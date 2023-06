Brüssel - Medien in Europa sollen nach Willen der EU-Länder besser vor politischer Einflussnahme geschützt werden. Die ständigen Vertreter der EU-Staaten einigten sich am Mittwoch in Brüssel auf eine gemeinsame Position zum geplanten Medienfreiheitsgesetz. Österreich äußerte zuletzt Bedenken, das Gesetz könnte in die Kompetenzen der EU-Staaten eingreifen. Die EU-Länder verständigten sich nun darauf, dass die EU-Staaten selbst auch strengere oder detaillierte Regeln beschließen können.

Die ständigen Vertreter der EU-Staaten haben sich in Brüssel auf eine gemeinsame Position zum geplanten Medienfreiheitsgesetz geeinigt. Foto: imago images/Winfried Rothermel

Mit dem im vergangenen Jahr vorgeschlagenen Medienfreiheitsgesetz will die EU-Kommission für mehr Transparenz und Unabhängigkeit auf dem Medienmarkt sorgen. Die EU-Staaten bekräftigten nun ihre Verantwortung, die redaktionelle Freiheit zu respektieren und dafür zu sorgen, dass Medien selbst Informationen zu Besitzverhältnissen öffentlich machen müssen.

Zudem sind nach dem Willen der EU-Länder Maßnahmen gegen das Ausspähen von Journalisten vorgesehen. Außerdem sollen die nationalen Aufsichtsbehörden in einem neuen Ausschuss für Mediendienste auf EU-Ebene zusammenarbeiten. Dieser soll unter anderem Stellungnahmen zu nationalen Entscheidungen abgeben, die sich auf den Medienmarkt auswirken. Nun muss das EU-Parlament sich auf einen Standpunkt einigen, damit gemeinsame Verhandlungen beginnen können. (APA, dpa, 21.6.2023)