19.40 REPORTAGE

Re: Wasserkrise am Lago Maggiore – Wetterextreme in Norditalien Der Lago Maggiore ist ein regulierter Speicher, um dessen Wasser sich Landwirte, Fischer und Bürgermeisterinnen streiten. Nach der historischen Trockenheit des vergangenen Jahres droht heuer ein neuer Dürrerekord. Bis 20.15, Arte

20.15 MONTY PYTHON

Der Sinn des Lebens (The Meaning of Life, GB 1983, Terry Jones) In sieben Kapiteln widmen sich Monty Python von der Geburt über sexuelle Aufklärung, Essen und Krieg bis zum Tod den ganz großen Fragen der Menschheit. Eine garantiert komische Sinnsuche mit einigen der irrwitzigsten Sketches der famosen britischen Komikergruppe. Bis 22.55, Tele 5

20.15 CYBERTHRILLER

Source Code (USA 2011, Duncan Jones) Der Hubschrauberpilot Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) wacht im Zug nach Chicago auf und erlebt eine böse Überraschung. Die Jagd nach einem Sourcecode inszenierte Duncan Jones als smarten Sci-Fi-Thriller. Bis 22.05, RTL 2

21.20 FESTIVAL

Sommernachtsgala Grafenegg 2023 Auch heuer läutet die Sommernachtsgala Grafenegg die sommerliche Festivalsaison ein. Mit dem Cellisten Gautier Capuçon, der So­pranistin Asmik Grigorian, dem Tenor Eric Cutler und dem Tonkünstler-Orchester unter Yutaka Sado. Es moderiert Teresa Vogl. Bis 22.55, ORF 2

21.45 MUSIKDOKUS

The Rolling Stones: Crossfire Hurricane & A Bigger Bang Doppelschlag für die Stones: In der 2012 veröffentlichten Doku werfen die Haudegen der britischen Rockband in Interviews und mit Archivmaterial Schlaglichter auf ihre monumentale Karriere. Danach gibt es ab 23.35 den Konzertmitschnitt A Bigger Bang vom Gratiskonzert 2006 am Copacabana Beach in Rio de Janeiro, zu dem 1,5 Millionen Menschen kamen. Bis 1.35, Arte

22.05 WELTRAUMTHRILLER

Gravity (USA/GBR 2013, Alfonso Cuarón) 2013 schickte der mexikanische Filmemacher Alfonso Cuarón (Roma) George Clooney und Sandra Bullock zu einem Überlebenskampf ins Weltall – und kassierte dafür seine ersten beiden Oscars. Bis 23.50, RTL 2

Finden für kurze Zeit zueinander: Diana Rigg als Tracy und George Lazenby als James Bond in "Im Geheimdienst Ihrer Majestät", ProSieben, 22.55 Uhr. Foto: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

22.55 AGENTENFILM

James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer ­Majestät (On Her Majesty’s Secret Service, GB 1969, Peter R. Hunt) Der einzige Einsatz des sträflich unterschätzten George Lazenby als James Bond. An seiner Seite die großartige Emma-Peel-Darstellerin Diana Rigg. Louis Armstrongs Titelsong und Terry Savalas als Bösewicht machen Im Geheimdienst Ihrer ­Majestät vollends zu einem einsamen Höhepunkt der Bond-Reihe. Bis 1.35, ProSieben

0.25 GANGSTEREPOS

Casino (USA/F 1995, Martin Scorsese) Meister-Gambler Sam "Ace" Rothstein (Robert De­Niro) wird von der Mafia nach Las Vegas geschickt, um ein Kasino zu leiten. Opulent-raffiniertes Gangsterepos. Bis 3.10, BR