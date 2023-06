Das aktuelle Ranking von Skytrax verrät, welche Airline 2023 die Nase vorne hat. Die AUA freut sich über die Auszeichnung "Best Airline Staff in Europe"

Skytrax, eine in Großbritannien ansässige Website zur Bewertung von Fluggesellschaften und Flughäfen, hat wieder Millionen Kundinnen und Kunden in aller Welt befragt, um die derzeit beliebteste Fluggesellschaft (insgesamt konnten 325 bewertet werden) zu ermitteln. Vergeben wurden die World Airline Awards am Dienstag anlässlich der Pariser Air Show.

Hier sind die Top Ten

1. Singapore Airlines

Platz eins geht an Singapore Airlines. REUTERS/Edgar Su

Der Erfolg von Singapore Airlines beruht auf ihrem Engagement für den Kundenservice, stellt man bei Skytrax fest. Die Bordmenüs in allen Serviceklassen bieten Gourmet-Mahlzeiten, die von einer Gruppe international renommierter Köche kreiert werden, alle Kundinnen und Kunden können das hochmoderne Inflight-Entertainment-System der Fluggesellschaft nutzen, das eine große Auswahl an Filmen, Musik und Spielen bietet. Zusammen mit ihrer Billigfluglinie Scoot betreibt Singapore Airlines eine Flotte von mehr als 180 Flugzeugen, die zusammen ein Streckennetz von mehr als 110 Zielen bedienen.

2. Qatar Airways

Rang zwei geht an Qatar Airways. EPA/ETIENNE LAURENT

Qatar Airways ist die Nationalfluglinie von Katar. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Doha setze mit ihrem zukunftsweisenden Angebot an Bord auf Komfort, gehobene Küche, modernste Audio- und Videounterhaltung an Bord, preisgekrönten Service und eine moderne Flugzeugflotte mit einem Durchschnittsalter von rund fünf Jahren, hebt man bei Skytrax hervor. Qatar Airways bedient mit einer Flotte von über 200 Flugzeugen mehr als 150 wichtige Geschäfts- und Urlaubsziele weltweit. Die Fluggesellschaft fliegt nach Australien, Asien, Europa, in den Nahen Osten, nach Afrika, Nord- und Südamerika.

3. ANA All Nippon Airways

Die Bronzemedaille bekommt ANA All Nippon Airways. Das freut auch Pikachu. IMAGO/AFLO/Yoshio Tsunoda/

ANA wurde 1952 mit zwei Hubschraubern gegründet und hat sich zur größten Fluggesellschaft Japans sowie zu einer der bedeutendsten Fluggesellschaften Asiens entwickelt, die 82 internationale Strecken und 118 Inlandsstrecken bedient. ANA biete ein "einzigartiges Modell" mit zwei Drehkreuzen an, das es den Passagieren ermöglicht, nach Tokio zu reisen und über die beiden Flughäfen im Großraum Tokio, Narita und Haneda, zu verschiedenen Zielen in ganz Japan weiterzureisen, heißt es. Außerdem bietet ANA Verbindungen zwischen verschiedenen nordamerikanischen, asiatischen und chinesischen Städten an. ANA ist seit 1999 Mitglied der Star Alliance.

4. Emirates

Dubai ist das Hauptquartier von Emirates. Die Fluggesellschaft belegt den vierten Platz. REUTERS/Abdel Hadi Ramahi

Die Flotte von Emirates umfasst derzeit 262 Flugzeuge, mit denen die Fluggesellschaft 152 Ziele anfliegt. Im Jahr 2020 war Emirates die größte internationale Fluggesellschaft: Als sich die Branche noch von der Pandemie erholte, beförderte die Airline mit Hauptsitz Dubai 15,8 Millionen Passagiere.

