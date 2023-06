In Innsbruck geht es dieser Tage ums Geld. Politische Schwergewichte und über 2.000 Gemeindevertreterinnen und -vertreter sind zum 69. Österreichischen Gemeindetag in der Tiroler Landeshauptstadt gereist. Die Zusammenkunft steht unter dem Motto "Lokal. Regional. Europäisch" – und im Zeichen der aktuellen Verhandlungen zum Finanzausgleich.

Politische Größen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene schreiten zur Haupttagung. Der 69. Österreichische Gemeindetag begann mit einem landesüblichen Empfang. Johann Groder/APA

Im Schatten der Finanzausgleichsverhandlungen

Die Verhandlungen laufen, und es geht um viel: Die Ausgaben steigen, gleichzeitig weist die aktuelle Ertragsanteilsprognose des Finanzministeriums leicht rückläufige Ertragsanteile aus. Das höchste Gremium des Gemeindebunds, der Bundesvorstand, verabschiedete am Dienstag deshalb eine Resolution, wonach statt zwölf künftig 15 Prozent der Ertragsanteile an die Gemeinden fließen sollen. Außerdem fordert das Gremium, den Strukturfonds zur Unterstützung finanzschwacher Gemeinden auf 150 Millionen Euro anzuheben.

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl hatte sich im APA-Gespräch am Rande der Eröffnung des Gemeindetags am Mittwoch optimistisch gezeigt, dass die Verhandlungen zum Finanzausgleich heuer erfolgreich abgeschlossen werden. Dass der aktuelle Finanzausgleich mangels Einigung nur verlängert werde, glaube er "ganz sicher nicht".

Gemeindebund-Chef: "Es braucht mehr Geld"

Unter Anwesenheit von bundespolitischer Prominenz hielt er dann am Donnerstag fest: "Es braucht mehr Geld." Die Gemeinden würden die "vielen Aufgaben, die die Gemeinden übertragen bekommen", gerne übernehmen – allerdings "leben die Gemeinden von den Regeln, die die Landtage und der Nationalrat vorgeben". "Wenn der subsidiäre Staat funktionieren soll, muss man nötige Mittel zur Verfügung stellen", unterstrich Riedl.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen appellierte wiederum an die Ortschefs, auf Menschen, die von der Teuerung betroffen sind, zu achten. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einer "Zeitenwende", in der die Politik nach "neuen Lösungen suchen" müsse. Die Bundesregierung stehe jedenfalls an der Seite der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) erinnerte unterdessen daran, dass die Politik die Verantwortung habe, das Steuergeld "umzuverteilen und Infrastrukturen zu schaffen, damit ein Land wie Österreich gut funktioniert und soziale Sicherheit und Wohlstand anbieten kann". Es gelte, eine "tragfähige Lösung" zu finden.

Fokus auf Gratiskindergarten

Im Fokus der aktuell laufenden Finanzausgleichsverhandlungen steht unter anderem die Kinderbetreuung, die vielerorts in Österreich mehr als dürftig ist. Wo Kinder im Alter von vier oder fünf Jahren einen Platz bekommen und wie viel dafür bezahlt werden muss, hängt immer noch einzig und allein vom Bundesland ab. In Wien und im Burgenland sind Kindergärten etwa ganztägig gratis, die Kosten in Vorarlberg belaufen sich hingegen auf 350 Euro pro Monat (siehe Infobox).

Wie viel Eltern für einen Kindergartenplatz zahlen müssen, hängt davon ab, in welchem Bundesland sie wohnen. Florian Voggeneder

Vereinbarkeit, Gleichstellung von Männern und Frauen und Chancengerechtigkeit für Kinder: Die Gründe, die für einen massiven Ausbau und eine Vereinheitlichung der Kinderbetreuung sprechen würden, sind seit Jahren bekannt. Auch rufen sie vermehrt auch ungewöhnliche Allianzen auf den Plan: So forderten etwa Gewerkschaft, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung unlängst "einen Turbo" und einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr.

