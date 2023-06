Ein Geheimnisverrat mit Folgen: Nicht etwa die US-Öffentlichkeit und vermutlich auch nicht Russlands Geheimdienste, sondern eine Handvoll Computerspiel-Nerds hatte zuerst erfahren, wie genau sich die von ihren Nato-Partnern aufgerüstete Ukraine auf ihre nun angelaufene Gegenoffensive vorbereitet hat. Ein junger Mitarbeiter der US-Luftwaffe hatte hochgeheime Dokumente, in denen auch Details über die ukrainische Armee zu finden waren, Freunden auf der Onlineplattform Discord zur Verfügung gestellt (DER STANDARD berichtete) – um damit zu prahlen, wie seine Verteidiger sagen, seit er im April aufgeflogen ist.

In den Dokumenten waren neben einer Vielzahl anderer Informationen auch die Kennzahlen jener Brigaden für alle Welt zu lesen, die der Ukraine nun den entscheidenden Sieg gegen die russischen Invasionstruppen liefern sollen – samt Bewaffnung und Trainingsgrad. Die Leaks waren ein gefundenes Fressen für Russlands Kriegsplaner, die sich dank des Verrats vermutlich weit präziser auf den Gegenschlag der Ukraine vorbereiten konnten. Und auch der Umstand, dass Kiew neben den neun bekannten Brigaden und den ohnehin schon länger an der langen Front operierenden Kräften drei weitere Kampftruppen aufgestellt hat, wurde durch die Leaks ruchbar – welche das sind, ist bis heute Gegenstand von Spekulation.

Ein Soldat der 68. Brigade nach der Befreiung der Ortschaft Blahodatne am 17. Juni. Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Fest steht: Jede dieser insgesamt nunmehr zwölf Brigaden besteht aus etwa 3.500 bis 4.000 Soldaten, bei den meisten davon soll es sich um frische, ausgeruhte Kräfte mit erfahrenen Kommandeuren handeln. Ausgerüstet wurden sie mit mehr als 1.150 gepanzerten Fahrzeugen, 230 Kampfpanzern wie dem deutschen Leopard und dem britischen Challenger 2 sowie anderem Gerät. Jede Brigade verfügt über ein Panzerbataillon, das aus etwa 30 Panzern besteht, aus Logistikgründen meist vom selben Typ.

So viel zur Ausgangslage. Doch wie viele davon hat die ukrainische Armeeführung in den 18 Tagen ihrer Gegenoffensive bereits in die Schlacht gegen die russischen Besatzer geworfen? Und wo hat sie noch Joker, die sie an der Front einsetzen kann? DER STANDARD hat den Bundesheer-Analysten Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt gefragt, wie es um die so mühsam mit westlicher Hilfe zusammengestellten Kampftruppen der Ukraine zur Zeit steht.

Zwei Drittel der Brigaden schon im Einsatz

"Die Ukraine hat mittlerweile etwa zwei Drittel ihrer Brigaden für die Offensive eingesetzt", rechnet Reisner vor. Bei Mala Tokmatschka im Norden der ukrainischen Oblast Saporischschja waren oder sind die 47. und die 33. Brigade im Einsatz. Dort soll es auch zu dem von Russlands Propaganda so weidlich ausgenutzten Verlust mehrerer der insgesamt 32 gelieferten Leopard-Kampfpanzer sowie US-Bradley-Schützenpanzer gekommen sein. Bei Welyka Nowosilka in der Oblast Donezk dürfte die 68. Jäger-Brigade kämpfen. Etwas weiter westlich hat Reisner die 23., die 35. sowie die 37. Brigade geortet. "All diese Kräfte sind bereits entweder als erste Staffel vor Ort oder werden als zweite oder dritte Staffel in der Tiefe bereitgehalten", sagt der Analyst.

