Diesjährige Ringturmverhüllung "Wandernde Eisberge" von Künstlerin Vanja Bućan. Hertha Hurnaus

Wien – Der Ringturm am Wiener Donaukanal trägt ein neues Kleid. Heuer gestaltete die slowenische Künstlerin Vanja Bućan (geboren 1973), die als freischaffende Fotografin in Berlin lebt, das Gebäude der Wiener Städtischen Versicherung mit ihrem Werk Wandernde Eisberge. Die 4.000 Quadratmeter große Verhüllung zeigt Silhouetten solcher Eisblöcke sowie Menschen am Strand und macht so auf die verheerenden Folgen des menschengemachten Klimawandels aufmerksam. Bućan war mit Arbeiten bereits in Ausstellungen im Kunsthaus Wien und im Lentos in Linz vertreten.

"Mit meinem Bild will ich das Potenzial an Veränderung verdeutlichen, die die Natur mit sich bringt. Wir, wie die Menschen in diesem Bild, sind nur kleine Fragmente in einem größeren Zusammenhang. Die wandernden Eisberge sind zu einem Symbol für den Klimawandel geworden. Für mich stehen sie auch für die Unvorhersehbarkeit des Geschehens – so wie auch in diesem Moment am Strand nicht ganz klar ist, was dieser Tag für die Badenden bringen wird", sagt Bućan über ihr Werk.

Vanja Bućan möchte Aufmerksamkeit für die Folgen des Klimawandels schaffen. Wiener Städtische Versicherungsverein / Richard Tanzer

Dieses soll auch nach dem Abbau nachhaltig weiterbestehen. Aus den insgesamt 30 bedruckten Netzbahnen wird das sozialintegrative Wiener Label Gabarage Upcycling Design rund 500 Einkaufstaschen fertigen und zum Verkauf anbieten. Die Verhüllung des Ringturms findet auf Initiative des Wiener Städtischen Versicherungsvereins zum 14. Mal statt. Vergangene Beiträge wurden unter anderem von Dóra Maurer, Christian Ludwig Attersee, Xenia Hausner oder Gottfried Helnwein gestaltet. (red, 21.6.2023)