5. JAL Japan Airlines

Platz fünf ist für Japan Airlines reserviert. EPA/KIMIMASA MAYAMA

Japan Airlines wurde 1951 gegründet und verfügt über eine Flotte von mehr als 230 Flugzeugen. Sie ist eine der weltweit führenden Fluggesellschaften und trat 2007 der oneworld-Allianz bei. Mit vier großen Drehkreuzen in Tokio, Osaka, Nagoya und Okinawa fliegt Japan Airlines 95 Ziele in 20 Ländern an. "Als Fluggesellschaft mit einer reichen Geschichte und dem Ruf, die Essenz traditioneller japanischer Gastfreundschaft zu verkörpern, ist JAL bestrebt, ihren Gästen ein Höchstmaß an Flugsicherheit und höchste Qualität in jedem Aspekt ihres Services zu bieten", heißt es bei Skytrax.

6. Turkish Airlines

Rang sechs geht an Turkish Airlines. REUTERS/Murad Sezer

Die 1933 mit einer bescheidenen Flotte von fünf Flugzeugen gegründete Fluggesellschaft Turkish Airlines, Mitglied der Star Alliance, fliegt mit einer Flotte von über 300 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge) mehr als 300 Ziele in der Welt an. Turkish Airlines wirbt mit der Aussage "Wir fliegen in mehr Länder als jede andere Fluggesellschaft der Welt".

7. Air France

Air France darf sich über den siebenten Platz freuen. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Air France führt täglich 1.500 Flüge in Frankreich, Europa und weltweit durch. Seit 2004 bilden Air France und KLM eine der führenden europäischen Gruppen im Luftverkehrssektor, liest man. Von ihren Drehkreuzen Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol aus bietet die Air-France-KLM-Gruppe ihren Kunden Zugang zu einem Netz, das 312 Ziele in 116 Ländern umfasst.

8. Cathay Pacific Airways

Auf Platz acht landet Cathay Pacific Airways. EPA/JEROME FAVRE

Die in Hongkong ansässige Cathay Pacific Group bietet mit einer Flotte von fast 200 Flugzeugen Linienflüge im Passagier- und Frachtverkehr zu über 200 Zielen in Asien, Nordamerika, Australien, Europa und Afrika an. Cathay Pacific ist ein Gründungsmitglied der globalen Allianz oneworld.

9. EVA Air

Eva Air kommt auf Platz 9.

Eva Air wurde 1989 gegründet und ist Mitglied der Star Alliance. Eva verfügt über ein globales Streckennetz, das Asien und Festlandchina mit Europa, Nordamerika und Ozeanien verbindet und mehr als 60 wichtige Geschäfts- und Urlaubsziele ansteuert. Eva operiert von ihrem Drehkreuz am Taoyuan International Airport in Taiwan.

10. Korean Air

Korean Air rundet die Top Ten ab. EPA/YONHAP

Korean Air, ein Gründungsmitglied von Sky Team, ist eine internationale Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Seoul, deren Hauptdrehkreuz sich am Flughafen Incheon (ICN) befindet. Zum Kerngeschäft der Fluggesellschaft gehören Passagier-, Fracht-, Luftfahrt-, Catering- und Bordverkaufsdienste. Mit einer Flotte von 169 Flugzeugen fliegt Korean Air 125 Ziele in 44 Ländern an.

32. Austrian Airlines

Die beste Crew in Europa hat Austrian Airlines. Trotzdem reicht es nur für Platz 32 im globalen Ranking. REUTERS/Leonhard Foeger

Die österreichische Nationalfluglinie, die zur Lufthansa-Gruppe gehört, ist im Vergleich um Vorjahr um zwei Plätze nach hinten gerutscht. Man freut sich aber riesig über die Skytrax-Auszeichnung "Best Airline Staff in Europe 2023". Damit spielt Austrian Airlines in einer Liga mit weltbekannten großen Airlines wie Delta Air Lines oder ANA All Nippon Airways, die diese Auszeichnung für die Regionen Nordamerika bzw. Asien erhalten haben. (max, 21.6.2023)