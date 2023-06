Ein politisch heiß diskutiertes Thema steht derzeit auf der Tagesordnung der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter. Am Donnerstag wird öffentlich verhandelt

Ausgelöst hat das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof ein Kärntner Manager, gegen den wegen Untreue ermittelt wurde. EPA/Yahya Arhab

Es ist keine der großen politischen Causen, sondern ein kleiner Fall aus Kärnten, der nun Schwung in die Debatte rund um Handy-Sicherstellungen bringen könnte. Seit Monaten diskutiert die österreichische Politik ja über heikle juristische Fragen: Sind die Hürden für die Beschlagnahme von Smartphones und Co zu niedrig? Sollen Chats und Bilder nur unter bestimmten strengen Voraussetzungen ausgelesen werden dürfen?

Im aktuellen Verfahren gegen einen Kärntner Manager, dem Untreue vorgeworfen wurde, standen genau diese Fragen zur Debatte. Dem Mann war im Juli 2021 das Smartphone abgenommen worden. Wenig später beschwerte er sich bei Gericht: Handys können bereits "unter geringsten Voraussetzungen" sichergestellt werden, die Ermittlungsmaßnahme erlaube aber einen umfassenden Eingriff in die Privatsphäre, beklagte der Manager. Die aktuelle Rechtslage sei verfassungswidrig, weil sie gegen das Recht auf Privatleben und gegen den Datenschutz verstoße.

Spannende Verhandlung erwartet

Am Donnerstag verhandelt der Verfassungsgerichtsgerichtshof (VfGH) nun öffentlich über den Antrag des Managers. Zur Debatte stehen zentrale Bestimmungen in der Strafprozessordnung, die die Sicherstellungen von Gegenständen regeln. Hebt der VfGH die Gesetzesstellen auf, müsste die Regierung strengere Voraussetzung für Handy-Sicherstellungen schaffen, was zuletzt vor allem ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler forderte.

Erwartet werden bei der Verhandlung unter anderem Vertreter des Bundesanzleramts. Spannend wird vor allem, wie die Regierungsvertreter vor dem VfGH argumentieren. Üblicherweise verteidigen Regierungsvertreter nämlich die aktuelle Gesetzeslage, Verfassungsthemen fallen aber in die Zuständigkeit von ÖVP-Ministerin Edtstadler, die die aktuelle Gesetzeslage kritisch sieht.

Forderung der Anwaltskammer

Derzeit gelten Smartphones oder Laptops rechtlich als "Gegenstände". Sie können damit ähnlich wie Messer oder Gläser unter relativ einfachen Bedingungen sichergestellt werden, um die gewonnenen Daten auszuwerten. Zuletzt kritisierte vor allem die Anwaltskammer, dass die Sicherstellung von Smartphones mittlerweile einer "echten" Telefonüberwachung nahekomme, weil Menschen heutzutage praktisch ihr ganzes Leben auf dem Smartphone dokumentieren. Für diese direkte Überwachung von Nachrichten oder Telefonaten gelten allerdings viel strengere Regeln.

Die Kammer schlug vergangenen Herbst vor, die Regeln für die Sicherstellung von Datenträgern an jene der "echten" Nachrichtenüberwachung anzugleichen. Voraussetzung für Handy-Sicherstellungen wäre somit ein "dringender Verdacht". Zudem wären Abnahmen und Auswertungen nur dann zulässig, wenn die betroffene Person eine Straftat begangen hat, die mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden kann.

Hitzige politische Debatte

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hatte zurückhaltend auf den Vorschlag reagiert. Beschuldigte könnten sich auch jetzt schon gegen Handy-Sicherstellungen bei Gericht wehren, betonte die Ministerin. Die wichtigsten Anwendungsbereiche seien zudem organisierte Kriminalität, häusliche Gewalt und Kinderpornografie. "Diese Ermittlungen dürfen wir nicht gefährden", sagte Zadić.

Ähnlich argumentierte die Vereinigung Österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. "Der Fokus liegt jetzt stark auf großen Wirtschaftsverfahren, wir müssen aber alle Deliktsbereiche im Fokus behalten", sagte deren Vizepräsident Bernd Ziska dem STANDARD. Lasse man Handy-Auswertungen nur bei Delikten ab einem Jahr Freiheitsstrafe zu, wären gefährliche Drohung, Stalking oder Verleumdung nicht erfasst.

Aufgekommen ist die Debatte zuletzt auch im Zuge der Forderungen des Innenministeriums nach einem Staatstrojaner bzw. neuen Möglichkeiten zur Nachrichtenüberwachung. Die Grünen reagierten mit einem Hinweis auf die ÖVP-Position bei herkömmlichen Handy-Sicherstellungen: "Von den Forderungen des ÖVP geführten Innenministeriums sind wir überrascht, da sich die Partei zuletzt stets gegen die Auswertung von Chats und Mobiltelefonen gewehrt hat." (Jakob Pflügl, 22.6.2023)