Im Gastblog zieht Florian Martek* ein Fazit über seine Zeit in der Väterkarenz.

Neuneinhalb Monate war ich ab der Geburt meiner Tochter mit einer kurzen Unterbrechung zu Hause. Durch die ersten harten Wochen mit wenig Schlaf und sehr viel Geschrei haben mich die Hormone getragen. Leider hatten Hormone bei meiner Frau die postpartale Depression mitzuverantworten, weswegen ich es war, der die erste Hälfte der Karenz antrat und sich primär um unsere Tochter kümmerte.

Gerade im Winter waren es viele harte, anstrengende Tage – mein Respekt für Mütter war immer schon groß, jetzt ist er nochmals um ein Vielfaches größer. Auch die Sichtweise auf viele Dinge hat sich in mir verändert, manches sehe ich gelassener, anderes berührt mich viel stärker als zuvor.

Eine Väterkarenz verändert vieles im Leben – und zwar nachhaltig. Foto: Getty Images/iStockphoto

Auch auf politischer Ebene gab es im letzten Jahr einige Verbesserungen. Seit 1. Jänner dieses Jahres muss der Familienzeitbonus, den man für den Papamonat in Anspruch nehmen kann, im Falle einer späteren Karenz nicht mehr zurückgezahlt werden. Und vor kurzem kündigte die Regierung einen Gesetzesentwurf an, wonach sich der Familienzeitbonus verdoppeln soll. Das ist ein wichtiger Schritt, denn laut einer aktuellen Umfrage wollen immer mehr Väter sich an der Kinderbetreuung beteiligen. Es verändert sich also so langsam etwas in unserer Gesellschaft.

Ich selbst bin mittlerweile wieder in den Arbeitsalltag eingetreten. Die ersten Tage waren hart, sowohl in Bezug auf Schlafmangel, als auch weil ich merkte, dass sich meine Tochter schnell an die neue Situation gewöhnte und mich nach ein paar Tagen gar nicht mehr in der Früh suchte. Doch das hat auch etwas Gutes, denn in ein paar Monaten steht die Eingewöhnung in den Kindergarten bevor. Und die erfordert auch viel Flexibilität. Ich möchte mich also an dieser Stelle einstweilen verabschieden und hoffe, mit meinen Beiträgen etwas bewirkt zu haben, vielleicht direkt den einen oder anderen Vater für die Karenz motiviert zu haben.

Danke fürs Lesen und das viele Feedback! (Florian Martek, 26.6.2023)