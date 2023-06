Elon Musk, der "Fan" von Ministerpräsident Modi, schüttelt ihm die Hand. Reuters

Der US-Elektroautohersteller Tesla will nach den Worten von Konzernchef Elon Musk "so bald wie möglich" in Indien investieren. "Ich bin zuversichtlich, dass Tesla in Indien sein wird, und zwar so schnell wie möglich", sagte Musk nach einem Treffen mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi in New York während Modis Regierungsbesuchs in den USA. Er sei ein "Fan" von Modi. "Ich möchte dem Premierminister für seine Unterstützung danken und hoffe, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft etwas ankündigen können."

Indien verfüge über ein großes Potenzial für eine nachhaltige Energiezukunft, einschließlich Solarenergie, stationäre Batteriepacks und Elektrofahrzeuge. Er hoffe, seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink auch nach Indien zu bringen. Musk sagte vergangenen Monat, dass Tesla voraussichtlich bis Ende des Jahres einen Standort für eine neue Fabrik auswählen werde und dass Indien ein interessanter Ort für ein neues Werk sei. (Reuters, 21.6.2023)