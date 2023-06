Michael Buchinger ist ein österreichischer Kabarettist, Podcaster und Autor. ORF

In seinem neuen Podcast And Just Like Michi ... dreht sich bei Michael Buchinger ab Freitag alles um And Just Like That ..., die Fortsetzung der Kultserie Sex and the City. Der Kabarettist und Podcaster bespricht jeden Freitag die neueste Episode. Vorab hat DER STANDARD mit ihm über die Serie gesprochen. Michael Buchinger über:

Den Podcast "And Just Like Michi …"

Mein Podcast wird für all die Leute sein, die die neuen Folgen schon gesehen haben und einfach eine zweite Meinung dazu haben wollen oder für all die Leute, die sie eben nicht gesehen haben und sich dann die Zusammenfassung anhören wollen. Ich mag das ja selbst eigentlich auch ganz gerne, beispielsweise lese ich im STANDARD auch gern Texte und Artikel in denen es um Serien geht. Es ist ohne Vorwissen möglich, aber natürlich wird gespoilert.

Michi Buchinger postet das Cover von seinem neuen Podcast-Format "And Just Like Michi" in dem er jeden Freitag die neuen Folgen von "And Just Like That..." besprechen wird. Instagram Michi Buchinger

Wenn es einem wichtig ist, dass man selbst herausfindet, was passiert, sollte man die Folgen besser zuerst anschauen. Und ich muss sagen, ich habe meist einen ganz guten Riecher dafür, wie es weiter gehen könnte, bei der letzten Staffel auch. Vielleicht bin ich einfach ein Serien-Orakel.

Prognosen für die zweite Staffel

Die letzte Staffel ist im Winter gestartet und war recht schwer. Eine Hauptfigur ist gleich am Anfang gestorben, und es ging natürlich darum, wie Carrie mit diesem Tod klarkommt. Dadurch, dass die neue Staffel jetzt im Juni kommt, werden die neuen Folgen einfach ein bisschen lustiger und es wird mehr so eine Sommerserie.

Das heißt, ich denke nicht, dass es eine schwere Staffel wird. Wir müssen uns alle noch von der Letzten erholen und es wird jetzt einfach ein bisschen mehr “fun, fun, fun“! Ich glaube auch, es wird ein bisschen mehr Sex geben und wir werden mehr über die ganzen neuen Charaktere erfahren.

Der Cast der zweiten Staffel von "And Just Like That ...". Die neuen Folgen werden bunt und sommerlich. HBO

Zu erwartende Comebacks

Worauf wir natürlich alle schon warten, ist der Gastauftritt von Kim Cattrall als Samantha Jones. Das Comeback ist natürlich kontrovers, weil sie jahrelang gesagt hat, sie werde das niemals machen. Ich schätze, sie ist einfach am anderen Ende einer Telefonleitung.

Aus dem Trailer ist auch bekannt, dass Aidan zurückkommt, der langjährige Freund von Carrie, und ich glaube, dahingehend ist schon ein bisschen Nostalgie dabei, weil zwei beliebte Charaktere zurückkommen. Ich bin sicher, das wird ein Riesenhit. Und wenn die Macherinnen und Macher schon mit dieser Rückkehr winken, dann wird die Serie vermutlich verlängert für eine dritte und vierte Staffel. Aber ich würde jetzt auch nicht darauf wetten.

Carrie (Sarah Jessica Parker) erlebt nach vielen Jahren ein Wiedersehen mit ihrer alten Liebe Aidan (John Corbett). Vielleicht gibt es ein Comeback der Liebe. HBO

Aidan per se ist mir wurscht. Die Figur ist mir wirklich wurscht. Für den hatte ich nie so eine richtige Sympathie, natürlich schaue ich es mir an. Er war ja eh schon zurück, im zweiten Film haben er und Carrie sich zufällig getroffen, jetzt machen sie es halt nochmal. Aber gut, vielleicht wird es diesmal anders. Es bleibt spicy.

Neue Charaktere

Che Diaz wird von vielen kritisiert, vielleicht liegt es daran, dass die Leute irgendwie queerfeindlich sind, oder nicht-binäre Charaktere nicht gewöhnt sind. Ich persönlich habe nix gegen Che. Ich finde es gut, dass die Macherinnen und Macher der Serie den ganzen Shitstorm sicher mitbekommen haben, und gesagt haben, egal, Che bleibt trotzdem in der zweiten Staffel.

Meine absolute Favoritin ist allerdings Carries neue Freundin Seema Patel. Ich finde sie einfach ganz cool, sie ist lässig, sie raucht sehr viel und wirkt wie eine typische New Yorkerin. Von der würde ich gerne mehr sehen. Charlottes Freundin Lisa Todd Waxley mag ich auch gerne, Mirandas Freundin auf der Uni ist auch nett.

