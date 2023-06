Die Suche nach dem im Atlantik vermissten Tauchboot Titan nimmt an Dramatik zu. Schließlich beginnt sich das Zeitfenster zu schließen, in dem eine Rettung für die fünf Titan-Passagiere möglich ist. Zwar sollten die Sauerstoffvorräte für insgesamt 96 Stunden ausreichen, doch dies gilt nur für Idealbedingungen, die in einem winzigen Tauchboot in Seenot für die Insassen sicherlich nicht vorherrschen.

So wird von den Behörden damit gerechnet, dass die Atemluft nur noch bis etwa Donnerstagmittag reichen könnte. Wenn die Titan bis dahin nicht lokalisiert und gegebenenfalls gehoben werden kann, besteht für die Menschen an Bord keine Hoffnung mehr.

Die Titan ist seit Sonntag verschollen. Das Zeitfenster für eine Rettung der fünfköpfigen Besatzung schließt sich am Donnerstag. OceanGate Expeditions / AFP

Die Titan, ein Tauchboot des US-Unternehmens Oceangate, war am Sonntag zu einem für acht Stunden geplanten Tauchgang zum Wrack der RMS Titanic aufgebrochen, das südöstlich der Küste Neufundlands in 3.800 Meter Tiefe liegt. Kurz vor der Ankunft an der Liegestelle des Wracks riss der Kontakt zum Mutterschiff MV Polar Prince jedoch ab. Seither wird das Tauchboot gesucht. Am Mittwoch wurde von den Suchmannschaften gemeldet, dass mithilfe von aus einem kanadischen Überwachungsflugzeug abgeworfenen Sonarsonden Klopfgeräusche geortet wurden. Dies nährte die Hoffnung, dass die fünf Männer an Bord der Titan – Oceangate-Gründer Stockton Rush, der französische Titanic-Experte Paul-Henry Nargeolet, der britische Milliardär Hamish Harding und der pakistanische Unternehmer Shahzada Dawood mit seinem Sohn Suleman – noch am Leben sind.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag in Boston sagte ein hoher Vertreter der US Coast Guard, man habe keine Ahnung, woher die Klopfgeräusche kommen. Die Suche werde mit hohem Aufwand fortgesetzt, hieß es.

Fadoss soll Titan heben

An der Suche beteiligt sind neben Flugzeugen auch mehrere Schiffe, darunter die kanadische HMCS Glace Bay, die auch eine für Opfer von Tauchunfällen geeignete Dekompressionskammer und medizinisches Personal an Bord hat. Die US-Marine wiederum setzt im Suchareal ein Schiff ein, das mit einem Tiefseebergungssystem ausgestattet ist. Fadoss – die Abkürzung für "Flyaway Deep Ocean Salvage System" – ist der Navy zufolge ein "mobiles Hebesystem, das eine Tiefsee-Hebekapazität von bis zu 27 Tonnen für die Bergung großer, sperriger und schwerer versunkener Objekte wie Flugzeuge oder kleine Schiffe bietet". Frankreich hat die Atalante des Marineinstituts Ifremer entsandt, für das auch Nargeolet wissenschaftlich tätig ist. An Bord ist der ferngelenkte Tauchroboter Victor 6000, der bis zu sechs Kilometer tief tauchen kann.

Schon im Jahr 2018 hatten Experten der Marine Technology Society (MTS) in einem Brief an Rush vor den technischen Mängeln des experimentellen Tauchboots Titan gewarnt. Die MTS ist eine Fachgesellschaft für Marineingenieure und -technologen mit dem Ziel, das Bewusstsein für marine Technik und deren Weiterentwicklung zu fördern. Der experimentelle Ansatz von Oceangate könnte zu negativen Folgen führen, die von kleineren bis zu katastrophalen Auswirkungen reichen könnten, heißt es in dem Brief.

Schon bei vergangenen Tauchfahrten soll es massive Sicherheitsprobleme gegeben haben. Im Jahr 2021 war der deutsche Unternehmer Arthur Loibl zur Titanic getaucht – ebenfalls mit an Bord: Rush und Nargeolet. Loibl wird in Medien zitiert, dass er sich aufgrund der Berichte über das Verschwinden der Titan schlecht fühle: "Ich hatte ein wahnsinniges Glück damals." Er berichtet von gravierenden technischen Problemen bei dem Tauchgang: Die Elektrik funktionierte nicht, weswegen erst mit einer Verspätung von fünf Stunden Richtung Titanic gestartet wurde. Dann brach die Befestigung eines Stabilisierungsrohres, das mit Kabelbindern neu befestigt wurde.

Der US-Drehbuchautor Mike Reiss, der unter anderem Episoden der Serie Simpsons verfasst hat, war im Vorjahr bei der Titanic. Er berichtet von Orientierungsproblemen nach Ausfall des Kompasses. Auch der Kontakt zum Mutterschiff sei ausgefallen: "Die Möglichkeit einer Katastrophe und des Todes hängt einfach über dir."

Wegen Bedenken gefeuert

Auch innerbetrieblich soll es bei Oceangate Sicherheitsbedenken gegeben haben. Der für den Schiffsbetrieb zuständige Unternehmenschef David Lochridge warnte in einem Bericht, dass weitere Tests für den Betrieb der Titan nötig seien. Im Jahr 2018 wurde er von Oceangate wegen der Verletzung von Firmengeheimnissen verklagt. Lochridge wiederum klagte gegen Oceangate, dass er aufgrund seiner "kritischen Sicherheitsbedenken wegen des experimentellen und ungeprüften Designs der Titan" gefeuert wurde.

Selbst wenn der Titan-Besatzung aus eigener Kraft der Aufstieg zur Wasseroberfläche möglich wäre, können die Passagiere die Kabine nicht verlassen – die Luke wird von außen verschlossen und ist von innen nicht zu öffnen.

Ein Ausstieg aus dem Boot wäre in größeren Wassertiefen wiederum ohnehin undenkbar: Der Wasserdruck steigt alle zehn Meter um ein Bar, in der Tiefe des Titanic-Wracks bedeutet das also einen 380-fachen Atmosphärendruck. Eine Schleuse, die einen Umstieg in ein anderes U-Boot oder in geringeren Tiefen einen immer noch höchst riskanten Ausstieg ermöglichen würde, ist nicht vorhanden. Die Titan, in der ein normaler Druck wie an der Meeresoberfläche herrscht, muss also als Ganzes gehoben werden, bevor die Besatzung befreit werden kann. (Michael Vosatka, 21.6.2023)

Mitarbeit: Reinhard Kleindl