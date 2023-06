Er sei ein "Vertreter des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow in Österreich", stellt sich M., ein Mann mittleren Alters, in einem Tiktok-Video vor. Und er habe ein Angebot an Kadyrows Kritiker in Europa, etwa an den Sohn von Kadyrows Vorgänger als Präsident: Der solle sich auch zu Kadyrow bekennen und nach Österreich kommen, denn dessen Unterstützer würden hier "absolute Sicherheit" genießen. "Die Polizei und die Geheimdienste arbeiten mit uns zusammen", sagt der Mann. Und er verspricht dem Sohn des Ex-Präsidenten, ihm dabei zu helfen, "eine österreichische Aufenthaltsgenehmigung, eine Wohnung und einen Job" zu bekommen.

In der tschetschenischen Community werden die Videos mit Erstaunen aufgenommen: Der Mann, der da spricht, behauptete vor wenigen Monaten noch selbst, von Kadyrows Handlangern verfolgt zu werden. Nun hat er offenbar die Seiten gewechselt – behauptet aber, nach wie vor Polizeischutz zu genießen und mit den österreichischen Behörden zu kooperieren, obwohl er offen Kadyrow unterstützt, der derzeit die Männer seiner Republik in den Kampf gegen den "satanistischen Westen und Europa" schickt.

Innenministerium verweist auf Datenschutz

Kann das sein? Das Innenministerium will sich dazu nicht äußern. "Die von Ihnen genannte Person ist dem Bundesinnenministerium bekannt. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir aus Gründen des Datenschutzes keine genauen Angaben zu bestimmten Person machen können", heißt es auf Anfrage. Mitgeschickt wird ein Link zum aktuellen Verfassungsschutzbericht. Dort ist zu lesen, dass Österreich "ein attraktiver Standort für ausländische Agenten sei" und dass österreichische Nachrichtendienste "nur auf minimalinvasive Aufklärungsbefugnisse zurückgreifen, mit denen die Operationen ausländischer Nachrichtendienste auf dem Bundesgebiet kaum zu entdecken sind".



Zurück zu M.: In einem anderen Video behauptet er, dass "deutsche Spezialdienste mit ihm zusammenarbeiten" und dass "jeder, der sich ihm widersetzt, sein Feind ist". Er lädt seine Kritiker offen dazu ein, ihn mit "Pistolen und Messern" zu besuchen, und prahlt mit seinem "Polizeisicherheitsknopf". Wenn er den drücke, sei "in einer Sekunde die Polizei hier", die seine Gegner "ins Gefängnis wirft und deportiert: Adios!". Schelmisch grinsend fügt er hinzu: "Russland wird auf dich warten, und dort wirst du dich in den starken Armen meiner kadyrowitischen Brüder wiederfinden! [...] Die österreichische Polizei ist bis zum Ende bei mir."

Seitenwechsel nach gescheitertem Anschlag

Vor einem Jahr klang M. noch ganz anders. Per Videolink aus Vorarlberg erzählte er im Januar 2022 vor dem Wiener Landesgericht aufgeregt, warum er das beabsichtigte Opfer eines geplanten Autobombenanschlags gewesen sei. Der Grund? Er war nicht nur ein offener Kritiker Kadyrows, sondern hatte auch ein Video veröffentlicht, in dem er Musa Ch., einen anderen Tschetschenen in Österreich, beschuldigte, an der Ermordung eines Kadyrow-Kritikers in Österreich im Juli 2020 beteiligt gewesen zu sein.



Musa Ch. war von der LVT Wien in eine Falle gelockt worden, zeigte sich im Gerichtsprozess. Ein Verfassungsschützer hatte sich als Auftragsmörder ausgegeben und angeboten, M. zu liquidieren. Es war ein spektakuläres Ende angedacht: Musa verlangte, dass sein Opfer durch eine Bombe, die unter seinem Auto platziert werden sollte, "in zwei Teile gerissen" werde. Der angebotene Preis betrug 50.000 Euro. "Wenn er einen guten Job macht", sagte Musa dem Ermittler, "wird es mehr Arbeit geben, angefangen mit Attentaten in der Türkei und der Ukraine." Musa wurde im Mai 2021 verhaftet. Viele in der Diaspora waren erleichtert, dass er endlich hinter Gittern war. Musas Anwalt Peter Philipp verteidigte ihn vor Gericht damit, dass sein Mandant "arbeitslos" sei und sich keine 50.000 Euro für einen Mord leisten könne. Verdeckte Geldflüsse aus Tschetschenien waren kein Thema. Musa weinte und sagte, er wolle Bauer werden und Tomaten anbauen. Die Geschworenen glaubten ihm, Musa kam frei.



Musas Freispruch war für die Gemeinde ein Schock. Er ist als Kadyrowit mit Verbindungen zu den höchsten Rängen des tschetschenischen Regimes, einschließlich Kadyrows Handlanger Sha-a Turlaev, bekannt. Dieser hat ein Netzwerk von Agenten in ganz Europa aufgebaut hat, die als Spione und Attentäter agieren, um Kadyrow-Kritiker zu kontrollieren.

Ramsan Kadyrow (links) wird für seinen Einsatz im Ukraine-Krieg von der "Volksrepublik Donezk" geehrt. IMAGO/ITAR-TASS

Polizeischutz als Kadyrowit?

Offenbar ist ihnen das auch bei M. gelungen: Aus dem früheren Kadyrow-Kritiker wurde nach dem vereitelten Attentat auf ihn ein Unterstützer Kadyrows. M. reiste nach Tschetschenien und ließ sich mit hochrangigen Vertretern jenes Regimes fotografieren, das ihn zuvor mutmaßlich hatte ermorden wollen. Wegen der Bedrohung seines Lebens wurde M. von der österreichischen Polizei beschützt. Es scheint, dass er diesen Schutz immer noch genießt, allerdings jetzt als loyaler Kadyrow-Unterstützer, der andere bedroht.

So rief er kürzlich in einem Kommentar dazu auf, einem Mann, der angeblich Kadyrow betrogen habe, "den Kopf abzuschneiden, die Zunge herauszuschneiden und alle Frauen der Beteiligten zu vergewaltigen". Der Abschnitt aus dem Verfassungsschutzbericht, auf den das Innenministerium verwiesen hat, schließt mit: "Der Schutz der österreichischen Bürgerinnen und Bürger vor dem Einfluss ausländischer Nachrichtendienste und deren Repressalien ist ein wesentlicher Beitrag zur Wahrung der demokratisch gesicherten persönlichen Grundrechte und Freiheiten." Womöglich hat sich der Verfassungsschutz in den Wirren der tschetschenischen Politik verlaufen. (Kate Manchester, 21.6.2023)