Theresa Kamp ist Rechtsanwältin in der Kanzlei Law and Beyond und auf Ehe- und Familienrecht spezialisiert.

Weitere Beiträge der Bloggerin

Mit Kind ins Ausland ziehen? Was es rechtlich zu beachten gilt

Rechtliche Fragen bei Eheschließung im Ausland

Nicht nur Eltern können ein Kontaktrecht beanspruchen