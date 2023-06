Nach dem Preishoch ist der Wettbewerb zurück. Anbieter für Strom, aber auch Gas zu wechseln kann sich wieder lohnen. APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Im Vorjahr brachte ein Wechsel des Energieversorgers eher noch höhere Kosten als irgendeinen Vorteil. Der Grund waren die dramatisch gestiegenen Gaspreise im Großhandel, die auch die Strompreise nach oben getrieben haben. Viele Konsumentinnen und Konsumenten spüren die Folgen noch immer in Form hoher Rechnungen, obwohl die Börsenpreise für Strom und Gas derweil viel günstiger sind als 2022, wenn auch teurer als vor der Krise. Die gute Nachricht ist: Es gibt wieder günstigere Angebote. Man muss sie nur zu nutzen wissen. Ein paar hundert Euro Ersparnis pro Jahr sind wieder möglich.

Dass dies überhaupt möglich ist, hat mit der Liberalisierung der Energiemärkte vor mittlerweile 22 Jahren zu tun. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es in Europa so gut wie keinen Wettbewerb. Die Preise in Österreich beispielsweise wurden von der Preiskommission Pi mal Daumen festgesetzt. Die Versorger meldeten ihre Kosten an, die Sozialpartner in der Preiskommission nickten diese in aller Regel ab, setzten einen Gewinnaufschlag obendrauf, und der Konsument, die Konsumentin hatten zu zahlen.

Nicht nur den Stromanbieter, auch den Gaslieferanten kann man seit Beginn der Liberalisierung vor knapp 22 Jahren frei wählen. imago/photothek

Seit 2001 (Gas) bzw. 2002 (Strom) ist das anders. Jeder und jede kann unter Einhaltung der Vertragslaufzeit jederzeit den Anbieter ohne Angabe von Gründen wechseln. Unterstützung dabei gibt es von privaten Unternehmen wie Durchblicker oder der staatlichen Regulierungsbehörde E-Control.

1. Schritt: Überlegen

Zunächst empfiehlt es sich, gut durchzuatmen. Nicht deshalb, weil der Aufwand zur Durchführung eines Lieferantenwechsels so groß wäre – ganz im Gegenteil. Der Aufwand hält sich im Vergleich zu dem, was sich ein Kunde oder eine Kundin bei einem Wechsel zu einem anderen Versorger an Geld sparen kann, in engen Grenzen.

Gut durchzuatmen gilt es vielmehr, weil man sich vor der Festlegung auf einen neuen Lieferanten klar werden sollte, was man möchte: Den günstigsten Preis, der aktuell zu haben ist, auch wenn man höchstwahrscheinlich eine Zwölf-Monats-Bindung eingehen muss?

Oder einen Floater, der die Entwicklung der Strom- bzw. Gaspreise an der Börse exakt nachzeichnet? Als Konsument oder Konsumentin profitiert man in dem Fall von Preissenkungen an der Börse unmittelbar. Das gilt allerdings auch umgekehrt: Preiserhöhungen werden ebenso eins zu eins durchgereicht.

2. Schritt: Vergleichen

Oder möchte man sich hundertprozentig klimagerecht verhalten und nur Angebote von Produzenten berücksichtigen, die ausschließlich Ökoenergie anbieten? Oder einen Mix davon? Das alles lässt sich filtern, beispielsweise auf der Homepage der E-Control https://www.e-control/tarifkalkulator.

Wer Ökostrom beziehen will und nichts anderes, der oder die findet ebenfalls Angebote im Tarifkalkulator. imago images/photothek

Klickt man den Tarifkalkulator an, geht eine Maske auf mit zwei Möglichkeiten: Entweder man drückt auf den Strom- oder auf den Gas-Button. Bei Strom wie bei Gas ist die Postleitzahl der Wohnadresse anzugeben sowie der Jahresverbrauch an Strom oder Gas.

Wenn man den nicht weiß, kann man den Verbrauch annäherungsweise durch Angabe der Haushaltsgröße (ein, zwei oder mehr Personen) berechnen. Auch kann man angeben, ob man bei den gesuchten Angeboten einmalige Wechselrabatte mit dabei haben möchte oder lieber nicht.

