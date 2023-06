Susanne Schnabl führt im Parlament durch die ORF-"Sommergespräche" 2023. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Wien – Susanne Schnabl führt dieses Jahr durch die ORF-"Sommergespräche", Schauplatz ist dabei erstmals das neugestaltete Parlament. Die vielfach ausgezeichnete Journalistin und "Report"-Präsentatorin ist damit nach 2016 zum zweiten Mal Gastgeberin der Sendung. Die "Sommergespräche 23" mit den Parteichefs beziehungsweise der Parteichefin der im Parlament vertretenen Fraktionen sind heuer vom 7. August bis zum 4. September, immer montags, um 21.05 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Der Fokus soll laut ORF auf ein "Gespräch" gelegt werden, so werde die Dramaturgie eine andere als bisher sein. "Dabei sollen Grundsatzfragen verhandelt, inhaltlich in die Tiefe gegangen und ebenso Raum für Dialog und für Zwischentöne sowie für Persönliches geboten werden", heißt es in einer Aussendung. (red, 22.6.2023)