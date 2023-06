Donika Gërvalla-Schwarz (51) wuchs in Prishtina auf und floh 1980 mit ihrem regimekritischen Vater Jusuf Gërvalla nach Deutschland. Nachdem ihr Vater 1982 in Deutschland ermordet worden war, zog die Familie nach Tirana. Gërvalla studierte Musik und Jus und war lange Zeit Mitglied der bürgerlichen Partei LDK. Bei den Wahlen 2021 trat sie in einer Liste mit der Lëvizja Vetëvendosje an. Seit März 2021 ist sie Außenministerin.