Jungzwiebeln in 2 cm große Scheiben schneiden, in einer Pfanne anrösten und mit 1 EL Sojasauce und 1 TL Olivenöl ablöschen. Zwiebeln aus der Pfanne nehmen, die verbleibende Flüssigkeit in den Salat geben. Die Sauerkleestiele fein schneiden und mit Frischkäse und Zwiebeln zum Salat geben. Mit Salz und Zitrone abschmecken.

Holundervinaigrette: 50 ml Holunderessig, 45 ml Wasser, 45 ml Holundersirup

Alle Zutaten in ein kleines Marmeladenglas geben und schütteln (kann man gleich so zum Picknick mitnehmen).

Jungzwiebelöl: 250 g Jungzwiebel, 125 ml Sonnenblumenöl

Die Zwiebeln klein schneiden, mit Öl fein mixen und in einem Topf erwärmen. Wenn es kocht, sofort wegstellen, durch ein feines Tuch passieren und erkalten lassen.

Jungzwiebelemulsion: 50 ml Sojamilch, 100 ml Jungzwiebelöl, 7 ml Holunderessig, 7 g Maille-Senf

Alle Zutaten in ein hohes Gefäß geben und mit einem Stabmixer langsam von unten nach oben ziehen, sodass eine schöne Creme entsteht. Mit Salz und Essig abschmecken.

Dinkelcrumble: 200 g Dinkelsauerteigbrot, 30 ml Sonnenblumenöl

Das Brot in sehr kleine Würfel schneiden und im Öl knusprig braten. Alles einzeln einpacken. Vor Ort den Salat aufteilen, Emulsion darauf verteilen, dann den Crumble und zuletzt die Vinaigrette außen um den Salat geben.

Es muss nicht immer Obstsalat sein. Wir servieren ausgefallenere Rezepte für das Sommerpicknick. Getty Images/iStockphoto/Skinfaxi

Erdäpfelsalat

von Will Melling

Unsere australische Interpretation des Klassikers", sagt Will Melling, der mit seiner Partnerin Tina Ganser das Brauereilokal Schnauzer & Beagle betreibt. Er stammt aus Australien, wo das Essen im Freien zum Alltag gehört. "Der Salat ist schnell zuzubereiten und lässt sich mit gebratenem Speck, gekochten Eiern, oder was man eben mag, verfeinern."

Zutaten: 500 g Erdäpfel, 100 g gewürfelter Speck oder Räuchertofu, 125 g Mayonnaise, 1 EL Apfelessig, 1 EL körniger Senf, je 1–2EL frisch gehackter Dill und Schnittlauch (Olivenöl für den Tofu)

Zubereitung: Die Erdäpfel je nach Größe vierteln oder halbieren (bei Bio-Ware kann die Schale dranbleiben) und in Salzwasser garkochen. Abseihen und erkalten lassen. In der Zwischenzeit Speck ohne Fett in einer Pfanne auslassen bzw. Tofu mit Öl braten. Erdäpfel und Speck bzw. Tofu mit den restlichen Zutaten verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Salate (am besten verzehrfertig in Gläser gepackt) sind der Klassiker im Korb. Ein weiterer: Sandwiches. Im Picknick-Geburtsland Frankreich geht das so: Frisches Baguette, Saucisson, Paradeiser, Käse – mehr brauche es nicht, sagt Joëlle Raverdy, die in Wien eine französische Cateringagentur betreibt. Exotischer wird es mit dieser indischen Variante:

Bombay-Sandwich

von Simone und Adi Raihmann

Das Rezept stammt von Simone Raihmanns indischer Schwiegermutter. Aus Indien stammt auch das Karma Food, das Raihmann und ihr Mann an mittlerweile sieben Standorten auftischen. "Adis Mama Taro ist immer bestens vorbereitet und versorgt uns bei jeder Gelegenheit mit einer mit Liebe gekochten Mahlzeit."

So kann ein Bombay-Sandwich ausschauen.

Zutaten: 4 speckige Erdäpfel, je 20 g Koriander und Minze, 2 grüne Chilis, 3 EL Pflanzenöl, 2 rote Zwiebeln, 4 Paradeiser, 100 g Erbsen, je 1 TL Kurkuma und Paprikapulver (süß oder scharf), 12 Toastscheiben, 6 EL Butter, 100 g Mozzarella

Zubereitung: Erdäpfel weich kochen. Koriander, Minze und Chilis fein pürieren, dabei das Öl zufügen. Paradeiser und geschälte Zwiebeln in Scheiben schneiden. Erdäpfel schälen, dann mit Erbsen, Gewürzen und 1 TL Salz mit einem Stampfer zu einer Paste zerstoßen. Toastscheiben auf jeweils einer Seite mit Butter und Kräutersauce bestreichen. Eine der Scheiben mit Erdäpfelpaste und Zwiebeln belegen, darauf eine zweite Scheibe (bestrichene Seite nach oben). Paradeiser und Mozzarella darauf platzieren und mit der dritten Scheibe (bestrichene Seite nach unten) abdecken. Sandwiches in einer Pfanne beidseitig in Öl braten, bis der Käse geschmolzen ist und sie eine goldbraune Kruste haben.

Der Korb ist gut gefüllt. Fehlt noch was Süßes. Die ersten sonnenreifen Früchte! Das einfachste und beste Picknick-Dessert, meint Französin Joëlle Raverdy. Und was gibt’s zu trinken?

Erdbeer-Shrub

von Michael Peceny

Es muss nicht immer Wein sein. Als Alternative empfiehlt Michael Peceny, verantwortlich für die alkoholfreie Getränkebegleitung im Tian, einen Shrub. Das Wort stammt aus dem Arabischen und bedeutet trinken. "Für die Herstellung wurden Früchte über einen längeren Zeitraum in Essig eingelegt", erklärt er. Der so entstandene Fruchtessig wurde gezuckert und mit Wasser verdünnt. Peceny bringt seine Shrubs gerne zum Mitarbeitergrillen mit. "Gekühlt sind sie sehr erfrischend und dank des Essigs auch nicht zu süß."

Erdbeeren sind eine Grundzutat für dieses Erfrischungsgetränk. IMAGO/MiS

Zubereitung: Für diese Variante werden die Früchte nicht in Essig, sondern in Zucker eingelegt. Dafür die Erdbeeren putzen, grob kleinschneiden und vollständig mit Zucker bedecken (am besten in einem Einmachglas). Verjus erhitzen, Schwarztee zugeben und 5–6 Minuten ziehen lassen. Absieben und auskühlen lassen. Die gleiche Menge Essig sowie einige Pfefferkörner zugeben. Beides eineinhalb bis zwei Wochen (am besten gekühlt) ziehen lassen, anschließend absieben und im Verhältnis 1:1 mischen (wer es weniger sauer mag, gern etwas weniger Essig nehmen). Mit Soda aufgespritzt genießen. Am besten draußen in der Natur, wo alles so viel besser schmeckt. (Verena Carola Mayer, 21.6.2023)