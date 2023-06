Der Soziopath Rick und sein Enkel Morty: ein Duo, das durch die Dimensionen reist. Adult Swim

Einmal erscheint der Großvater nackert zum Thanksgiving-Essen, ein anderes Mal begrüßt er die Familie mit einer Beleidigung, die von einem tiefkehligen Rülpser unterbrochen wird. Solche Szenen aus der mittlerweile sechsten Staffel der Sci-Fi-Zeichentrickserie "Rick and Morty" mögen viele Menschen anekeln, für die Fans sind sie Teil jenes Gesamtpakets, das sie kennen und lieben: Mit 9,1 von zehn Punkten wird die Serie rund um den genialen Wissenschafter und misanthrophen Alkoholiker Rick und seinen verstörten Enkel Morty auf der Plattform IMDB bewertet – besser als alle zeitgenössischen Adaptionen von bekannteren Franchises wie "Star Wars" und "Star Trek".

Seine Ursprünge hat "Rick and Morty" in einer bitterbösen Parodie auf die "Zurück in die Zukunft"-Filme, in der Serie per se vermeiden die Macher bewusst das Thema Zeitreisen, um Großvater und Enkel stattdessen mit einer von Rick entwickelten Portalpistole auf fremde Planeten und durch Paralleldimensionen reisen zu lassen. Rasch stellte sich dabei heraus, dass es die Charaktere nicht nur einmal, sondern in den Multiversen unendlich oft gibt – was das hinter der Serie stehende Studio Adult Swim zur Veröffentlichung des Handyspiels "Pocket Mortys" veranlasste: einer Parodie auf das beliebte "Pokémon"-Franchise, in der Rick verschiedene Mortys sammelt und gegeneinander kämpfen lässt.

Als sei dies noch nicht Story-Futter genug, wird die Zeichentrickserie bei Netflix auch unter dem Label "dysfunktionale Familien" geführt. Kein Wunder: Nicht nur, dass Rick auf dem schmalen Pfad zwischen Genie und Soziopathie wandelt. Familienvater Jerry ist außerdem der Prototyp eines Losers, der die Eskapaden des titelgebenden Duos nur noch durch konsequenten Fatalismus aushält. Die Kinder Morty und Summer wiederum stecken mitten in der Pubertät, was genug Material für derbe Witze über Highschool-Romanzen und Masturbation bereithält.

Ist Pluto ein Planet?

Fans lieben "Rick and Morty" auf eine ähnliche Art, wie sie die popkulturelle Bedeutung von Sacha Baron Cohens Figuren ("Borat", "Brüno") einordnen. An der Oberfläche dominiert der pubertäre Fäkalhumor, es gibt provokante One-Liner und nicht selten geradezu orgienhafte Darstellungen sinnloser Comicgewalt. Doch so wie Cohen seinem Publikum durch die Enttarnung seiner Interviewpartner den Spiegel vorhält, so punktet diese Serie mit ungewöhnlichen Storytwists, popkulturellen und wissenschaftlichen Referenzen sowie in schwarzen Humor verpackter Gesellschaftskritik.

Beispiele gefällig? In einer älteren Folge ist Jerry nicht von der Überzeugung abzubringen, dass Pluto nach wie vor ein Planet sei, wofür er von der gesamten Familie ausgelacht wird – bis es ihn selbst auf den Zwergplaneten verschlägt, wo er von den Einwohnern zum Herrscher ernannt wird, weil er als einziger Weltentfremder den Plutoniern Respekt erweist. An anderer Stelle ist Tochter Summer eine ganze Folge lang bemüht, männlichen Führungskräften bei der Lösung eines Problems zu helfen, wird aber konsequent ignoriert. Schließlich klopft Mutter Beth ihr anerkennend auf die Schulter: "Du bist soeben eine Frau geworden." Autsch.

Fragen, die sich niemand zu stellen traute

Die aktuelle Staffel setzt dieses Erfolgsrezept konsequent fort. So ist Ricks Portalpistole in den ersten Episoden zwar noch beschädigt, doch das hindert das Team nicht daran, jene Fragen zu beantworten, die sich niemand wirklich zu stellen traute: Was wäre, wenn Dinosaurier nicht ausgestorben wären, sondern sich zu einer raumfahrenden Spezies entwickelt hätten? Lassen sich Prophezeiungen aus Glückskeksen noch aufhalten, selbst wenn darin Geschlechtsverkehr mit der eigenen Mutter angekündigt wird? Und gilt es noch als Masturbation, wenn man Sex mit dem eigenen Klon hat, oder ist das schon etwas anderes?

In einer Folge tritt Summer in die Stufen von "Stirb langsam", obwohl sie den Actionfilm von 1988 als Anhängerin der Generation Z niemals gesehen hat. In einer anderen wird ein vermeintlicher Antagonist in die Schranken gewiesen, worauf dieser Selbstmord begeht – was das Konzept von Gut und Böse auf den Kopf stellt. Und eine ganze Episode widmet sich auf einer Metaebene dem Konzept des Storytellings, indem Rick und Morty auf Widersacher treffen, die sich durch unsinnige Rückblenden und unerwartete Plot-Twists in die Enge treiben wollen.

Die Causa Justin Roiland

Es sind Ideen wie diese, die "Rick and Morty" auch nach fast zehn Jahren noch immer frischer wirken lassen als die x-te Serifizierung eines "Star Wars"-Sidekicks oder die Verfilmung eines drittklassigen Fantasy-Jugendromans. Noch immer versteht es das Team, die Fans durch irre Storys und unkonventionelle Ideen zuerst zum Lachen, in manchen Fällen auch zum Nachdenken zu bringen.

Und das, obwohl die Produktion der aktuellen Staffel von realen Ereignissen überschattet wurde. So war Justin Roiland, Co-Erschaffer der Serie und die Stimme beider Protagonisten, vor Gericht gestanden, die Anklage lautete auf Freiheitsberaubung und häusliche Gewalt.

Etliche Partner, darunter Adult Swim, beendeten ihre Zusammenarbeit mit Roiland, bevor es im März 2023 hieß, dass das Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt worden war. Roiland äußerte sich dazu in einem Tweet und schrieb von einer "verbitterten Ex, die mich canceln wollte". Er werde sich nun wieder um seine kreativen Projekte und die Wiederherstellung seines Rufs kümmern.

Die nächste Staffel von "Rick and Morty" dürfte Medienberichten zufolge bereits im September 2023 erscheinen, insgesamt soll es mindestens zehn Staffeln geben – alle davon ohne Co-Erschaffer Roiland. Wie dies ohne den Sprecher der beider Hauptfiguren gelingen soll, das wird auch am Ende der aktuellen Staffel noch offen gelassen. Es ist aber davon auszugehen, dass dem Team etwas einfallen wird. Und wenn man sich zur Not einfach einer Paralleldimension bedient. (Stefan Mey, 23.6.2023)