Verlangt werden auch noch Angaben zum aktuellen Produkt, etwa der Name des aktuellen Versorgers samt Namen des Produkts und Vertragsabschluss. Dann kann die Abfrage beginnen. Je nach Wohnsitz spuckt der Tarifkalkulator eine Vielzahl an unterschiedlichen Angeboten aus, geordnet vom billigsten zum teuersten.

3. Schritt: Auswählen

Dann steht die Qual der Wahl an. Für welchen Anbieter sollen sich Mann oder Frau Österreicher entscheiden. Deshalb ist wichtig, wie in Schritt 1 beschrieben, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, was man möchte, und entsprechend den Filter einzusetzen. Das erleichtert die Suche nach dem Anbieter, der den eigenen Ansprüchen am nächsten kommt. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man sich im Dschungel der Angebote verliert.

Zusatzinformationen, wie hoch die Ersparnis bei einem Wechsel zu einem anderen Anbieter im ersten Jahr ist, wie lange die Preisgarantie gilt und wann es die letzte Preisänderung gegeben hat, vervollständigen das Bild auf der Homepage mit dem Tarifkalkulator. Die ausgeschilderten Preise der unterschiedlichen Produkte sind immer inklusive Umsatzsteuer. Weil der Markt dynamisch ist, können sich auch die im Tarifkalkulator gesammelten Angebote mitunter täglich ändern.

4. Schritt: Finalisieren

Hat man sich schließlich für ein bestimmtes Produkt eines anderen Anbieters entschieden, gilt es, den Schritt noch zu finalisieren. Auf der Suchmaske der E-Control wird man über einen Klick auf das Wort "wechseln" direkt auf die Homepage des ausgewählten Energieanbieters – Strom oder Gas – weitergeleitet.

Das ausgewählte Unternehmen nimmt im Hintergrund den Wechsel vor, selbst muss man den bisherigen Lieferanten nicht kündigen. Zum Schluss ist noch die Eingabe der Zählpunktnummer erforderlich, damit der Wechsel auch durchgeführt werden kann.

Alternativ dazu bieten private Unternehmen wie beispielsweise Durchblicker (https://durchblicker.at) Unterstützung beim Wechsel an. Dafür wird manchmal eine Gebühr verlangt, manchmal wird diese dem Energielieferanten, der sich auf einen neuen Kunden oder eine neue Kundin freuen kann, als Provision in Rechnung gestellt.

5. Schritt: Achtsam bleiben

Eine Antwort auf das Wechselbegehren erhält man in der Regel sofort per E-Mail vom neuen Anbieter. Die Vertragsunterlagen mit allen Details kommen meist etwas später mit der Post. Auch wird man rechtzeitig verständigt, ab wann die Belieferung durch den neuen Gas- oder Stromanbieter erfolgt. Angst haben muss niemand, für ein paar Stunden oder gar Tage ohne Strom bzw. Gas dazustehen, wenn man von einem Anbieter zu einem anderen wechselt. Das wäre verboten, darüber wacht die E-Control.

Vor der Krise haben sich pro Jahr durchschnittlich mehr als 300.000 Haushalte neue Strom- bzw. Gaslieferanten gesucht. Die Wechselrate bei Strom lag im Jahr 2021 bei 4,2 Prozent, bei Gas lag sie etwas höher bei 5,6 Prozent. Das Bundesland mit den meisten Lieferantenwechseln war Oberösterreich, wo 6,8 Prozent der Kunden und Kundinnen ihren Stromlieferanten und 8,4 Prozent den Gaslieferanten ausgetauscht haben. Weil seit diesem Frühjahr nach längerer Abwesenheit auch wieder Billiganbieter auf den Markt zurückkommen, rechnet man bei der Regulierungsbehörde nun auch wieder mit steigenden Wechselzahlen.

Jedenfalls gilt es, weiterhin wachsam zu bleiben. Denn das Bessere ist bekanntlich der Feind des Guten.

(Günther Strobl, 22.6.2023)