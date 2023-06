In der zwölften Minute der heimlichen Tonaufnahme wirkt der Vorgesetzte genervt. "Nein, das haben wir nicht thematisiert", sagt er zu seinem Kollegen – dem Mann, der zu diesem Zeitpunkt schon plant, gegen seinen Arbeitgeber auszusagen. Die beiden arbeiten für die Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH aus Krems, die unter anderem Hochwasserschutzbauten plant. In dem Gespräch geht es um einen Damm in Lilienfeld in Niederösterreich, der die Stadt vor der Traisen schützen soll. Der spätere Whistleblower aber glaubt, dass der Bau einem Hochwasser nicht standhalten könnte.

Die Hydro hat den Damm geplant und beaufsichtigt die Bauarbeiten, die von einem Trupp des Landes Niederösterreichs durchgeführt werden. Vor dem Telefonat zwischen dem Whistleblower und seinem Chef gab es dazu eine Besprechung, bei der der Whistleblower selbst nicht anwesend war – nachträglich erkundigte er sich: "Dass die Arbeiter dort mit der schweren Walze direkt auf die Bentonitmatten draufgefahren sind, habt ihr das auch thematisiert, oder ...?" Bentonit ist ein saugfähiges Material, das solche Dämme stabiler und dichter macht. Es kann in Matten vernäht geliefert werden – dann muss aber besonders vorsichtig damit umgegangen werden, damit der Stoff intakt bleibt. Bei einem Baustellenbesuch will der Whistleblower gesehen haben, dass das nicht der Fall war.

Plastikteile im Damm?

Es wurde nicht thematisiert, "weil von uns dort keiner dabei war", antwortet der Vorgesetzte. Aber der Whistleblower spricht immer wieder an, wie schlecht die Leute der Abteilung Wasserbau des Landes (WA3) in Lilienfeld gearbeitet hätten. "Da hast du mit Sicherheit recht", antwortet sein Vorgesetzter, "die WA3 baut nicht qualitativ hochwertig. Wir können da sehr schwer in sinnvoller Art und Weise was dagegen tun." "Dort in Lilienfeld", resümiert der Chef, "haben wir halt ein gewisses Problem."

Dämme zum Hochwasserschutz sollen die Wassermassen im Ernstfall vom besiedelten Gebiet fernhalten. Grafik: DER STANDARD

In internen E-Mails bemängelt der Whistleblower noch mehr Probleme beim Bau: Etwa sei der Damm mit einer Mischung aus Bauschutt und Erde gefüllt worden, er schickt seinem Chefs Fotos von Ziegelscherben und Plastikfetzen. Eigentlich müsste so ein Bau aber mit ganz bestimmtem, im Labor getestetem Material gefüllt werden.

Gutachten sollen korrekten Bau bestätigen

Von Problemen in Lilienfeld will man heute bei der Hydro nichts wissen: Der Hochwasserschutz sei "ordnungsgemäß nach den Regeln der Technik geplant und gebaut" worden und werde daher "seine vorgesehene Schutzfunktion erfüllen". Das würden auch die Landesregierung sowie zwei unabhängige Gutachten bestätigen, heißt es zum STANDARD. Auch der Bürgermeister von Lilienfeld, Manuel Aichberger (ÖVP) verweist auf STANDARD-Anfrage auf Gutachten, die die Standfestigkeit des Dammes bestätigen würden. Das Land Niederösterreich ließ eine Anfrage großteils unbeantwortet, nur so viel: Der Bau sei geprüft und für stabil befunden worden.

Die Vorwürfe des Whistleblowers, heißt es von der Hydro, würden "in aller Schärfe zurückgewiesen und als ruf- und kreditschädigend gewertet". Der Ex-Mitarbeiter hätte Gesprächssituationen inszeniert, um der Hydro dann mit aus dem Zusammenhang gerissenen Aufnahmen zu schaden.

WKStA ermittelt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt seit Monaten zu den Vorwürfen. Der Whistleblower, der sich mit seinen heimlichen Aufnahmen und Unterlagen auch an den STANDARD gewandt hat, sagte in der Sache umfangreich vor der Behörde aus. Sein Name ist den Ermittlern, dem STANDARD sowie den Beschuldigten bekannt, er will aber in Medienberichten anonym bleiben.

Die WKStA bestätigt, dass ein Ermittlungsverfahren gegen zwölf natürliche Personen und vier Verbände (also Unternehmen oder Organisationen) läuft, betroffen sei auch der Hochwasserschutz in Lilienfeld. Geführt wird das Verfahren wegen des Verdachts auf schweren Betrug und wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren.

