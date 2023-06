Die Erhöhung in der Schweiz um 0,25 Prozentpunkte ist der fünfte Zinsschritt in Folge. In Norwegen wurde um 0,5 Prozentpunkte erhöht

Vor einem Jahr hatte die Schweizerische Nationalbank die Zinsschraube mit einem Schritt um einen halben Prozentpunkt erstmals seit 15 Jahren wieder etwas angezogen. IMAGO/Future Image/Robert Schmiegelt

Bern/Zürich/Oslo – Die Schweizerische Nationalbank (SNB) erhöht wegen des ihrer Einschätzung nach hartnäckigen Inflationsdrucks erneut die Zinsen – allerdings weniger stark als zuletzt. Und sie stellt eine weitere geldpolitische Straffung bei Bedarf in Aussicht. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent angehoben, teilte die SNB am Donnerstag mit. "Damit wirkt sie dem mittelfristig abermals gestiegenen Inflationsdruck entgegen", erklärte die SNB. "Es ist nicht auszuschließen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten."

Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, sei die Nationalbank zudem weiterhin bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu sein. Im gegenwärtigen Umfeld stünden dabei Devisenverkäufe im Vordergrund, heißt es unverändert zu früheren Aussagen.

Fünfter Zinsschritt in Folge

Die Erhöhung ist der fünfte Zinsschritt in Folge. Genau vor einem Jahr hatte die SNB die Zinsschraube mit einem Schritt um einen halben Prozentpunkt erstmals seit 15 Jahren wieder etwas angezogen, danach folgten bis im vergangenen März drei weitere Zinsschritte.

Auch wenn die Inflation seit Februar deutlich zurückgekommen ist, auf zuletzt 2,2 Prozent im Mai, liegt sie damit weiterhin über der von der SNB angepeilten Bandbreite von null bis zwei Prozent. Eine weitere Zinserhöhung war denn auch bei professionellen Beobachterinnen und Beobachtern fast unisono erwartet worden. Im Ausland haben die wichtigsten Notenbanken zuletzt unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Während die US-Notenbank Fed letzte Woche zumindest vorübergehend eine Pause eingelegt hat, hat die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen um weitere 0,25 Prozent erhöht.

Norwegen hebt Leitzins kräftig an

Norwegens Notenbank schraubt angesichts der hartnäckig hohen Inflation kräftig an der Zinsschraube. Die Währungshüter in Oslo hoben den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag überraschend deutlich um 0,5 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent an. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Zugleich signalisierte die Notenbank, dass es im August mit den Zinsen weiter nach oben gehen könnte.

"Wenn wir den Leitzins nicht erhöhen, könnten Preise und Löhne weiterhin schnell steigen und sich die Inflation verfestigen", warnte Notenbankchefin Ida Wolden Bache. Die Zentralbank prognostizierte, dass der Leitzins im Herbst auf 4,25 Prozent steigen könnte.

Kerninflation

Insbesondere die Kerninflation, bei der Energiepreise und Steuern ausgeklammert werden, bereitet der Notenbank Sorgen. Sie stieg im Mai um 6,7 Prozent – ein Rekordwert. Im April lag sie noch bei 6,3 Prozent. Die Zentralbank strebt langfristig eine Kerninflation von 2,0 Prozent an.

Der norwegische Leitzins liegt nunmehr höher als in der Eurozone. Die EZB hatte jüngst die achte Zinserhöhung in Folge vollzogen. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt seither bei 3,5 Prozent – das höchste Niveau seit 22 Jahren. (APA, red, 22.6.2023)