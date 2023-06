Im Zusammenhang mit einem möglichen Anschlag auf die Wiener Pride-Parade am Wochenende sind drei Verdächtige festgenommen worden. Ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger befinden sich in St. Pölten in Untersuchungshaft. Gegen die Freilassung eines 20-jährigen Verdächtigen – er ist der Bruder des 17-Jährigen – hat die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Die Entscheidung obliegt dem zuständigen Oberlandesgericht Wien, das hier aber keiner zeitlichen Frist unterliegt. Neue Erkenntnisse aus den U-Haft-Anträgen gibt es vor allem zum 17-Jährigen: Laut der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) stand er bereits im Jahr 2022 im Fokus der Ermittler.

Frage: Warum?

Antwort: Der 17-Jährige soll via Whatsapp den Kauf einer Kalaschnikow AK-47 versucht haben. Gegen den in St. Pölten wohnhaften Jugendlichen erging im November eine Ermittlungsanordnung. Bei seiner Einvernahme als Beschuldigter stellte er sein Unterfangen, ein Sturmgewehr kaufen zu wollen, als "Scherz" dar. Das Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am 17. Februar 2023 eingestellt. Die Verdachtslage habe sich damals nicht erhärtet, sagte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Mittwoch. Demnach habe sich aus den Chats keine strafrechtliche Relevanz ergeben.

Frage: Was passierte dann?

Antwort: Nur zehn Tage später soll die DSN durch einen ausländischen Partnerdienst erstmals erfahren haben, dass ein in Österreich aufhältiger IS-Unterstützer mit dem Chatnamen "Abdullah" in einer internationalen Telegram-Chatgruppe mit rund zehn Personen auch Kontakt mit Islamisten in Belgien und der Ukraine halte. Die Kontaktperson in Belgien wurde im Februar festgenommen, weil diese mutmaßlich einen Anschlag auf eine Kathedrale in Brüssel geplant haben soll. "Abdullah" soll in weiterer Folge mit dem IS-Unterstützer aus der Ukraine geschrieben und die Wiener Pride-Parade als Anschlagsziel genannt haben.

Bei der Wiener Regenbogenparade am vergangenen Samstag nahmen nach Angaben einer Organisatorin mehr als 300.000 Personen teil. Nach aktuellen Ermittlungserkenntnissen wurde die Pride-Parade in IS-Chats als mögliches Anschlagsziel genannt. Christian Fischer

Frage: Lieferte der nicht näher ausgeführte ausländische Partnerdienst weitere Details?

Antwort: Laut den Informationen, die am 7. März übermittelt wurden, soll "Abdullah" auch den Ankauf einer AK-47 sowie einer Machete in Tschechien geplant haben. Den vorliegenden Erhebungen zufolge soll es sich nach Ansicht der Ermittler bei "Abdullah" zweifelsfrei um den 17-Jährigen aus St. Pölten handeln. Bei der Hausdurchsuchung am vergangenen Wochenende wurden Luft- und Schreckschussgewehre sowie Hieb- und Stichwaffen entdeckt. Demnach dürften also erst die Informationen aus dem Ausland zu den Festnahmen geführt haben – obwohl der 17-Jährige schon 2022 im Fokus der österreichischen Ermittler stand. Angeblich sollen der 17-Jährige und der 14-Jährige übrigens auch nach Tschechien gereist, aber ohne Waffe zurückgekommen sein.

Frage: Wie sieht die Verdachtslage gegen den 14-Jährigen aus?

Antwort: Er soll dem ukrainischen IS-Unterstützer in der Chatgruppe unter seinem Namen "Abu Usama" zugesagt haben, in IS-Gebiet auszureisen, um dort zu kämpfen. Zudem soll er sich Bauanleitungen für eine Sprengvorrichtung heruntergeladen haben. Nach Angaben des 14-Jährigen bei seiner Einvernahme soll der Ukrainer im Chat auch einen Selbstmordanschlag angekündigt haben. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Laut Andreas Schweitzer, dem Anwalt des 14-Jährigen, habe der Jugendliche "sicher keinen Anschlag auf die Parade geplant". Er hält die Vorwürfe gegen seinen Mandanten für unhaltbar.

Frage: Was sagt der Verfassungsschutz?

Antwort: Dass über die Akteneinsicht Details zum Verfahren öffentlich bekannt werden, wird von DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner als problematisch gesehen. Schließlich gehe es auch um die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnerdiensten, sagte er zu Ö1. In anderen Ländern könne die Akteneinsicht beschränkt werden, sofern nachrichtendienstliche Informationen enthalten sind.

Frage: Gibt es weitere Reaktionen?

Antwort: Im Bereich des Terrorismus würden "nicht nur aufseiten des schwarzen Innen-, sondern auch aufseiten des grünen Justizministeriums eklatante Fehler passieren", sagte die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper. Justizministerin Alma Zadić (Grüne) müsse zu den Ermittlungen Rede und Antwort im Parlament stehen. Die SPÖ will in einer parlamentarischen Anfrage an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wissen, seit wann Überwachungsmaßnahmen liefen, welche "Szenarien möglicher Angriffe" gegen die Pride bestanden und weshalb die Veranstalter vorab nicht über das Bedrohungsszenario informiert wurden. (David Krutzler, 21.6.2023)