Während Deutschland seine Cannabispolitik ändert, überlässt Österreich die gesamte Problematik weiterhin den Gesetzen des Schwarzmarkts, schreibt Toxikologe Rainer Schmid in seinem Gastkommentar.

Deutschland plant, ab 2024 den privaten Besitz, Konsum und den eingeschränkten Eigenanbau von Cannabis zu entkriminalisieren. Der Gesetzesentwurf ist noch in Abstimmung, Änderungen sind möglich. Doch bereits der jetzige Vorschlag lässt Optimismus aufkommen. In Vereinen dürfen künftig Mitglieder ab einem Alter von 21 Jahren Cannabis mit einem bestimmten Wirkstoffgehalt konsumieren. Die Grenze liegt bei einmalig 25 Gramm und 50 Gramm pro Monat. Cannabis darf nur an erwachsene Mitglieder ausgegeben werden – Werbung und Konsumanreize sind untersagt. Der Eigenanbau ist Erwachsenen bis zu einer Menge von drei Pflanzen erlaubt.

Viele Regeln

Diese neue Freiheit geht mit vielen Regeln einher: Cannabis-Clubs müssen streng gesichert sein. Ohne Führungszeugnis keine Clubgründung. Die Länder können Mindestabstände der Clubs zu Schulen, Spielplätzen, Kindergärten und anderen öffentlichen Einrichtungen festlegen. Jeder Cannabis-Club muss seine Aktivitäten dokumentieren, ein Gesundheits- und Jugendschutzkonzept vorlegen und einen Präventionsbeauftragten benennen.

Prohibitionspolitik oder ein offener Umgang mit Cannabis? International geht der Trend Richtung Legalisierung. Foto: Getty Images

Nachgeschärft werden muss noch bei der Präzisierung der Präventionsziele und Verpflichtungen für die Länder. Auch in Deutschland steckt die Tücke im Föderalismus. Unklar ist, durch wen das Pflanzenmaterial bezogen und hinsichtlich Qualität überprüft wird. Verpflichtende Qualitätskontrollen sind in den USA und Kanada Standard. Aus gutem Grund: Die Pflanzen müssen frei von Schimmelpilz, Schwermetallen sowie Pestizid- und Herbizidrückständen sein.

Negativbeispiel Niederlande

Die Niederlande dienten dem deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach übrigens als negatives Beispiel. Dort ist seit 1976 der Konsum kleiner Mengen Cannabis ab 18 Jahren erlaubt, der Verkauf in Coffeeshops geduldet, der Anbau aber verboten. Die offene Duldung des Schwarzmarkts hatte erhebliche Probleme zur Folge, der Drogentourismus nahm überhand. Dieser Weg wird in Deutschland nicht eingeschlagen, sehr wohl aber in Aufklärung investiert. Dank Aufklärung und Enttabuisierung konsumieren in den Niederlanden weniger Jugendliche Cannabis als im europäischen Durchschnitt. Die Problematik stark THC-haltiger Sorten wurde in Deutschland ebenfalls verstanden. Eine Obergrenze soll im Gesetz berücksichtigt werden.

Und in Österreich? Hier überlässt man die gesamte Problematik den Gesetzen des Schwarzmarkts. Prävention wird verweigert. Unsere Politik kriminalisiert und verschließt die Augen vor dem Trümmerhaufen einer gescheiterten Prohibitionspolitik. ÖVP, SPÖ und FPÖ glauben immer noch, Verbotspolitik bringt Jugendschutz – die internationale Datenlage und die Zunahme des Konsums sagen das Gegenteil.

Kriminalisierung Jugendlicher

Die Reaktionen auf den deutschen Entwurf zeigen, dass er entweder nicht gelesen oder nicht verstanden wurde: Die ÖVP spricht von einem Warnsignal, die FPÖ von einer "Legalize-it-Politik". Der SPÖ-Parlamentsklub hält "eine völlige Liberalisierung des privaten Konsums von Cannabis nicht für zielführend". Einen liberaleren Zugang scheint der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler zu haben, in der ZiB 2 kürzlich spricht er sich für die Legalisierung aus. Ob das Parteilinie wird?

Im vom Grünen Johannes Rauch geführten Gesundheitsministerium betont man, dass Jugendliche nach einem Cannabiskonsum nicht kriminalisiert werden dürfen (siehe "ÖVP und Grüne kommen bei Cannabis-Legalisierung auf keinen grünen Zweig"). Doch genau das ist tägliche Praxis. Innenminister Gerhard Karner verweigert sogar jede Diskussion über die Einführung eines THC-Grenzwerts im Straßenverkehr. Im Gegensatz zu fast allen europäischen Ländern hat Österreich keinen Grenzwert für THC definiert. Hierzulande wird der Führerschein auch dann abgenommen, wenn jemand stocknüchtern am Steuer sitzt, aber winzige Rückstände von Cannabis im Urin oder Blut nachgewiesen werden.

"Unwissen schützt vor politischem Gestaltungsauftrag."

Auch der europaweite Trend zu Medizinalhanf wird in Österreich blockiert. Länder wie Deutschland, Tschechien, Luxemburg, Israel, Portugal, Spanien, England und die Niederlande haben längst eine Legalisierung von Medizinalhanf umgesetzt. In Österreich sind nur kostspielige, synthetisch hergestellte Medikamente zulässig. Selbst schwerkranke Menschen erhalten diese Präparate nur mit einem Suchtmittelrezept.

Mit Forschungsaktivitäten stehen wir ebenfalls auf Kriegsfuß. In Österreich ist Cannabisforschung unter Aufzucht von Cannabispflanzen nur der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit vorbehalten, diese nimmt jedoch ihr Forschungsmandat nicht wahr. Unwissen schützt vor politischem Gestaltungsauftrag.

Schweizer Evidenz

Die Schweiz wiederum setzt auf einen evidenzbasierten Weg. Die Abgabe von Medizinalhanf per Rezept ist seit langem möglich. Cannabis mit weniger als einem Prozent THC ist legal. Das Parlament will jetzt das Cannabisverbot für Erwachsene aufheben und hat in einigen Städten Pilotprojekte gestartet, bei denen Cannabis zu Genusszwecken an Volljährige verkauft wird. Alle Pilotprojekte werden mit Forschung begleitet, die Ergebnisse stellen die Grundlage für die künftige Gesetzeslage dar. Das ist ein intelligenter, evidenzbasierter Umgang mit Cannabis – ohne Naivität und Ideologie. Aber Ideologie hat in Österreich bekanntlich noch jeden Fortschritt verhindert. Warum sollte das bei Cannabis anders sein? (Rainer Schmid, 23.6.2023)