Vom TV auf den Tisch

So weit entfernt ist der Gedanke eigentlich nicht, dass der Streaminganbieter Netflix in die Gastronomie einsteigt. Denn die Plattform ist nicht nur durch Serien wie "Stranger Things" bekannt. Auch Food-Serien wie "Chef's Table" und "Nailed it" gehören zu erfolgreichen und bekannten Formaten. Nun bringt man diese Shows ins "echte Leben". Oder, anders gesagt, Zuschauer und Zuschauerinnen können Gerichte aus den Sendungen ab Ende Juni in einem Pop-up-Lokal ausprobieren. Also muss man nicht mehr sehnsüchtig auf den Bildschirm blicken, wenn man nur dabei zuschaut, wie ein Steak gebraten wird oder Torten hoch aufgetürmt werden und man selbst nur eine traurige Packung Salz-Chips in der Hand hält.

Nur zwei Wochen soll "Netflix Bites", so der Name des Lokals, geöffnet haben. Bislang macht der Streaminganbieter ein großes Geheimnis aus dem Menü. Was wirklich auf den Tisch kommt, ist noch unbekannt. Fix ist nur, dass Gerichte unter anderem von Sternekoch Curtis Stone aus "Iron Chef", Dominique Crenn aus "Chef's Table" und Nadiya Hussain aus "Nadiya Bakes" zur Auswahl stehen.

Manche User witzelten auf Social Media bereits, ob man Speisen und Rechnung teilen darf – ein Seitenhieb auf Netflix' neues Geschäftsmodell, das Passwort nicht mehr mit anderen Nutzern teilen zu dürfen.

netflix.shop/pages/bites-home

Netflix serviert nun auch im realen Leben Essen. Foto: Netflix

Weitere Gastronews

Huiiiiiiiiiiii

Ein ganzer Vergnügungspark zum Thema Eis? Klingt wie in ein Disney-Fiebertraum. In Krumbach in der Buckligen Welt steht der Erlebnispark des Eisproduzenten Eisgreissler. Neben dem Einblick in die Eisherstellung und einer Eis-Wasserwelt eröffnet dort nun die erste Achterbahn Niederösterreichs. 100 Meter lang ist sie. Es ist wohl gescheiter, das Eis erst nach der Fahrt zu essen.

eis-greissler.at

Erlebnispark in der Buckligen Welt. Foto: Robin Consult

Rooftop-Bar wieder da und neue Cafés

Im vergangenen Jahr als Sommer-Pop-up eröffnet, geht die Rooftop-Bar Juwel heuer in die nächste Runde: Im 15. Stock des Mediatower am Donaukanal (Taborstraße 1–3) bespielt man die Terrasse mit Drinks und Musik.

juwel.wien

Am Volkertplatz 12 im zweiten Bezirk hat Martina Rogy das Schmusette aufgemacht, einen Concept-Store, in dem auch Kaffee ausgeschenkt wird und Snacks angeboten werden. Die Getränke werden in ausgefallenen Keramiken und Gläsern serviert.

instagram.com/schmusette/

Vielleicht nicht ganz fehl am Platz ist man im Frei Yoga Café, wenn man nur gemütlich sitzen und Leute schauen will. Das geht sicher auch. Aber man kann in der Thaliastraße 12 auch Yoga-Stunden nehmen. Essen und Trinken ist – klar – saisonal und nachhaltig gehalten.

freiyoga.at

Weinfest in der Wachau

Am Samstag, 8. Juli, kann man sich in Dürnstein in der Wachau durch gleich 30 Weingüter aus der Gegend probieren. Bei Schönwetter wird beim Event "Music & Wine" nicht nur ausgeschenkt, DJs sorgen im Kellerschlössel für musikalische Untermalung, wenn man Klassiker und Naturweine zum Beispiel von von der Vogelwaide oder dem Bioweingut Schmidl probiert. Um 30 Euro ist man dabei, ein Shuttle von Wien und St. Pölten nach Dürnstein ist eingerichtet und kostet extra.

domaene-wachau.at/de/music-wine/

"Music & Wine" in der Wachau. Foto: Domäne Wachau

(rec, 23.6.2023)