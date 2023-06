Die deutsche Altkanzlerin bekam den Orden am Mittwoch verliehen. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach von "Respekt vor einer großen Lebensleistung"

München – Deutschlands Altkanzlerin Angela Merkel hat den Bayerischen Verdienstorden erhalten. "Wenn man 16 Jahre Bundeskanzler ist, 5.860 Tage, so hat man es mir aufgeschrieben ... das allein überlebt und durchlebt zu haben ist schon eine Leistung", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch bei der Ordensverleihung in der Münchner Residenz. Es sei der Respekt vor einer großen Lebensleistung.

"Mir geht es einfach darum, danke zu sagen", so Bayerns Ministerpräsident an die Altkanzlerin. APA/AFP/CHRISTOF STACHE

"Du hast uns (...) durch schwerste Krisen geführt, Krisen, die nicht absehbar in der Dimension tief unser Land erschüttert haben", erklärte Söder.

"Es ist mir eine große Ehre und, ja, vielleicht auch nicht in die Wiege gelegt gewesen, dass Sie oder dass du mir heute, lieber Markus Söder, den Bayerischen Verdienstorden in diesem feierlichen Rahmen verleihst", sagte Merkel in ihrer Dankesrede.

Zahl der Ordensträger auf 2.000 beschränkt

Merkel habe in ihrer Amtszeit bewiesen, dass sie den Mut und den Kompass hatte, schwere Entscheidungen zu treffen, sagte Söder. Dies sei bei der Finanzkrise ebenso der Fall gewesen wie beim Ausstieg aus der Kernkraft und später bei der Migrationskrise. "Und mag nicht alles 100 Prozent perfekt sein, manche Entscheidungen sind auch mit 60 zu 40 oder 51 zu 49 Prozent zu entscheiden."

Es sei ihr eine große Ehre, so Merkel. IMAGO/Sven Simon

In der Corona-Krise sei Merkel für das besonders betroffene Bayern immer im Einsatz gewesen und habe so geholfen, Menschenleben zu retten, sagte Söder, der sich persönlich für die Ratschläge Merkels in dieser Zeit bedankte. Gerade Bayern habe von Merkels Regierungszeit besonders profitiert. "Mir geht es einfach darum, danke zu sagen."

Der Verdienstorden wird seit 1957 "als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk" verliehen. Die Zahl der lebenden Ordensträger ist auf 2.000 begrenzt. Zu den Ordensträgern zählten zuletzt etwa Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger, Schauspieler Christian Tramitz, Triathletin Anne Haug und Fußball-Bundestrainer Hansi Flick. (APA, 21.6.2023)