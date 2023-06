Spin-Offs wünschen sich mehr Transparenz, wenn sie ihre Bedingungen mit den Instituten klären. REUTERS/ Juan Medina

Bahnbrechende Ideen, die unsere Zukunft verändern können, entstehen an Universitäten und Fachhochschulen oft plötzlich oder unverhofft. Jahrelange Forschung, viel Geduld, dann plötzlich die neue Erkenntnis. Dass die Errungenschaft im Anschluss auch in eine Firma übertragen wird, passiert in Österreich bisher selten.

Da ist das österreichische Start-up aus dem Bereich Biotechnologie Vira Therapeutics, welches im Jahr 2018 vom deutschen Pharmakonzern Boehringer Ingelheim übernommen wurde – für 210 Millionen Euro. Seinen Ursprung fand die Firma an der Medizinischen Universität Innsbruck. Oder das 3D-Druck-Start-up Upnano, ausgegründet aus der Technischen Universität Wien, welches mittlerweile mehr als 30 Personen beschäftigt. Das Unternehmen mit Systemen zum Drucken winziger Bauteile bis in den Nanobereich wurde dafür in der Kategorie "Spin-off" mit dem österreichischen Gründungspreis Phönix ausgezeichnet.

Für den Wirtschaftsstandort können Spin-offs, wie Ausgründungen aus Hochschulen genannt werden, wichtig sein. Berechnungen zu ihrer Wirtschaftsleistung vom Wirtschaftspolitischen Zentrum in Wien und St. Gallen zeigen, dass ein Euro an öffentlicher Forschungsförderung – je nach Verwendung – einen BIP-Zuwachs von drei bis sieben Euro auslöst. Bisher gibt es hierzulande im europäischen Vergleich aber noch deutlich weniger Studierende, Forschende und Mitarbeitende, die ihre neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse in eine Firma umwandeln – 90 pro Jahr, besagt der Austrian Start-up-Monitor. In Deutschland etwa gibt es laut Wirtschaftspolitischem Zentrum etwa viermal so viele Spin-off-Gründungen im Jahr. In der Schweiz sind es rund 100 Spin-offs von 400 gegründeten Start-ups pro Jahr.

Spin-Offs kommen meist aus dem technischen Bereich

Hinzu kommt, dass sich auch die Studien- und Datenlage in Österreich bescheiden ausnimmt. Das Start-up-Beratungsunternehmen New Venture Scouting hat nun die Landschaft der heimischen Uni-Spin-offs qualitativ untersucht. Seine Motivation war es herauszufinden, wo es noch hapert und wie das Ausgründen noch attraktiver werden könnte. Befragt wurden dazu 31 Personen von Spin-offs von 17 verschiedenen Hochschulen. 21 der Teilnehmenden haben bereits gegründet, die restlichen sind derzeit im Prozess dahin.

Wenig geistiges Eigentum

Die Ausgründungen befinden sich hauptsächlich in der Anfangsphase, wurden durchschnittlich vor etwas mehr als drei Jahren gegründet und sind durch öffentliche Fördermittel sowie privates Risikokapital finanziert. Spin-offs haben hauptsächlich den Sinn, aus neu entdecktem geistigem Eigentum ein Unternehmen aufzubauen. Damit soll Forschung für die Gesellschaft direkten Nutzen haben. Werner Wutscher, Geschäftsführer von New Venture Scouting, erklärt allerdings zu Österreich: "Von etwa 90 Spin-offs pro Jahr in Österreich haben 60 nicht mit eigenem geistigem Eigentum gegründet." Wenn etwa Studierende eine Software entwickeln und mit dieser aus einer Uni heraus gründen, fußt die Idee nicht auf geistigem Eigentum. Berücksichtige man diese Zahl, seien es nur 40 Spin-offs pro Jahr. Die meisten jungen Unternehmen von Hochschulen kommen aus technischen und medizinischen Bereichen, "aus den Geisteswissenschaften gibt es kaum Ausgründungen", analysiert Wutscher. Die Ergebnisse zeigen: Meist erhalten Hochschulen zwar 100 Prozent der Eigentumsrechte für die Forschung, fordern aber keine oder kaum Beteiligung am Unternehmen.

Verallgemeinert kann dies aber nicht werden, laut den Studienteilnehmenden werden jedes Mal sehr individuelle Absprachen getroffen. Die Befragten wünschen sich, dass ein festes Regelwerk für Ausgründungen geschaffen wird. Bis jetzt hätten fast alle Spin-offs unterschiedliche Vereinbarungen mit den Hochschulen. Auch die Dauer bis zur fertigen Gründung variiere stark. Häufig gebe es an den Instituten selbst wenig Kompetenz, wie der Prozess ablaufen sollte – sagen die Befragten. Auch die Vorstellungen von Lehrenden und Forschenden würden oft auseinanderklaffen.

Mehr Transparenz gefordert

Die Durchschnittsdauer einer Ausgründung beträgt laut der Studie knapp elf Monate. Würde es genaue Richtlinien geben, wie sich ein Start-up aus einer Uni oder einer FH mit geistigem Eigentum heraus bildet, wäre der Prozess schneller und attraktiver, sind sich die Befragten einig. "Es fehlt vor allem an Klarheit und Transparenz", sagt Wutscher zu den Ergebnissen, "eine Schlüsselfrage ist für die Regeln, wie genau mit Erfindungsrechten umgegangen wird und wie man überhaupt ausgliedert." Einige der befragten Spin-offs kritisierten in der Befragung auch die Einstellung ihrer Hochschulen zu Entrepreneurship generell. Es gebe zu wenig Willen, Risiken einzugehen, und kaum unternehmerisches Denken. Oft würde noch das "Patentdenken des 20. Jahrhunderts" herrschen.

Hilfreich sei vor allem, dass sie auf die Infrastruktur der Hochschule zurückgreifen können. Das helfe, schneller Prototypen zu bauen. Bestrebungen, die Spin-off-Landschaft anzukurbeln, gibt es bereits einige. Die "Spin-off Austria"-Initiative will bis 2030 in Österreich 1000 neue Ausgründungen und Start-ups von Universitäten, FHs und außeruniversitären Forschungseinrichtungen erreichen. Einige Schritte wurden dafür auch schon in die Wege geleitet. Beispielsweise gehört die Förderung von Spin-offs zu den Leistungsvereinbarungen zwischen Bildungsministerium und Universitäten und stellt jetzt einen inhaltlichen Schwerpunkt bis zum Jahr 2024 dar. (Melanie Raidl, 23.6.2023)