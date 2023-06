Auf der Nintendo Direct am Mittwoch kündigte der japanische Konzern mehr als ein Dutzend neuer und alter Videospiele an

Das Netz war schnell voll mit Vergleichen mit Benjamin Blümchen, als sich Mario erstmals in einen Elefanten verwandelte. Nintendo

"Super Mario Bros. Wonder" wird ein neues 2D-Mario, bei dem sich der Videospielheld unter anderem in einen Elefanten verwandeln kann. Prinzessin Peach bekommt 2024 endlich ein eigenes Abenteuer, und mit einer überarbeiteten Version des Klassikers "Super Mario RPG" kochte das Fanherz bei der am Mittwoch stattgefundenen Nintendo Direct förmlich über.

Tolle Neuankündigungen

Mit "Super Mario Bros. Wonder" überraschte Nintendo. Das neue 2D-"Mario" wurde in einem kurzen Trailer gezeigt, der unter anderem lebendige Röhren, Mario als Elefanten und zahlreiche andere, spielbare Charaktere, darunter etwa Luigi, Toad oder Prinzessin Peach, zeigte. Das wunderbar bunte Jump 'n' Run scheint, wie für "Mario"-Spiele typisch, etliche neue Ideen im Gepäck zu haben, weshalb der noch in diesem Jahr stattfindende Release sicher viele Menschen freuen wird. Bereits am 20. Oktober 2023 wird das Spiel für Nintendo Switch erscheinen.

"Super Mario RPG" erschien vor sehr, sehr langer Zeit ausschließlich in Japan und Nordamerika für das Super NES. Am 17. November erscheint weltweit eine überarbeitete Version des Spiels, in dem man in rundenbasierten Kämpfen bekannte Feinde außer Gefecht setzen muss. Ebenfalls eine Neuauflage erhält "Luigi's Mansion 2", das ursprünglich für den Nintendo 3DS erschienen ist. Das Spiel, dessen dritter Teil bereits für die Switch erhältlich ist, wird 2024 ebenfalls für die Switch erscheinen.

Ein gänzlich neues Spiel soll Prinzessin Peach nächstes Jahr erhalten. Ein kurzer Trailer ließ in das Jump 'n' Run blicken, Details will Nintendo allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

"Vampire Survivors" erscheint bereits im Sommer für die Switch, dann auch mit einem Koop-Modus. poncle

"Metal Gear" und "Vampire Survivors"

Vor allem die Dichte an Spielen, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen, überraschte an diesem Abend. Das bereits angekündigte und bei der Nintendo Direct ausführlich gezeigte Wuselspiel "Pikmin 4" ist für den japanischen Konzern der Hoffnungsträger für den Sommer. Erscheinen wird das Spiel am 21. Juli, ab dem 29. Juni darf eine Demoversion im Shop geladen werden. Dort finden sich auch ab sofort die ersten beiden Teile des Franchise.

Am 6. Oktober erscheint ein neues Abenteuer von "Meisterdetektiv Pikachu" und am 3. November die neue Minigame-Sammlung "Warioware: Move it!". Von anderen Herstellern wurden überraschend alte Klassiker wie die "Batman"-Trilogie von Rocksteady und eine "Metal Gear Solid"-Kollektion von Konami angekündigt, die beide noch im Herbst erscheinen sollen.

Endlich kommt auch der Vorjahreshit "Vampire Survivors" (17. August) für Switch, und das sogar mit einem Couch-Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Auch das kürzlich angekündigte "Sonic Superstars" wird noch in diesem Jahr für die Nintendo-Konsole erscheinen. Weitere Ankündigungen waren ein neues "Dragon Quest" (1. Dezember), eine Switch-Umsetzung des zweiten Teils von "Star Ocean" (2. November) und "Persona Tactica" (17. November).

Starkes Jahr

Wer also geglaubt hat, nach "Zelda" war es das mit Nintendo in diesem Jahr, der hat sich geirrt. Egal ob Neuauflagen, Neuankündigungen oder Umsetzungen, Nintendo lieferte an diesem Abend tatsächlich für jeden Geschmack etwas ab. Vor allem das neue 2D-"Mario" könnte noch ein überraschender Kandidat für das Spiel des Jahres werden.

Übersicht

"Hotwheels Unleashed 2: Turbo Charged" (13.7.)

"Maniac Mechanics" (13.7.)

"Pikmin 4" (21.7., Demo ab 29.6.)

"Vampire Survivors" (PC-Adaption, 17.8.)

"Fae Farm" (8.9.)

"Gloomhaven" (Tabletop-Adaption, 18.9.)

"Silent Hope" (3.10.)

"Detective Pikachu Returns" (3DS-Remake?, 6.10.)

"Super Mario Bros. Wonder" (20.10.)

"Metal Gear Solid Master Collection" (24.10.)

"Just Dance 2024" (24.10.)

"Headbangers Rhythm Royale" (31.10.)

"Star Ocean: The Second Story R" (2.11.)

"Warioware Move it" (3.11.)

"Super Mario RPG" (SNES-Remake, 17.11.)

"Persona 5 Tactica" (17.11.)

"Arkham Trilogy" (Herbst)

"Sonic Superstars" (Herbst)

"Dragon Quest Monsters: The Dark Prince" (1.12.)

"Myth Force" (noch 2023)

"Palia" (Winter)

"Penny's Big Breakaway" (Anfang 2024)

"Luigi's Mansion 2" (3DS-Remake, 2024)

Neues Princess-Peach-Game (2024)

Erweiterungen

"Mario Kart 8 Deluxe" (eine neue Strecke + drei Fahrer, Sommer)

"Pokémon Scarlet/Violet: The Hidden Treasure of Area Zero" (zwei Teile, Herbst + Winter)

(aam, 22.6.2023)