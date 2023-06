Widgets erobern das Betriebssystem, aber auch in Sachen Passwortsharing, Safari und Videokonferenzen tut sich einiges

Im Herbst wird das neue Betriebssystem ausgerollt, bis dahin laufen Testphasen. Apple

Im Herbst ist es wieder so weit – da wird der US-Konzern das neue Betriebssystem für Mac auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Bis dahin wird fleißig getestet, unter anderem in einer aktuell laufenden Closed Beta, die in wenigen Wochen um eine öffentliche Beta erweitert werden soll.

Apple hat sich für Sonoma, so der Name des neuen MacOS, viel vorgenommen. Vor allem optisch tut sich einiges, und Videokonferenzen bekommen OS-übergreifend neue, hilfreiche Features.

Bewegliche Bilder

Schon der Sperrbildschirm wird in Sonoma anders aussehen, nämlich sehr ähnlich jenem von iOS oder iPadOS. So wird einfach die Uhrzeit und das Datum über den aktuellen Bildschirmhintergrund gelegt – fertig. Wesentlich beeindruckender sind die neuen, beweglichen Wallpaper, die sich im dazu passenden Menü finden lassen. Wer Apple TV zu Hause hat, kennt so manches Motiv bereits, als Wallpaper beziehungsweise als Bildschirmschoner feiern sie auf Mac jedoch ihre Premiere.

Der große Hingucker werden im Herbst wohl die neuen Widgets sein, die sich mit Sonoma auf dem Desktop anpinnen lassen. Praktisch: Auf dem Schreibtisch abgelegte Files werden von den Widgets nicht verdeckt, sondern auf die Seite geschoben. Öffnen sich Fenster im Vordergrund, werden die Widgets transparent, um auch optisch in den Hintergrund zu treten.

Man kann Widgets auch bearbeiten und im dazugehörigen Menü unterschiedliche Größen auswählen, etwa beim Wetter oder dem Akkustand der verbundenen Apple-Geräte. Das kennt man in ähnlicher Form schon von iOS und iPadOS, aber genau diese Angleichung sucht der US-Konzern offenbar. Neu sind Widgets wie jenes von Safari, wo man etwa schnell auf die eigene Leseliste zugreifen kann.

Spannend, dass man in dieser Liste auch Apps sieht, die es eigentlich nicht für den Mac gibt – IMDB etwa, Instagram oder auch Tiktok. Das ist so erklärbar, dass man, wenn das eigene iPhone in der Nähe oder im selben WLAN wie der Mac ist, diese Apps jetzt ebenfalls wie ein Widget auf den Schreibtisch ziehen kann, falls man das möchte.

Präsentationen können mit diversen neuen Features lebendiger gestaltet werden. Apple

Ein breites Lächeln

Bei den Einstellungen der Webcam finden sich künftig ebenfalls neue Features. Egal ob Facetime, Zoom oder Webex, man kann hier sehr unkompliziert den Porträt- oder Studiolichteffekt stufenlos feinjustieren. Neu sind Reaktionen, die etwa ein Feuerwerk starten oder Herzchen durch die Luft fliegen lassen. Ausgelöst werden diese via Tastendruck oder auch mit einfacher Handgeste.

Für Teammeetings sicher auch praktisch ist, dass man sich selbst in einer kleinen Blase in eine Präsentation setzen kann, damit die Zuseher groß die Informationen sehen, gleichzeitig aber auch das Gesicht des Vortragenden. Umgekehrt funktioniert es genauso, dass man also eine Präsentation etwas kleiner hinter sich darstellt. So sollen Vorträge dynamischer gestaltet werden können.

Passwortsharing und Profile

Viele Menschen nutzen mittlerweile ihre Arbeitsgeräte sowohl privat als auch für Beruf oder Studium. Um hier trotzdem eine einigermaßen scharfe Trennung zu ermöglichen, können in Safari künftig mehrere Profile angelegt werden. Jedes Profil hat eine eigene Startseite, Erweiterungen und eine History. Die Profile können sich auf Wunsch über alle benutzten Apple-Geräte synchronisieren.

Web-Apps werden im neuen Safari nativ unterstützt, das heißt, möchte man aus einer Website eine Web-App machen, dann kann man das einfach mit zwei simplen Tastendrücken machen. Die Website ist dann wie eine App im Dock abgelegt. Natürlich läuft sie weiterhin in Safari, vom Browser hört oder sieht man allerdings in dieser Ansicht nichts.

Ebenfalls möglich werden soll Passwortsharing. Wenn man etwa gemeinsam mit Familienmitgliedern Passwörter in Apps nutzt und eine Person das Passwort ändert, wird das künftig bei allen anderen ebenfalls geändert.

Auch Gamer werden verstärkt in den Fokus gerückt. Apple

Mac und Games

Der Mac war noch nie das beste Zuhause für Computerspieler, aber Apple arbeitet daran, dies zu ändern. Neben einigen Ankündigungen bekannter Games, etwa "Death Stranding", "Resident Evil Village" oder "No Man's Sky", verspricht der US-Konzern mit dem neuen Game-Mode, dass die Portierung von Spielen auf Mac künftig wesentlich einfacher sein soll. Sowohl Grafikprozessor als auch CPU sollen sich künftig besser auf Videospiele einstellen können, und auch die Latenz von Zusatzhardware wie Bluetooth-Kopfhörern oder Controllern soll verringert werden.

Und vieles mehr

Über 50 Verbesserungen verspricht Apple mit Sonoma. Darunter auch Mails, die passende Konversationen vor einer bevorstehenden Reise nach oben reihen sollen, und in der Erinnerungs-App werden Lebensmittel oder ähnliche Dinge künftig ohne menschliches Zutun kategorisiert. In der Foto-Anwendung soll einfacher nach Tieren gesucht werden, wie das jetzt schon mit menschlichen Gesichtern sehr gut funktioniert, und dann wäre da noch Personal Voice. Mithilfe der App lernt der Mac die Stimme des Nutzers beziehungsweise der Nutzerin besser kennen. Life-Speech-Inhalte werden dank dieses neuen Features dann nicht mehr von einer generischen, sondern von der eigenen Stimme vorgelesen. (red, 22.6.2023)