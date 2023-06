Hansi Flick wirkt nach 23 Monaten als deutscher Bundestrainer schwer angeschlagen. Foto: APA/AP/Martin Meissner

Frankfurt/Wien – "Ich kann versprechen, dass wir im September eine andere Mannschaft sehen." Hans-Dieter "Hansi" Flick sagte das am Dienstagabend "Auf Schalke". Der Versuch des Bundestrainers, die Wogen zu glätten, die das 0:2 der deutschen Fußballnationalmannschaft im Testspiel gegen Kolumbien aufgepeitscht hatte, wirkte fast ein wenig verzweifelt. Der 58-jährige Heidelberger ist wohl erfahren genug zu wissen, dass er gar nichts versprechen kann.

Ruf nach Klopp

Mag sein, die frühherbstlichen Testspiele des EM-Gastgebers am 9. September gegen Japan in Wolfsburg und drei Tage später gegen Frankreich in Dortmund bestreitet eine in vielen Punkten anders verfasste Mannschaft als jene, die unter Flick gegen die Ukraine nach 1:3-Rückstand gerade noch ein 3:3 geholt und in Warschau gegen Polen 0:1 verloren hatte, ehe sie in Gelsenkirchen gegen die maximal viertbeste Truppe Südamerikas in die Pleite stolperte. Dass sie von Flick selbst zusammengestellt wird, ist ein Jahr vor dem Anpfiff der EM aber zumindest fraglich. "Flick macht uns die EM kaputt", titelte die Bild und forderte in einem Kommentar, dass sich Teamdirektor Rudi Völler gefälligst um die Verpflichtung von Startrainer Jürgen Klopp kümmern solle. Dass der Deutsche Fußballbund (DFB) finanziell angeschlagen ist, kümmert da wenig. Selbst der zurückhaltende Kicker schrieb von einem "Kurs ins Verderben", den Flick eingeschlagen habe.

Die "ärmste Sau" (laut Völler) hat noch die Rückendeckung von Bernd Neuendorfer. "Der Bundestrainer hat mir versichert, dass wir im September eine Mannschaft sehen werden, die anders auftritt als zuletzt", sagte der "sehr enttäuschte und frustrierte" DFB-Präsident nach einer telefonischen Krisensitzung mit Flick und Völler.

Grusical statt Märchen

Konsequenzen für den Coach sind dennoch nicht ausgeschlossen. Im medialen Sommerloch könnte der Außendruck noch steigen, einem möglichen neuen Mann auf der Kommandobrücke ein Mindestmaß an Zeit zu gönnen, um das Steuer noch herumzureißen. Nach derzeitigem Stand wird die EM-Endrunde für das deutsche Team, das sie am 14. Juni in München eröffnet, nämlich eher ein Grusical wie die Winter-WM in Katar mit dem Aus in der Vorrunde als eine Neuauflage des Sommermärchens von 2006, als es bei der Heim-Weltmeisterschaft eher überraschend zum dritten Platz reichte.

Sportdirektor Völler sieht die Schuld bei Spielern, die im Herbst einfach nicht mehr berücksichtigt würden. Einige seien "an ihre Grenzen gestoßen". Immerhin hat sie alle Flick nominiert und, wie er selbst zugab, taktisch-personellen Versuchen mit vielen Wechseln und der Dreierkette unterworfen, die in "die Hose gegangen" sind. Im September will Flick versuchen, einen "Stamm von zehn, zwölf, vierzehn Spielern dann auch wirklich festzuzurren und zu benennen".

Flicks Auswahl ist bescheiden, seine Ankündigungen sind kaum geeignet, die Fans, die in Aufbruchsstimmung versetzt werden sollten, euphorisch zu stimmen. Experten aus der Riege der Altstars wie Lothar Matthäus ("Vorne schlecht, Aufbauspiel schlecht, keine Ordnung, zu viele Fehler, viel Ratlosigkeit, auch von außen") dürften nicht müde werden, die Finger auf die Wunde zu legen, wie es Bayerns Leon Goretzka nach der fünften Niederlage im elften Länderspiel der Saison tat. "Es ist dramatisch, das muss man ganz klar sagen." (Sigi Lützow, 21.6.2023)