Ich glaube, die neuen Freundinnen sind alle ein bisschen jünger, als die Hauptcharaktere und vielleicht kommt dadurch auch wieder ein bisschen mehr Sex in die City. Das ist ja das, was sich auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen, von einer Fortsetzung von Sex and the City, dass da hier und da jemand Sex hat.

And Just Like That… Staffel 2 | Offizieller Trailer | Sky

Sky Deutschland

Kritik zur ersten Staffel

Die Frauen in And Just Like That sind ja eigentlich so alt, wie die Charaktere der Serie Golden Girls. Was ich interessant finde, ist wie sich das Bild einer Frau um die fünfzig, Mitte fünfzig geändert hat, denn bei Golden Girls waren alle Frauen kurz vor dem Altersheim, während die Frauen bei And Just Like That noch auf Partys gehen und hier und da auch noch Sex haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Che und Miranda Sex in der Küche hatten - so prüde war And Just Like That also auch nicht. Meine Vorhersage ist, es wird einfach weniger verklemmt werden in der zweiten Staffel.

Die Regel bei Sex and the City war ja schon immer, dass die Handlungen in der Serie auf Erlebnissen der Personen im "writers room" basiert sind. So wie ich das den Medien entnommen habe, war das besonders bei den Sex-Geschichten immer sehr wichtig. Aber wenn im "writers room" vor allem weiße Frauen und Männer sitzen, sind die Geschichten eben nicht so divers.

Ich glaube bei And Just Like That haben die Produzentinnen und Produzenten schon darauf geachtet, dass sich im "writers room" etwas ändert, da sind nun auch queere und nicht binäre Personen dabei. Das heißt, wenn die Leute sich über die Geschichten aufregen, dann ist das auch fragwürdig. Denn vielleicht hat jemand im "writers room" ein Kind, das sich als nicht-binär outet und dann ist diese Geschichte in der Serie mit Charlottes Kind einfach aus dem Leben gegriffen. Es war vielleicht in der ersten Staffel ein kleines bisschen zu viel, aber ich denke, dass sie jetzt das richtige Mittelmaß gefunden haben.

Che und Miranda

Miranda (Cynthia Nixon) trennte sich in der ersten Staffel von "And Just Like That" von ihrem Mann Steve (David Eigenberg) um mit Che (Sara Ramírez) zusammen zu sein. Werden die beiden zusammen bleiben? HBO

Ich bin gespannt, wie lange die Liaison mit Che und Miranda weitergeht. Das wurde auch stark kritisiert, weil Miranda und Steve einen langen, steinigen Weg hatten, und jetzt sind sie getrennt. Ich glaube allerdings nicht, dass Miranda nochmal mit Steve zusammenkommen wird. Ich denke aber auch nicht, dass das mit Che und Miranda die ganze Staffel hält, das wäre irgendwie komisch, wenn das immer so "easy peasy" läuft.

Kostüme

Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von Paparazzi-Fotos und sobald ich gesehen habe, dass Carrie eine Tauben-Clutch trägt, habe ich mir genau die gleiche Clutch gekauft und man trifft mich jetzt manchmal, wie ich mit einer Taube in der Hand durch Wien gehe. Ich kann sagen, ich trage die gleiche Clutch wie Carrie Bradshaw.

In der Original-Serie Sex and the City hat Patricia Field die Kostüme gemacht, jetzt machen das zwei andere Personen, Molly Rogers und Danny Santiago. Ich muss aber sagen, ich fand das in der ersten Staffel bereits richtig gut und ich habe das Gefühl, in den neuen Folgen wird jetzt nochmal eins draufgesetzt.

Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw am Set der zweiten Staffel von "And Just Like That". Ihr Accessoire ist eine kleine Tauben-Clutch der Marke JW Anderson. Getty / James Devaney

Im Trailer ist auch eine Veranstaltung zu sehen die so ähnlich aussieht wie die Met-Gala oder ein Ball - das wäre einfach geil. Ich bin gespannt, ob sich da irgendwelche neuen Trends ergeben. Ich hoffe, es sind Taschen in Form von Geflügel (lacht). Das würde ich mir wünschen.

Andere Serien

Ich versuche natürlich Serien zu verfolgen, die gerade gehypt werden. Zum Beispiel die Sendung Succession habe ich mir angesehen. Jetzt schaue ich gerade ein paar Comedy Serien. Da gibt es eine, die heißt The Other Two, die läuft auch auf HBO Max. Ich habe auch sehr viel Selling Sunset gestreamt und ich schaue jede Woche die Kardashians. Bei mir ist es eine gute Mischung aus Reality-Shows und preisgekrönten HBO-Serien. (Eleni Ernst, 22.6.2023)