Am Sonntagvormittag verschwindet das Tauchboot Titan im Atlantik. An Bord: fünf Personen, die das Wrack der im Jahr 1912 gesunkenen Titanic bestaunen wollen. Was als teurer Abenteuertrip beginnt, wird zum Wettlauf gegen die Zeit.

Wir sprechen heute mit STANDARD-Wissenschaftsredakteur Reinhard Kleindl darüber, was bisher über die Expedition und das Verschwinden der Titan bekannt ist. Wir fragen nach, warum das Tauchboot bisher nicht gefunden wurde und wie es vier Tage später um die Überlebenschancen der fünf Passagiere steht. Und wir sprechen auch darüber, wie das Verschwinden von fünf Abenteurern im Gegensatz zum Ertrinken von hunderten Flüchtenden behandelt wird. (red, 22.6.2023)