Die drei zusätzlich von der Ukraine für die Offensive aufgestellten Brigaden, deren Existenz erst durch die Discord-Leaks öffentlich wurde, verortet Reisner einerseits in der 128. Brigade. Diese sogenannte Gebirgssturmbrigade Transkarpatien hat laut Kiewer Angaben vergangenes Wochenende die Ortschaft Pjatychatky südlich von Saporischschja befreit. Die 4. Panzerbrigade, die ebenfalls zu den bis zum Leak geheim gehaltenen Offensivbrigaden zählt, ist nahe Welyka Nowosilka in der Oblast Donezk im Einsatz, der Dritte im Bunde, die 93. mechanisierte Brigade nämlich, ist ebenfalls dort stationiert. Woher er das so genau weiß? Reisner beruft sich auf sogenannte Open-Source-Intelligence-Quellen sowie auf Videos, die samt Geolokalisierung von den Soldaten veröffentlicht werden.

Stärkste Einheit noch in der Hinterhand

Und welche Einheiten sind bisher noch nicht in Erscheinung getreten? Neben den drei Brigaden mit dreistelliger Ordnungszahl, 116, 117 und 118 nämlich, dürfte auch die neugeschaffene 82. Luftlandebrigade zur strategischen Reserve der ukrainischen Offensive gehören. "Diese Einheiten können wir räumlich derzeit nicht zuordnen", sagt Reisner.

Gerade von der 82. Brigade verspricht sich die Ukraine Großes: Lange war ihre Existenz öffentlich nicht bekannt, sie soll als einzige ukrainische Einheit sowohl über 40 Marder- als auch über 90 Stryker-Schützenpanzer verfügen. Zusätzlich dürften auch 14 britische Challenger-2-Kampfpanzer zur 82. Brigade gehören. Von ihr verspricht Kiew sich rasche Vorstöße auf gegnerisches Gelände. Das US-Magazin "Forbes" nannte diese Einheit Anfang Mai auch deshalb die "wahrscheinliche Speerspitze" der ukrainischen Gegenoffensive. Dass sie bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist, lässt die Unterstützerinnen und Unterstützer der Ukraine darauf hoffen, dass der ganz große Schlag noch aussteht. Die deutschen Marder-Panzer, die britischen Challenger und die US-Stryker dürften bisher tatsächlich noch nicht eingesetzt worden sein.

"Absurd stark": das US-Magazin "Forbes" über die 82. Brigade.



Neben den regulären Brigaden stützt sich die Ukraine in ihrer Offensive auch auf 40.000 Mann – und einige Frauen – starke Freiwilligenverbände, die mögliche Lücken in den Reihen der Armee schließen und die Front sichern sollen. "Die Einheiten sind unter anderem im Raum Bachmut im Einsatz", sagt Reisner.

Die Namen, die Kiews findige Propagandisten den insgesamt acht neugeschaffenen, seit Februar vom Innenministerium eilig rekrutierten Sturmbrigaden gaben, sind Programm: Asow erinnert an das gleichnamige Meer, an dessen Gestaden sich die ukrainischen Soldaten am Ende, wenn ihre Gegenoffensive erfolgreich ist, wiederfinden wollen. Kara Dag an den 600 Meter hohen Felsmassiv auf der Krim, in dessen Schatten man dereinst, wenn die Ukraine, wie von den Kiewer Strategen ersonnen, auch die 2014 annektierte Halbinsel zurückerobert hat, den Sieg feiern will.

Kiew muss Mankos wettmachen

Ob es so kommt, muss sich freilich erst weisen. "Die Ukraine hat versucht, aus dem Abwehrerfolg der Russen zu Beginn der Offensive zu lernen, die Angriffe wurden zuletzt merklich zurückgefahren. Wir beobachten zwar breitere Vorstöße, nach wie vor wurde aber kein Durchbruch erzielt", sagt Reisner. "Die Ukrainer haben noch keinen Weg gefunden, ihre Mankos etwa im Bereich der Kampfhubschrauber auszugleichen." Indem die russische Armee nun ihrerseits zu einer kleinen Offensive bei Kupjansk ansetzt, versuche sie die Ukrainer zu zwingen, ihre Reserven aus dem Zentralraum heraus in andere Regionen zu verlagern.

Klar ist: Russland hat sich gewissenhaft auf die ukrainische Gegenoffensive vorbereitet, die geleakten US-Geheimdokumente haben den Kriegsherren im Kreml dabei jedenfalls nicht geschadet. (Florian Niederndorfer, 22.6.2023)