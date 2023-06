Eine an eine Klimaaktivistin erinnernde Puppe, die in Vandans verbrannt wurde, sorgte für Aufregung. Der Obmann des Brauchtumsvereins klagt wegen übler Nachrede

Die Puppe der Funkenzunft Vandans "Grutha von Kleber die XI." trug Zöpfe, eine Warnweste und eine Tube Alleskleber (Symbolbild). IMAGO/Christian Grube

Bregenz – Die Causa um die an eine Klimaaktivistin erinnernde Hexenpuppe der Funkenzunft Vandans (Bezirk Bludenz) hat nun doch ein juristisches Nachspiel: Der Obmann der Funkenzunft reichte wegen eines Postings von Aktivistin Marina Hagen-Canaval zivilrechtlich Klage wegen übler Nachrede ein. Hagen-Canaval machte das am Donnerstag in einer Aussendung öffentlich, sie sprach von einer "Racheklage". Die Letzte Generation rief nun zu Spenden auf, um die Kosten der Klage zu decken.

"Funken" sind Strohhaufen oder Holztürme, die traditionellerweise im schwäbisch-alemannischen Raum am ersten Sonntag nach Aschermittwoch verbrannt werden. Die Funkenzunft in Vandans hatte eine Hexenpuppe in Anspielung auf Klimaprotestierende angebracht und mitverbrannt.

Die Hexe "Grutha von Kleber die XI." hatte im Februar dieses Jahres für Aufregung gesorgt. Sie trug Zöpfe, eine Warnweste und eine Tube Alleskleber. Auf sozialen Medien veröffentlichte die Funkenzunft Fotos, versehen mit dem Kommentar: "Sie hat es verdient!" Die Gruppe Letzte Generation zeigte sich daraufhin empört, sah eine "Hexenjagd" und brachte eine Sachverhaltsdarstellung wegen Verhetzung und gefährlicher Drohung bei der Staatsanwaltschaft ein. Die Funkenzunft Vandans hatte in Medienberichten dagegen von "Satire" gesprochen. Die Staatsanwaltschaft sah keinen Anfangsverdacht und stellte die Ermittlungen ein.

Posting über "potenzielle Straftäter"

Dem Funkenzunft-Obmann, der auch Polizeibeamter ist, stieß aber offenbar ein Online-Kommentar Hagen-Canavals sauer auf. Unter einem Posting über eine abgesagte Gesprächsrunde zum Thema hatte die Aktivistin laut ihrer Aussendung geschrieben: "Tja, also wir hätten gerne geredet, aber mit potenziellen Straftätern ist es wohl nicht ganz so leicht (es gilt die Unschuldsvermutung)." Der Obmann bestätigte gegenüber der APA am Donnerstag die Klage wegen übler Nachrede, wollte darüber hinaus aber keinen Kommentar abgeben.

Die Klage sei "überflüssig und zerstörerisch", so Hagen-Canaval dazu. Sie solle zum Schweigen gebracht werden, "weil ich die offensichtliche Entgleisung bei der Funkenzunft Vandans angeprangert habe", sagte sie. Sie habe explizit die Unschuldsvermutung erwähnt und gehe davon aus, dass das Gericht die "Racheklage" als solche erkenne und abweise. "Aktionen wie diese führen dazu, dass bei Menschen die Hemmschwelle sinkt und die Gewalt gegen uns auf der Straße massiv zunimmt", so Letzte-Generation-Sprecher Florian Wagner. (APA, red, 22.6.2023)