Kosten-Fleckerlteppich im Überblick Das verpflichtende Kindergartenjahr vor Antritt der Schule ist in Österreich für alle Kinder kostenlos. Die Jahre davor klaffen die Kosten je nach rot- oder schwarzgeführtem Bundesland stark auseinander. Burgenland : Die öffentlichen Kindergärten sind im Burgenland seit 2019 beitragsfrei. Nur für Essen und Materialien (etwa Bastelbeiträge) muss bezahlt werden.

Die öffentlichen Kindergärten sind im Burgenland seit 2019 beitragsfrei. Nur für Essen und Materialien (etwa Bastelbeiträge) muss bezahlt werden. Niederösterreich : Noch kostet der Kindergartenbesuch in Niederösterreich, aber Herbst 2023 soll er zumindest am Vormittag gratis werden. Der Nachmittag kostet weiterhin – anstatt 400 sollen künftig 180 Euro maximal bezahlt werden.

Noch kostet der Kindergartenbesuch in Niederösterreich, aber Herbst 2023 soll er zumindest am Vormittag gratis werden. Der Nachmittag kostet weiterhin – anstatt 400 sollen künftig 180 Euro maximal bezahlt werden. Kärnten : Kärnten ist neben Wien und dem Burgenland ab Herbst 2023 das dritte Bundesland, in dem sowohl Vor- als auch Nachmittagsbetreuung gratis wird. Hier wird ebenfalls nur mehr das Mittagessen oder der Bastelbedarf fällig.

Kärnten ist neben Wien und dem Burgenland ab Herbst 2023 das dritte Bundesland, in dem sowohl Vor- als auch Nachmittagsbetreuung gratis wird. Hier wird ebenfalls nur mehr das Mittagessen oder der Bastelbedarf fällig. Oberösterreich : Oberösterreich bietet eine kostenlose Vormittagsbetreuung an, am Nachmittag werden hingegen zwischen 46 und 119 Euro fällig – je nach Einkommen der Eltern. Die schwarz-blaue Landesregierung führte die Nachmittagsgebühren 2018 wieder ein.

Oberösterreich bietet eine kostenlose Vormittagsbetreuung an, am Nachmittag werden hingegen zwischen 46 und 119 Euro fällig – je nach Einkommen der Eltern. Die schwarz-blaue Landesregierung führte die Nachmittagsgebühren 2018 wieder ein. Salzburg : Es schien wie ein Wahlzuckerl, das dann doch noch vor der Salzburgwahl am 1. April 2023 eingelöst wurde: Die Gratis-Halbtagesbetreuung für Kinder von drei bis sechs Jahren. Der Nachmittag kostet allerdings immer noch.

Es schien wie ein Wahlzuckerl, das dann doch noch vor der Salzburgwahl am 1. April 2023 eingelöst wurde: Die Gratis-Halbtagesbetreuung für Kinder von drei bis sechs Jahren. Der Nachmittag kostet allerdings immer noch. Steiermark : Auch in der Steiermark müssen Eltern zahlen – am Vormittag und Nachmittag. Familien mit geringem Einkommen sind von den Gebühren befreit, ab 1.830 Euro netto gibt es gestaffelte Beiträge. Ohne gestaffelte Förderung werden am Vormittag 126,33 Euro fällig, jede Nachmittagsstunde kostet 202,11 Euro.

Auch in der Steiermark müssen Eltern zahlen – am Vormittag und Nachmittag. Familien mit geringem Einkommen sind von den Gebühren befreit, ab 1.830 Euro netto gibt es gestaffelte Beiträge. Ohne gestaffelte Förderung werden am Vormittag 126,33 Euro fällig, jede Nachmittagsstunde kostet 202,11 Euro. Tirol : Der Vormittagsbesuch ist in Tirol kostenlos. Das gilt für 20 Stunden die Woche und zehn Monate im Jahr. Für alles, was darüber hinausgeht – sei es Nachmittags- oder Ferienbetreuung – muss gesondert bezahlt werden.

