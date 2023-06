In seinem Gastkommentar erklärt Migrationsforscher Rainer Bauböck, dass es legale Migrationskanäle aus Drittstaaten braucht und Migration nicht nur aus gegenwärtiger Perspektive betrachtet werden sollte.

Die Entscheidung über die Aufnahme von Einwanderern ist ein Kernelement staatlicher Souveränität. In Demokratien muss diese Entscheidung sich auf einen hinreichend breiten Konsens in der Bevölkerung stützen. Daher kann kein Staat gegen den Willen seiner Bürgerinnen und Bürger gezwungen werden, Migrantinnen und Migranten und Geflüchtete aufzunehmen.

Liberale Demokratien haben sich zur Achtung der Menschenrechte verpflichtet. Sie müssen nicht nur Geflüchteten Asyl gewähren, sondern auch den Wunsch von Menschen aus anderen Staaten respektieren, ihre Lebensumstände durch Migration zu verbessern. Daher kann sich keine liberale Demokratie grundsätzlich gegenüber Einwanderung abschotten.

Welches dieser Statements würden Sie unterschreiben? Ich vermute, dass in den meisten europäischen Staaten das erste auf mehr Zustimmung stoßen, aber auch das zweite unter jüngeren, gebildeteren und urbanen Bevölkerungsgruppen viel Unterstützung erhalten würde. Man kann dieses polarisierte Meinungsbild achselzuckend zur Kenntnis nehmen und sich damit abfinden, dass es für offene Einwanderungsgesellschaften derzeit eben kaum demokratische Mehrheiten gibt. Man kann es aber auch als ethisches Dilemma für die Migrationspolitik verstehen und versuchen, dieses politisch zu bearbeiten und entschärfen.

Frage der Verantwortung

Dass sich so kurz nach der Einigung auf ein neues Asyl- und Grenzschutzpaket beim EU-Gipfel Anfang des Monats die wahrscheinlich bisher größte Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer ereignete, wirft ein grelles Schlaglicht auf dieses Dilemma. Es ist ja auch eine Folge der illegalen Pushbacks, dass Schlepperbanden immer mehr Menschen in nichtseetauglichen Booten auf immer längeren Routen über das Mittelmeer transportieren. Und diese Pushbacks sind die Folge einer Politik, die dem Schutz der EU-Außengrenzen oberste Priorität auch vor dem Schutz von Menschenrechten einräumt. Jenseits der kriminalistisch zu klärenden Frage einer (Mit-)Verantwortung der griechischen Küstenwache für die Tragödie stellt sich jene der moralischen Verantwortung aller EU-Staaten für den Tod von Menschen, deren "Verbrechen" darin besteht, Schutz vor Krieg und Verfolgung oder die Chance auf ein besseres Leben zu suchen.

Hunderte Menschen waren an Bord dieses Schiffes, das im Mittelmeer sank. Nur 104 überlebten das Unglück. Foto: AP / Griechische Küstenwache

Klar ist: Wenn es keine legalen Fluchtrouten und Einwanderungsoptionen gibt, dann weichen hinreichend verzweifelte Menschen auf irreguläre Routen und die Hilfe von Schleppern aus. Die einzig halbwegs wirksame Abschreckung besteht darin, Regierungen in Herkunfts- und Transitstaaten dafür zu bezahlen, dass sie Abreisen von ihren Küsten unterbinden und abgefangene oder abgewiesene Migrantinnen und Migranten in Anhaltelagern gefangen halten. In der Regel bedeutet das nicht nur, die Einwanderungskontrolle zu externalisieren, sondern auch die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen.

Offene Kanäle

Legale Migrationskanäle aus Drittstaaten sind daher – neben massiven Investitionen in die demokratische und wirtschaftliche Entwicklung der Herkunftsregionen – der wichtigste Schlüssel für eine menschenrechtskonforme EU-Migrationspolitik. Damit ist das Dilemma aber noch keineswegs aufgelöst. Denn um die Anreize für irreguläre Migration deutlich zu verringern, müssten diese Kanäle wohl so breit sein, dass sie tatsächlich einen tiefgreifenden demografischen und kulturellen Wandel in den Aufnahmegesellschaften bewirken. Aus Sicht der Unterstützerinnen und Unterstützer eines demokratischen Selbstbestimmungsrechts über Einwanderung würde damit ein menschenrechtlicher Imperativ die Demokratie aushebeln.

Beispiel Klimakatastrophe

Steigen wir einen Augenblick aus dieser vergifteten Debatte aus, um zu fragen, ob es nicht ein strukturell ähnliches Dilemma gibt, auf das demokratische Staaten heute dringend eine Antwort finden müssen. Um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden, braucht es Politiken, die in die Lebensgewohnheiten breiter Bevölkerungsmehrheiten tief eingreifen und die als Wohlstandsverlust wahrgenommen werden. Ist es aus demokratischer Sicht problematisch, ein Ziel wie die Vermeidung der Erderwärmung über eine Schwelle von 1,5 Grad vorzugeben und damit das Recht auf Selbstbestimmung über die Zukunft durch demokratische Meinungsbildung einzuschränken? Das ist es nicht, wenn wir auch den Interessen zukünftiger Generationen ein zumindest moralisches Gewicht in den Entscheidungen der gegenwärtigen einräumen.

Wir sollten in analoger Weise Migrationspolitiken nicht als eine Frage betrachten, die ausschließlich unter Berücksichtigung der Interessen und Einstellungen der heutigen Bürgerinnen und Bürger demokratisch entschieden werden kann. Europa ist schon seit langer Zeit ein Migrationskontinent.

"Die Öffnung Europas für Einwanderung sollte nicht nur aus menschenrechtlicher, sondern auch aus demokratischer Sicht ebenso als unumstößlich akzeptiert werden, wie die Vermeidung von Kipppunkten des Klimawandels."

Die EU hat sich für ein Regime der Freizügigkeit zwischen den EU-Staaten entschieden und ist zur wichtigsten Destination für Flucht- und Arbeitsmigration aus Afrika und dem Nahen Osten geworden. Das ist auch ein Zeichen des Erfolgs eines europäischen Modells wirtschaftlicher Entwicklung und relativ stabiler demokratischer Rechtsstaaten.

Unumstößliche Tatsache

Die Öffnung Europas für Einwanderung sollte daher nicht nur aus menschenrechtlicher, sondern auch aus demokratischer Sicht ebenso als unumstößlich akzeptiert werden, wie die Vermeidung von Kipppunkten des Klimawandels. Beides bedeutet nicht die völlige Preisgabe demokratischer Selbstbestimmung. Für die Erreichung der Klimaziele braucht es nicht nur globale Kooperation, sondern auch einen Wettstreit zwischen alternativen Politiken, die auf nationaler Ebene demokratisch entschieden werden. Und eine menschenrechtskonforme Migrationspolitik wird nicht durch bedingungslose Öffnung internationaler Grenzen erreicht werden, sondern durch einen Mix aus Personenfreizügigkeit, individuellem Asylrecht und geregelter Zuwanderung.

Die demokratische Antwort auf das Dilemma heißt also weder Zuwanderungsstopp noch offene Grenzen, sondern Gestaltung der Zukunft Europas und seiner Nachbarregionen durch reguläre Migration. Dass dies auch im wohlverstandenen Eigeninteresse eines ökonomisch globalisierten und demografisch überalterten Kontinents ist, diese Botschaft sollte auch Mehrheiten von Wählerinnen und Wähler vermittelbar sein. (Rainer Bauböck, 22.6.2023)