Sehr viel ist nicht bekannt zur Übernahme des Restvermögens der früheren Sberbank Europe in Wien durch Investor Stephan Zöchling. Der Miteigentümer des Auspufferzeugers Remus hat am vorigen Freitag das Rennen um die Assets der Sber Vermögensverwaltungs AG gemacht, die der russischen Sberbank gehört. Wie berichtet ging es um rund 350 Millionen Euro in Cash, die bei der Raiffeisen Bank International (RBI) lagen. Am Freitag wurde die Transaktion mit den Russen in Wien fixiert, angeblich hat Zöchling rund 240 Millionen Euro bezahlt und angeblich wurde der Kaufpreis am Freitag in Rubel überwiesen – bestätigt ist das freilich nicht.

Seit Donnerstag weiß man offiziell, wer Zöchling beraten hat. "Rechtlich begleitet" hat die "komplexe Transaktion" Zöchlings die Wiener Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper, wie diese per Aussendung an die Medien wissen ließ. Unter anderem seien eine Bankrechtsexpertin und ein Sanktionsexperte tätig geworden, so DLA Piper. Zöchling selbst will nichts zur Transaktion sagen.

Die österreichische Sanktionsbehörde hat einen Deal mit der sanktionierten russischen Sberbank genehmigt APA/AFP/Olga Maltseva

Von der Nationalbank zum Staatsschutz

Genehmigt hat den Deal mit der sanktionierten Sberbank Moskau die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) als Sanktionsbehörde; die DSN ist im Innenministerium unter Gerhard Karner (ÖVP) angesiedelt ist. Sie hat in ihrem Bescheid auf eine Ausnahmeregelung für Deals Bezug genommen, über die schon vor Sanktionsverhängung im Juli 2022 verhandelt wurde. Die DSN hat auch Anträge von Wilhelm Hemtsbergers Ithuba genehmigt und eines Unternehmers.

Auch Ex-Sberbank-Chef Gerhard Randa interessierte sich wie berichtet für die Sber-Assets. Er hat sich auch an die Nationalbank (OeNB) gewendet, die als Sanktionsbehörde für Banken zuständig ist. Sie war aber nach dem 15. Dezember nicht mehr zuständig, denn damals hat die Sberbank ihre Banklizenz zurückgelegt, aus ihr wurde die oben genannte Sber Vermögensverwaltungs AG. Ab diesem Zeitpunkt war dann also die DSN als Sanktionsbehörde zuständig, das soll auch Randa so kommuniziert worden sein.

Bei der OeNB sind auch andere Interessenten vorstellig geworden, und zwar auch solche, die dann aber keine Transaktionen bei der DSN zur Genehmigung beantragt haben. So etwa eine Fondsgesellschaft aus Dubai, ein amerikanischer Hedgefonds und frühere Manager der Sberbank. Die Grünen haben die Entscheidung der DSN in einer parlamentarischen Anfrage an den Innenminister hinterfragt, der STANDARD hat berichtet. Sie wollen unter anderem wissen, wann über die genehmigte Transaktion erstmals verhandelt wurde. (Renate Graber, 23.6.2023)