Nächtliche Talksendungen haben eine jahrzehntelange Tradition. Während etwa in den USA unzählige Comedians mit schlagfertigen Witzen und politischen Anzüglichkeiten um ihr Publikum buhlen, ist hierzulande Christian Klien mit "Gute Nacht Österreich" alleine auf weiter Flur - bis jetzt. Denn für den Streamingdienst Joyn gestaltet Musiker Bernhard Speer nun die "kleinste, aber leidenschaftlichste Late-Night-Show der Welt", wie man mitteilte.

Bernhard Speer geht für den "Monte Grillo Club" unter die Late-Night-Talker. Foto: Joyn

Ab 3. Juli stehen in "Monte Grillo Club" Gags, Challenges, Musik und Stargäste wie Ina Regen, Josh., Josef Hader und Thomas Stipsits auf dem Programm. Gesendet wird jeden ersten Montag im Monat, wobei die einzelnen Folgen dann zeitlich unbegrenzt und kostenlos auf Joyn verfügbar sind. Der Host verspricht "eine Talkshow, die nicht nur nett an der Gesprächsoberfläche der Gäste kratzt, sondern die auch ein bisschen in die Tiefe geht. Das kann dann mit Augenzwinkern auch mal ganz schön direkt werden." Im Herbst soll das Format dann bei ProSieben Austria zu sehen sein. (APA, 21.6.2023)