Der Vormittagsbesuch ist in Tirol kostenlos. Das gilt für 20 Stunden die Woche und zehn Monate im Jahr. Für alles, was darüber hinausgeht – sei es Nachmittags- oder Ferienbetreuung – muss gesondert bezahlt werden. Vorarlberg : Auch Vorarlberg bittet Eltern zur Kasse – am Vormittag und am Nachmittag. Kostenlose Kinderbetreuung sei nicht finanzierbar, sagte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vor kurzem. Je nach Einkommen müssen Eltern unterschiedlich viel zahlen.

Auch Vorarlberg bittet Eltern zur Kasse – am Vormittag und am Nachmittag. Kostenlose Kinderbetreuung sei nicht finanzierbar, sagte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vor kurzem. Je nach Einkommen müssen Eltern unterschiedlich viel zahlen. Wien: Finanzierbar ist die Gratis-Kinderbetreuung in Wien und das seit 2008. Die Bundeshauptstadt war also das erste Bundesland, das diesen eingeführt hat. Die Kosten für das Essen pro Monat beläuft sich auf 72,33 Euro.

Gemeindebund-Chef hält davon nichts

Einem solchen Rechtsanspruch lehnte Gemeindebund-Präsident Riedl in "Tirol live", dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung, vehement ab. Er halte die Diskussion über einen Rechtsanspruch "um viele Jahre zu früh", sagte der Gemeindebund-Präsident. Es fehle nicht nur an Geld, sondern auch an Personal. Ferner würde ein Rechtsanspruch die Betreuung der Kinder teurer machen, glaubt Riedl. Das Angebot an Betreuung sei in den letzten Jahren außerdem um 50 Prozent erweitert worden.

Auch beim Gratiskindergarten hielt Riedl im Ö1-Morgenjournal dagegen: Österreich schütte bereits mit Familienbeihilfe, Familienbonus und Kinderbetreuungsgeld "Milliarden an die Eltern" aus. Gleichzeitig komme aber immer öfter die Debatte auf, dass die "Sachleistung" gratis sein müsse, zeigt sich Riedl verärgert.

Ausweitung "dringend notwendig"

Was für Wifo-Expertin Margit Schratzenstaller mit Blick auf den demografischen Wandel, den Fachkräftemangel und die Integration außer Frage steht: die Ausweitung der Betreuungseinrichtungen. Diese sei dringend notwendig. Dabei sei eine gewisse Kostenbeteiligung der Eltern über Gebühren durchaus zu rechtfertigen, "vor allem für höhere Einkommen", sagt die Expertin im STANDARD-Gespräch.

Andererseits sei in Österreich der Kindergartenbesuch von Kindern aus Haushalten mit geringeren Einkommen unterdurchschnittlich. "Hier müssen die Gebühren sozial gestaffelt werden, um die unteren Einkommen vom Besuch nicht abzuschrecken", sagt Schratzenstaller. Ein zweites kostenfreies Kindergartenjahr empfindet sie jedenfalls als diskussionswürdig.

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (rechts) trifft auf den Präsidenten des Österreichischen Gemeindebunds, Alfred Riedl (beide ÖVP). Johann Groder/APA

Was die Finanzausgleichsverhandlungen letztlich bringen, wird sich zeigen. In der ersten Verhandlungsphase im Jänner und Februar wurden vor allem die grundlegenden Forderungspapiere ausgetauscht. Seither tagen im Zwei-Wochen-Rhythmus drei Arbeitsgruppen, zu Kernthemen, Gesundheit und Pflege. Im Juni sollten die Verhandlungen auf Expertenebene weitgehend abgeschlossen sein, heißt es vonseiten des Gemeindebunds. (Elisa Tomaselli, Maria Retter, 22.6.2023)