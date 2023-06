Wie Choreografin Marta Navaridas mit ihrem Autoduett "Motora – This Day is not Promised" nahe dem Wiener Brut-Theater in ein Gewitter geriet

Marta Navaridas’ Auto-Penetration "Motora" kommt einem bekannt vor... Kati Göttfried

Wieder ein Tanzstück, das die lächerlichen Aspekte des Technikfetischismus beleuchtet. Die österreichische Choreografin Marta Navaridas hat für sich und ein Auto ein Duett entwickelt, das zurzeit vom Wiener Brut-Theater unter freiem Himmel präsentiert wird: Motora – This Day is not Promised. Dessen Aktualität ist berückend, nicht nur wegen der jüngsten Debatten um das vergötterte Fahrblech, sondern auch, weil sich das Verhältnis zwischen menschlichem Körper und Technologie umgekehrt hat.

In den 1960ern konnte der Medienphilosoph Marshall McLuhan noch sagen, der Kraftwagen sei eine Erweiterung des Körpers. Sechs Jahrzehnte später stellt sich heraus, dass der Technikkommerz in seiner als Fortschrittlichkeit verkauften Rückwärtsgewandtheit diesen Körper zur bloßen Fleischfülle für seine Erzeugnisse degradiert. Ein Beispiel unter vielen ist das selbstfahrende Auto mit eingebauter KI.

Kleine, schnittige Angeberei

Navaridas hat einen in eine Schutzhülle gepackten Mittelklassewagen auf eine weite Betonfläche gestellt. Die Performance beginnt mit der Entkleidung des Gefährts, das dann in seiner schwarzglänzenden Nacktheit als kleine, schnittige Angeberei dasteht. Das Ding startet, ohne dass jemand hinter dem Steuer zu sitzen scheint. Motorbrummen, die Lichter blitzen – und am Himmel rückt eine düstere Wolkenwand näher. Während der Wien-Premiere am Mittwochabend liegt Spannung in der Luft, ein Gewitterwind verbläst die Gelsen und die Tageshitze. Wird das Wetter bis zum Ende des Stücks durchhalten?

Wie aus dem Nichts taucht die Fahrerin hinter dem Lenkrad auf: Navaridas selbst mit cooler Sonnenbrille. Sie lässt die Fenster auf- und abtanzen, schlängelt auf den Rücksitz. Da zuckt ein Blitz, rollt ein Donner. Der fancy-sexy gewandete Körper im Wageninneren drängt hinaus, schlüpft schließlich durch ein Fenster. Aus Lautsprechern stöhnt eine handelsübliche Pop-Frauenstimme einen Song. Die Tänzerin leckt über das Glas eines Rückstrahlers und rückt dem Blech mit eindeutigen Beckenbewegungen nahe.

Heulen, hupen, keuchen

Als Referenz für Motora wird J. G. Ballards Auto-Sex-Todes-Dystopie Crash (1973) angegeben. David Cronenberg verfilmte den Roman in den 1990ern, worauf sich wiederum Julia Ducournaus Titane (2021) bezog, an den nun Navaridas’ Auto-Penetration sehr konkret erinnert. Der Motor heult auf, Hupe, Keuchen, die Musik brausend.

"Motora" erinnert deutlich an Julia Ducournaus "Titane". Der Motor heult auf, Hupe, Keuchen, die Musik brausend und splitternd. KinoCheck International

Als die Tänzerin neben dem Wagen auf den Boden schleudert, sich hochstemmt, wankt und auf die Knie sinkt, zuckt ein mächtiger Blitz. Die düstere Wolke schickt wie in einem Akt vorschneller Zustimmung ein tiefes, krachendes Lachen und Regen hinterher. Die vielversprechende Performance muss knapp vor ihrem Ende allerdings abgebrochen werden. (Helmut Ploebst, 23.6.2023) Bis 23. 6.