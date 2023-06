Berthold Felber beim roten Parteitag in Linz. APA/HELMUT FOHRINGER

Berthold Felber will seine Niederlage bei der SPÖ-Vorsitzwahl offenbar nicht akzeptieren. Wie der "Kurier" am Donnerstag zuerst berichtete, ficht der burgenländische Unternehmer – seine Firma produziert Kabelbäume – mit Ambitionen auf den roten Chefsessel die Wahl von Andreas Babler zum neuen SPÖ-Vorsitzenden an. Er habe über einen Rechtsanwalt ein elfseitiges Schreiben an die Parteizentrale in der Löwelstraße gerichtet, das die Einsetzung eines Parteischiedsgerichts und die Anfechtung der Wahl am Bundesparteitag in Linz zum Gegenstand habe, heißt es in dem Artikel.

In der SPÖ-Zentrale reagiert man darauf demonstrativ gelassen. Eine Sprecherin bestätigt dem STANDARD den Erhalt des Schreibens, dieses werde nun "juristisch und statutarisch geprüft". Ersteres erfolge intern, für Letzteres sei der Parteivorstand zuständig. Dieser entscheide, ob Felbers Begehr auf Einsetzung eines Schiedsgerichts begründet sei.

Keine einzige Stimme

Das einfache Parteimitglied Felber hatte bereits bei der SPÖ-Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz kandidiert, die von ihm eingereichten Unterstützungserklärungen wurden allerdings nicht akzeptiert. Auch dagegen hatte er sich gewehrt – erfolglos. Felber versuchte sein Glück beim Bundesparteitag noch einmal, allerdings erhielt er keine einzige Stimme. (rach, 22.6.2023)