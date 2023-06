Der Journalist Franz Miklautz erhält sein Arbeitsgerät zurück Miklautz/Twitter

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt muss dem Journalisten Franz Miklautz das beschlagnahmte Handy und den Computer umgehend zurückgeben. Das ordnete die Oberstaatsanwaltschaft Graz am Donnerstag im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justiz an. Auf Weisung des Justizministeriums die Weisung, das aufgrund von Anzeigen von Verantwortlichen der Stadt Klagenfurt eingeleitete Verfahren gegen Franz Miklautz wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses als Bestimmungs- oder Beitragstäter einzustellen und die sichergestellten Datenträger umgehend auszufolgen. Ein Ermittlungen rechtfertigender Verdacht der Bestimmung oder Bestärkung der der Verletzung des Amtsgeheimnisses Verdächtigen war nicht anzunehmen. Die bloße Veröffentlichung eines von Dritten geoffenbarten Amtsgeheimnisses unterliegt nicht dem Strafgesetz. Das Verfahren gegen die der Offenbarung verdächtigen unmittelbaren Täter ist weiterhin anhängig. Das auch durch die Strafprozessordnung geschützte Redaktionsgeheimnis darf durch Sicherstellungen nicht umgangen werden, es sei denn der betreffende Medienmitarbeiter ist selbst dringend der Tat verdächtig. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde insofern in Bezug auf den Schutz von Berufs- und Redaktionsgeheimnissen sensibilisiert.

Die Klagenfurter Staatsanwaltschaft ermittelte gegen den freien Journalisten Miklautz wegen des "Beitrags zu Verletzung des Amtsgeheimnisses und Verletzung des Datenschutzgesetzes". Dabei wurden auch dessen Computer und Handy sichergestellt, weil er auf Basis ihm zugespielter geheimer Unterlagen über Misswirtschaft rund ums Klagenfurter Rathaus berichtet hat. In der Branche und bei Rechtsexperten sorgt das Vorgehen für Entsetzen.

Miklautz hatte über das üppige Gehalt und die noch üppigeren Überstunden des Klagenfurter Magistratsdirektors Peter Jost. Der hatte sich 2022 für 800 geleistete Überstunden über 66.000 Euro auszahlen lassen und kam damit auf 270.000 Euro brutto. In ein paar Monaten lag Josts Gage mit über 18.000 Euro sogar über dem Bezug von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der 15.385 Euro erhält. Im Dezember 2022 lag das Gehalt sogar bei mehr als 40.000 brutto. Im Rathaus verteidigte man den Vorgang damit, dass auch frühere Jahre abgegolten worden seien.

Miklautz hatte seinen Bericht im Kärntner "Monat" auch mit dem Gehaltszettel von Jost belegt. Offenbar war die Staatsanwaltschaft nun auf der Suche nach dem Informanten von Miklautz, möglicherweise ein Beamter aus dem Klagenfurter Rathaus. Und diesen versuchte die Staatsanwaltschaft über den Zugriff auf das Handy und den Computer des Journalisten ausfindig zu machen. Das stellt in den Augen von zahlreichen Journalistinnenorganisationen einen nicht zurechtfertigenden Angriff auf die Pressefreiheit und die Aushebung des Redaktionsgeheimnisses dar. Es gab zahlreiche geharnischte Proteste von Medien, aber auch aus der Politik. Justizministerin Zadic hatte am Mittwoch die Staatsanwaltschaft zu einem dringenden Lagebericht aufgefordert und deren Anordnung schließlich widerrufen. (Michael Völker, 22.6.2023)