Karl Doemens aus Washington

Eigentlich wollte Joe Biden über die Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz sprechen. Doch bei einem Auftritt des Präsidenten am Dienstag in San Francisco interessierte die Reporter vor allem eines: sein Sohn Hunter. Ob er mit dem 53-Jährigen gesprochen habe, wollten sie wissen. "Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn", antwortete der Präsident lächelnd.

Das war – wenige Stunden nachdem sich Hunter Biden zweier Steuerdelikte und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz schuldig bekannt hatte – eine ungewöhnliche Antwort. Aber sie war typisch für den irischstämmigen Katholiken, dem trotz schwerer Schicksalsschläge die Familie stets das Wichtigste ist. Mit seiner jahrelangen Alkohol- und Drogensucht war Hunter stets das Sorgenkind des Biden-Clans. Der Deal, den seine Anwälte nun mit einem Staatsanwalt in Delaware erreicht haben, könnte die juristischen Probleme des Sohnes beenden. Der politische Ärger für Joe Biden aber scheint nun eher größer zu werden.

"Nichts als ein Knöllchen"

"Wow! Der korrupte Biden-Justizminister hat hunderte Jahre von Strafschuld abgeräumt und Hunter Biden nichts als ein Knöllchen verpasst", wütete Ex-Präsident Donald Trump: "Unser System ist kaputt." Seine empörte Reaktion findet breiten Widerhall bei den Republikanern, die Hunter Biden nun in den Mittelpunkt mehrerer Untersuchungen des Kongresses rücken wollen. Spätestens seit Trumps legendärem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im September 2019, bei dem der damalige US-Präsident seinen Amtskollegen zu einer Untersuchung der Geschäfte von Hunter Biden nötigen wollte und dafür ein Impeachment-Verfahren kassierte, ist der Yale-Absolvent zur Hassfigur der US-Rechten geworden.

Ein Prozess und eine Haftstrafe bleiben Hunter Biden wohl erspart. Das politische Echo dürfte seinen Vater, US-Präsident Joe Biden, allerdings noch eine Weile belasten. Nicholas Kamm / AFP

Bereits seit 2018 hat der von Trump eingesetzte Staatsanwalt David Weiss die wirtschaftlichen Aktivitäten Hunter Bidens unter die Lupe genommen. Im Laufe der Zeit verengte sich das Verfahren auf zwei Punkte: Nach Erkenntnissen des Ermittlers hat der Biden-Sohn in den Jahren 2017 und 2018 mehr als 1,5 Millionen Dollar verdient, aber zunächst keine Steuern bezahlt. Die ausstehenden Abgaben von jeweils 100.000 Dollar hat er inzwischen an den Fiskus überwiesen. Außerdem soll er 2018 beim Kauf einer Schusswaffe seine damalige Drogensucht verschwiegen haben, die den Erwerb verboten hätte.

Wegen dieser Vergehen ist der 53-Jährige nun in Delaware angeklagt worden. Ein Prozess und eine Haftstrafe bleiben ihm aber wohl erspart, nachdem er sich schuldig bekannt hat. Für das Steuervergehen dürfte er mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Die Übereinkunft zum Waffenvergehen ist an die Bedingung geknüpft, dass er zwei Jahre drogenfrei bleibt. Außerdem darf er nie wieder eine Waffe besitzen.

Laut Experten sind solche Deals bei Ersttätern in den USA nicht unüblich. Führende Republikaner stellen das anders dar. Die fast zeitgleiche Anklage ihres Idols Trump, dem in der Dokumentenaffäre eine langjährige Haftstrafe droht, bietet aus ihrer Sicht die Chance für eine Kampagne gegen das "Zwei-Klassen-System": "Wenn man der Sohn des Präsidenten ist, bekommt man einen Freundschaftsdeal", empörte sich Kevin McCarthy, Sprecher des Repräsentantenhauses. James Comer, Vorsitzender des dortigen Kontrollausschusses, kündigte an, sein Gremium werde mit voller Kraft wegen angeblicher Korruptionszahlungen der Ukraine und Chinas an Hunter und auch Joe Biden ermitteln.

Vorwürfe ohne Belege

Für solche Vergehen oder gar eine Verwicklung des Präsidenten gibt es keinerlei Belege. Allerdings hat sich Sohn Hunter während Joe Bidens Zeit als Vizepräsident in einem fragwürdigen Bereich bewegt und mit seinem prominenten Namen in China und in der Ukraine viele Millionen Dollar verdient. Neben seiner jahrelangen Alkoholsucht war Hunter nach dem Krebstod seines älteren Bruders Beau 2015 von Kokain abhängig geworden.

Inzwischen ist Hunter Biden abstinent. Er hat eine neue Familie gegründet und in einem Buch seine Sucht aufgearbeitet. "Ich liebe meinen Sohn. Er hat seine Abhängigkeit besiegt. Er hat darüber geschrieben", sagte Joe Biden voriges Jahr in einem Interview. "Ich sehe nichts in Bezug auf meinen Sohn, das mich oder die Vereinigten Staaten tangieren würde." (Karl Doemens aus Washington, 21.6.2023)