Vorwurf Vergabemanipulation

Die Vorwürfe des Whistleblowers beschränken sich nämlich nicht auf den Bau in Lilienfeld: Er wirft der Hydro auch vor, Vergabeverfahren des Landes manipuliert zuhaben. Befreundete Unternehmen und ein Landesbeamter sollen dabei mitgespielt haben – sie waren für den STANDARD nicht erreichbar.

Das System sei so gelaufen: Wenn das Land zu Angeboten für ein Projekt eingeladen hat, hätte die Hydro ihr Angebot gestellt und gleichzeitig zwei teurere Angebote für andere geschrieben, unter die andere Firmen nur ihren Stempel zu setzen brauchten.

"Haust du da deinen Stempel drauf"

Andreas Jeitler, Hydro-Geschäftsführer beschreibt offenbar genau so ein vorbereitetes Angebot in einem – wieder heimlich aufgenommenen – Gespräch mit dem späteren Whistleblower im September 2021. Er habe die Papiere dem befreundeten Unternehmer gebracht, "habe ihn gefragt, ob er uns unterstützt, hat er gesagt: ja. Habe ich gesagt: Da hast du es, da haust du bitte deinen Stempel drauf, und wenn du die Einladung kriegst, nimmst du das und gibst es ab."

Warum der Geschäftsführer das System so genau beschreibt? Weil es in diesem einen Fall nicht gut funktioniert habe, so der Vorwurf: Das zweite mutmaßliche Scheinangebot sei nämlich, offenbar durch ein Missverständnis, günstiger gewesen als das der Hydro. Jeitler erklärt dem Whistleblower in dem Gespräch, dass der zweite Unternehmer eine Vorgängerversion des Angebots beim Land eingereicht hat. "Und das hätte er nicht abgeben sollen?", fragt der Whistleblower. "Neeein, hätte er nicht abgeben sollen", sagt der Geschäftsführer. Ein "Mords-Trara" sei das gewesen.

Hydro: Haben "mitgespielt"

Laut dem Whistleblower hätte die Hydro dann im Zusammenspiel mit dem Landesbeamten ihr Angebot noch nach der Abgabefrist nachbessern dürfen, um den Auftrag zu erhalten. Zu diesen Anschuldigungen will sich die Hydro nicht im Detail äußern – es sei Aufgabe der Staatsanwaltschaft, die Vorwürfe zu klären, die Firma will sie entkräften. Die Dialoge würden "in keiner Weise die Realität" widerspiegeln – zumal die Hydro, "aus vorhergehenden Konflikten mit (dem Whistleblower, Anm.) bereits frustriert, dazu übergegangen war", in Gesprächen mit ihm "seinen teilweise absurden Vorstellungen nicht mehr zu widersprechen oder einfach mitzuspielen".

In ihrer Stellungnahme an den STANDARD lässt die Firma aber auch durchblicken, dass sie ihren einstigen Mitarbeiter für dubios hält: Die Hydro nennt ein angebliches Alias des Mannes – zu dem sich im Internet zahlreiche Skurrilitäten finden, darunter ein Partezettel mit dem angeblichen früheren Namen, mit einem Foto des Whistleblowers und dessen Geburtsdatum. In einem Börse-Blog wird zudem vor einem Mann mit betrügerischen Finanzkonstrukten gewarnt – er sei bekannt unter dem angeblichen Alias, benutze nun den dem STANDARD bekannten Namen.

Einstweilige Verfügung nur teilerfolgreich

Der Whistleblower gibt auf STANDARD-Nachfrage an, sein angebliches Alias noch nie gehört und auch seinen Namen nie geändert zu haben – heutzutage könne ja jeder Dinge ins Internet schreiben. Er sei nie strafrechtlich verurteilt worden und habe abgesehen von einer komplizierten Scheidung keine Erfahrung mit Gerichten gemacht.

Ein Antrag auf einstweilige Verfügung der Firma gegen den Whistleblower hat ein Gericht übrigens nur in einem Punkt bewilligt: Er darf keine E-Mails verschicken, die den Anschein erwecken, sie kämen von der Hydro. Ihm wurde aber nicht verboten, Details aus dem Verfahren, seine Vorwürfe und die Tonbandaufnahmen zu veröffentlichen. (Sebastian Fellner, 23.6.2023)