Sadio "Doppelpack" Mane. APA/AP/Franca

Lissabon - Fußball-Rekordweltmeister Brasilien hat sich in einem Testspiel Senegal geschlagen geben müssen. Die Südamerikaner verloren am Dienstag in Lissabon mit 2:4. Maßgeblichen Anteil am prestigeträchtigen Sieg gegen die Brasilianer hatte Bayern-Profi Sadio Mané. Der 31-jährige Ex-Salzburger erhöhte in der 55. Minute auf 3:1 und sorgte in der Nachspielzeit für den 4:2-Endstand aus Sicht des Afrika-Meisters, nachdem Brasilian durch Lucas Paqueta (11.) früh in Führung gegangen war.

Habib Diallo (22.) glich vor der Pause aus, ehe Marquinhos (52.) nach dem Seitenwechsel ins eigene Tor traf. Der PSG-Profi traf sechs Minuten später auch noch ins Tor der Senegalesen, zur Wende reichte es aber nicht mehr. (APA; 21.6.2023)