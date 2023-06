Liebe Leserin, lieber Leser,

Welche neuen KI-Tools sind erschienen, die mir das Leben und Arbeiten erleichtern? Welche Chancen und Gefahren entstehen durch diese neue Technologie? Wie soll KI reguliert werden? Diese und andere Fragen wollen wir künftig in einem neuen Newsletter beantworten, der schon am Samstag an den Start geht.

Doch nun zu den anderen News: Ein Forscher hat einen Modus in Tesla-Autos entdeckt, bei dem die Überwachung des Autopiloten deaktiviert wird. Sie soll "Elon Mode" heißen. Und laut Eric Demuth, dem CEO von Bitpanda, wird wohl bald jeder seine eigene Finanz-KI haben.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

"Elon Mode" soll Fahrerüberwachung des Autopiloten von Tesla deaktivieren

Bald hat jeder seine eigene Finanz-KI, die bei Investitionen hilft

DER STANDARD startet Newsletter über künstliche Intelligenz

EU-Staaten: Airlines sollen mehr Fluggastdaten mit Staaten teilen

Wie OpenAI die KI-Regulierung der EU verwässert hat

Microsoft erteilt VR-Gaming eine klare Absage

US-Armee und Nato nutzen Kryptografiehardware von fragwürdiger Firma aus China