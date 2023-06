Österreich ist eine Insel. Zumindest auf der Landkarte. Ringsum sind alle Länder dunkel eingefärbt. In der Mitte aber ragt die kleine Alpenrepublik als in weiß gehaltener Solitär heraus. Dieses Bild sieht, wer eine politische Europakarte zur Hand nimmt, die den Status der EU-Staaten nach einem ganz bestimmten Kriterium ausweist. Nach einem nämlich, das seit Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine noch entscheidender geworden ist als schon zuvor: der Zugehörigkeit zu einem Militärbündnis.

Denn unter den 27 EU-Mitgliedern wird Österreich demnächst als eines von nur noch vier nicht Teil der Nato sein. Zumindest, wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sein Veto gegen Schwedens bereits auf Schiene gebrachten Beitritt aufgibt. Im dann verbleibenden neutralen EU-Quartett ist Österreich – auch das soll gelegentlich vorkommen – das größte Land. Zypern wie Irland sind deutlich kleiner. In Malta leben mit gut 500.000 Menschen gar weniger als in den meisten europäischen Hauptstädten.

"Migrationsmanagement" im Fokus

Den mächtigsten Verbündeten hat sich Verteidigungsministerin für ihre jüngste Reise also nicht ausgesucht. Aber so groß ist die Auswahl ja schließlich nicht. Und so besuchte Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstag ihren Amtskollegen Byron Camilleri auf Malta, um mit ihm über das zu sprechen, was die beiden ungleichen EU-Staaten verbindet: ihre Neutralität.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner traf ihren maltesischen Amtskollegen Byron Camilleri. Flüchtlinge und Migration waren bei den Gesprächen zentral. HBF/Carina Karlovits

Wohl auch, weil der ÖVP neben der in der Bevölkerung so populären "immerwährenden Neutralität" das Thema Migration ebenfalls gut ins Konzept passt, nützte die Ministerin den eintägigen Kurztrip auch gleich, um der EU-Asylagentur und dem International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) einen Besuch abzustatten. Die von Österreich und der Schweiz gegründete Organisation mit Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVP) an der Spitze steht seit längerem unter Kritik - unter anderem wegen ihrer engen Zusammenarbeit mit den Küstenwachen wenig demokratischer Staaten wie Libyen und Marokko beim "Migrationsmanagement". DER STANADARD begleitete die Reise gemeinsam mit zwei weiteren österreichischen Medien.

Kooperation bei Cyberabwehr

Gerade weil der Club der Neutralen in der EU kleiner wird, will man die Verbindungen zu Irland, Malta und Zypern künftig intensivieren, ist aus dem Verteidigungsressort zu hören. Aber was heißt das genau? Praktisch gehe es etwa darum, dass sich das neutrale Quartett vor den Ministerratstreffen in Brüssel abspreche, sagt Tanner auf STANDARD-Nachfrage in Valletta. Aktuell stehe bei den Treffen der Verteidigungsminister stets die Ukraine im Fokus. Österreich würde auf EU-Ebene aber auch regelmäßig betonen, dass man die sich verschärfenden Konflikte am Westbalkan nicht aus den Augen verlieren dürfe.

Beim Treffen mit ihrem maltesischen Amtskollegen sei vor allem besprochen worden, wo genau es in Zukunft engere Kooperationen geben könnte. Diese gebe es aktuell etwa schon bei der UNO-Mission im Libanon und der EU-Mission in Georgien, wohin beide Nationen Soldatinnen und Soldaten entsandt haben. Forcieren wolle man eine Zusammenarbeit im Bereich Cyberabwehr, zudem seien gemeinsame Übungen auch in konventionellen Verteidigungsbereichen angedacht. Ein Memorandum dazu werde laut Tanner folgen.

Vorwürfe gegen Malta

"Wir sind militärisch neutral, politisch nicht", sagt Maltas Verteidigungsminister Camilleri, ein Sozialdemokrat, im Gespräch in Valletta. Ein Satz, den man auch aus Österreich schon recht gut kennt. Und noch etwas haben die beiden Länder gemeinsam: Sie vertreten auf EU-Ebene einen strengen Kurs beim Thema Migration.

Aufgrund seiner exponierten Lage zwischen Libyen und Italien war der Inselstaat im Mittelmeer lange Zeit Anlaufstelle für überfüllte Boote mit Flüchtlingen und Migrantinnen. Die Methoden Maltas, das zu ändern, waren großteils wenig zimperlich. Nicht nur gab und gibt es zahlreiche Vorwürfe über illegale maltesische Pushbacks und die menschenunwürdige Unterbringung von Migranten. 2020 schloss Maltas Regierung auch bilaterale Abkommen mit dem nicht gerade als Menschenrechtshochburg bekannten Libyen, das seither an seiner eigenen Küste "Grenzmanagement" betreibt. Soll heißen: Auf Geheiß des EU-Landes weitgehend verhindert, dass sich Flüchtlinge und Migranten in Booten auf den Weg nach Europa machen. In Libyen drohen ihnen allerdings Folter und Misshandlungen.

"Asylwerber schützen"

In den vergangenen Jahren habe sich der Zugang zu Migration in der EU verändert, heißt es unterdessen von Vertreterinnen und Vertretern der EU-Asylagentur beim Besuch Tanners am Hauptsitz in Valletta. Lange Zeit sei Migration nämlich vor allem als Problem der Mittelmeerländer gesehen worden – und früher sei es "eine Art Stigma" für diese Staaten gewesen, um Unterstützung zu bitten. Das habe sich inzwischen geändert. Damit das europäische Asylsystem wirklich funktioniere, brauche es aber noch mehr Einsatz der EU-Staaten.

Einsatz wofür aber? Und was genau soll die aus dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen hervorgegangene Asylagentur eigentlich leisten? In der Eigenwahrnehmung der EU-Einrichtung scheint der Anspruch an sich selbst klar zu sein – zumindest, wenn es um Claims auf Plakaten geht. "Den Schutz von Geflüchteten und Asylwerbern garantieren, heute und jeden Tag", steht auf einem der Eigenwerbe-Sujets in der Eingangshalle der Agentur.

Enges Mandat

Wie geht eine Organisation, die das verspricht, mit dem vergangene Woche vor der griechischen Küste gesunkenen Schiff um? Damit, dass dabei mehre hundert Flüchtlinge und Migrantinnen ertrunken sind? Und damit, dass der schwerwiegende Verdacht im Raum steht, dass das Vorgehen der griechischen Küstenwache beim Kentern eine Rolle gespielt haben könnte?

Mit inhaltlichen oder politischen Bewertungen ist man auf Nachfrage betont zurückhaltend. Die Agentur habe ein sehr enges Mandat, das sich nur auf organisatorische Unterstützung für Asylwerberinnen und Asylwerber beziehe – für "Grenzmanagement" ist mit Frontex nämlich eine andere EU-Agentur zuständig. Nach dem Sinken des Schiffes habe man ein Team an den Unglücksort geschickt, das die Überlebenden der Tragödie bei der Registrierung und beim Stellen von Asylanträgen unterstütze. Auch Übersetzerinnen und Übersetzer seien Teil dieses Teams. (Martin Tschiderer, 21.6.2023)