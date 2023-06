Im Kino gibt's die Origin Story zu Ti Wests Slasher "X", eine Tanztherapiestunde mit Rumba, "No Hard Feelings" mit Jennifer Lawrence und Pixars "Elemental"

Die Stille vor dem Morden: Mia Goth in Pearl Universal Pictures

Pearl

In Ti Wests Slasher X meuchelte sich die greise Farmerin Pearl noch durch ein Hobbypornofilmteam auf ihrem Hof, da sie neidisch war auf Ruhm und Jugend der Gruppe. Im Prequel präsentiert Hauptdarstellerin Mia Goth, diesmal nicht unter Alters-Make-up versteckt, eine naiv-weltfremde Pearl, die während des Ersten Weltkriegs bei ihren religiösen Eltern wohnt und für ihren Traum, ein Star zu werden, über Leichen geht. Entgegen den Genreklischees zeigt West eine diametrale Horrorfilmwelt voller bunter Farben, satter Felder und niedlicher Tierchen. Eine Überhöhung und pointierte Persiflage des Genres, das weniger auf Schockmomente als auf die volle Hingabe zu Pearls verquerer Manie setzt. (sgo) 4/5 Filmcasino Wien 23. & 25. 6.

Elemental

Gegensätze ziehen sich im neuen Pixar-Animationsfilm Elemental sprichwörtlich an, heraus kommt lauer Dampf. Das Flämmchen Ember, aus der zweiten Generation von Einwanderern stammend, scheitert an den Erwartungen, die ihr Vater an sie stellt: Das kleine Geschäft kann sie nicht übernehmen, da sie einfach zu oft explodiert. Eines Tages bricht ein Rohr, heraus kommt Wade, ein Wassermensch aus der Elite von Element City. Beide beginnen sich zu mögen, doch Embers Familie zeigt sich engstirnig, wohingegen die von Wade sich als Förderer ihrer Talente erweist. Etwas holzschnittartiger Plot, der den Witz und den Pep früherer Pixarfilme vermissen lässt. Die Animationen und die Musik machen das nur zum Teil wett. (diva) 3/5 Im Kino

No Hard Feelings

Jennifer Lawrence ist einer der sympathischeren Hollywoodstars. Nach ihrer Karriere in den Teenagerfilmen der Hunger Games und als Superheldin der X-Men wählt sie ihre Projekte sehr gezielt aus. No Hard Feelings von Gene Stupnitsky ist eine kleine und durchaus geglückte Sex-Comedy im Stil der frühen 2000er-Jahre. Maddie (Lawrence) soll im Auftrag der Eltern die graue Maus Percy (Andrew Barth Feldman) zum Mann machen. Doch so leicht lässt sich der schüchterne neunzehnjährige Nerd nicht zum Sex überreden, auch nicht von Jennifer Lawrence. Die beweist hier wieder, dass sie ihren Oscar auch für ihr perfektes komödiantisches Timing bekommen hat. Bitte mehr Komödien für JenLaw! (maw) 3/5 Im Kino

Die Rumba-Therapie

Der Komödiant Franck Dubosc ist ein moderner Cowboy. Ausgemergelte Gestalt, dezidiert unzeitgemäßer Schnurrbart und ein heftiger Schuss Wehmut in seinen Augen: So präsentiert er sich in seinem zweiten Spielfilm Die Rumba-Therapie. Er spielt den Schulbusfahrer Tony, der sich auf seine älteren Tage für das Schicksal seiner Tochter Maria zu interessieren beginnt, die er 20 Jahre lang ignoriert hat. Ein Tanzkurs soll einer vorsichtigen Annäherung dienen. Dubosc macht sich dabei ein Vergnügen daraus, kulturelle Klischees sowohl auseinanderzunehmen wie zugleich zu bestärken. Als Gratwanderung zwischen Peinlichkeit und Authentizität funktioniert das überraschend gut, bleibt aber doch insgesamt Arthouse-Meterware. (reb) 3/5 Im Kino (23.6.2023)