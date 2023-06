Die Polizei hat einen mutmaßlichen Schlepper in Kärnten festgenommen. IMAGO/Michael Kristen

Villach - Ein 48-jähriger Mann ist der Polizei in Kärnten als Schlepper ins Netz gegangen. Laut Polizei war der Lkw des Mannes am Dienstagabend am Karawankentunnel bei der Einreise aus Slowenien kontrolliert worden. Dabei fanden die Polizisten auf der Ladefläche 24 Personen aus Bangladesch, Sri Lanka, Indien und Pakistan, die zwischen Paletten und Getränkeflaschen versteckt waren. Der 48-jährige Türke wurde festgenommen, im Führerhaus wurden noch drei rumänische Kennzeichen sichergestellt.

Laut ersten Erkenntnissen war der Schlepper von Rumänien kommend nach Slowenien gefahren, über den Karawankentunnel wollte er nach Österreich und dann weiter nach Italien. Die meisten der geschleppten Personen waren auf betrügerische Personalvermittlungsagenturen hereingefallen: Als sie von ihren Ursprungsländern über die Vereinigten Arabischen Emirate nach Rumänien reisten, hatten sie erkennen müssen, dass die bezahlte Arbeitsvermittlung nicht eingehalten wurde. Nach unterschiedlichen Aufenthaltsdauern in Rumänien hätten sie schließlich nach Italien transportiert werden sollen. (APA, 22.6.2023)