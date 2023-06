Es beginnt bei Sandra Maischberger (ARD) immer nett und fröhlich mit der Begrüßung "meines tollen Publikums", das dann auch begeistert klatscht. Eine Dreierrunde diskutiert zum Aufwärmen das zentrale Thema des Abends, das hernach in einem Disput zwischen zwei Kontrahenten vertieft wird. Der ORF hat so etwas leider nicht.

Diesmal ist die AfD Thema, jene Rechtspartei, die in Umfragen in Deutschland wieder so gut dasteht, dass sich weiträumig Angst ausbreitet. Deren Fraktionsvorsitzender Tino Chrupalla sitzt dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr gegenüber, der dem AfD-Mann und seiner Partei vorwirft, im Bundestag viel Quatsch zu fordern und den Parlamentarismus lächerlich zu machen.

Tino Chrupalla (links) und Christian Dürr diskutierten bei "Maischerger". Screenshot: Das Erste

Chrupalla ist eine Redemaschine. Maischberger hat es schwer einzugreifen. Die Frage, ob er dafür ist, russisches Gas wieder nach Deutschland fließen zu lassen, dringt aber durch. "Absolut!", jubelt Chrupalla, günstiges Gas wäre ein Standortvorteil für Deutschland! Ihm sei offenbar egal, dass ein Angriffskrieg Russlands stattfindet, wirft ihm Dürr vor, er wirke wie "Putins Vorposten", sagt der FDP-Mann, worauf Chrupalla lacht. Empfindet er das als Kompliment?

Maischberger unterbricht den Disput. Sie zeigt ein AfD-Mitglied, das in einer russischen TV-Show auftrat, in der ein Russe vorschlug, Berlin und Dresden zu bombardieren. Da wird Chrupalla leise. Nein, in diese Art von Sendung wäre er nicht gegangen. Sehr wohl solle man sich aber, zwecks Kriegsbeendigung, mit Putin an einen Tisch setzen, Waffenlieferungen hätten der Ukraine nichts genutzt. Täter und Opfer bitte nicht verwechseln, mahnt Dürr zu Recht, aber die Stimmung ist längst im Keller. (Ljubiša Tošić, 22.6.2023)